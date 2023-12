BEBIDA SAUDÁVEL

Sucos detox são ricos em nutrientes e limpam o organismo, tirando o inchaço e desconforto ocasionado pelos excessos na alimentação

Com tantas delícias postas a mesa, é difícil resistir aos pratos típicos natalinos nas festas de fim de ano. Por isso, é comum ter o “olho maior que a barriga” e exagerar nas garfadas.

Os sucos detox são uma boa opção para recuperar o equilíbrio corporal após esses exageros alimentares.

Feitos com frutas e alimentos funcionais, eles ajudam a eliminar as toxinas do corpo, limpando o organismo e tirando o inchaço e desconforto ocasionado pelos excessos na alimentação.

O detox tem como objetivo eliminar as toxinas que foram adquiridas, devido a ação diurética e anti-inflamatória que irão ajudar no processo de detoxificação. O ideal é que essas bebidas sejam consumidas uma vez ao dia, no lugar de uma refeição.

O Correio do Estado preparou 10 receitas de suco detox para desintoxicar seu organismo após a Ceia de Natal. Confira:

Suco detox de melão com gengibre

Ingredientes:

150 ml de água de coco;

1 fatia pequena de melão;

1 colher de café de gengibre descascado e ralado;

Folhas de hortelã frescas.

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador, coe, adoce com adoçante de sua preferência e beba.

Suco detox de abacaxi

Ingredientes:

1 copo com abacaxi cortado em pedaços;

340 ml de água de coco natural;

Meio copo de água filtrada;

1 maçã verde descascada e sem sementes;

Suco de 2 limões;

Folhas de hortelã.

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador e consuma imediatamente. Não precisa coar!

Suco detox com água de coco

Ingredientes:

400 ml de água de coco;

2 folhas de couve (sem o talo);

2 xícaras (chá) de morangos cortados sem o talo;

Suco fresco de 3 laranjas.

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador e beba com gelo durante todo o dia.

Suco verde de couve, limão e pepino

Ingredientes:

1 folha de couve

suco de ½ limão

1/3 de pepino sem casca

1 maçã vermelha sem casca

150 ml de água de coco

Modo de preparo:

Bater todos os ingredientes no liquidificador, coar e beber a seguir, de preferência sem açúcar.

Suco detox cítrico com morango

Ingredientes:

1 xícara de abacaxi picado com casca

1 talo de capim-santo

1 1/2 xícara de morango limpo e picado

1 colher (sopa) de gengibre picado

1/2 unidade de limão espremido e coado

3 colheres (sopa) de mel de abelha

Modo de preparo:

Bata o abacaxi com o capim-santo no liquidificador e coe. Bata de novo com os demais ingredientes e 1 1/2 xícara de água e sirva.

Suco detox de melancia e capim santo

Ingredientes:

3 xícaras (chá) de melancia em pedaços

½ xícara (chá) de capim-santo em pedacinhos

½ xícara (chá) de folhas de clorofila (folhas do trigo germinado)

½ xícara (chá) de água mineral

Açúcar ou adoçante a gosto

Cubos de gelo

Modo de preparo:

Bata tudo no liquidificador, exceto o gelo, por 2 minutos. Passe pela peneira e sirva com cubos de gelo.

Suco detox de cenoura com maça

Ingredientes:

1/2 cenoura

1 maçã

1/2 pepino

1 colher (sopa) de chia

200 ml de água de coco

1 folha de couve

hortelã a gosto

Modo de preparo:

Bata tudo no liquidificador.

O ideal é que o suco seja consumido sem coar. Evite usar açúcar e adoçantes.

Consuma de imediato para não haver a perda de nutrientes.

Suco de mamão com limão e pimenta-rosa

Ingredientes:

1 fatia de mamão (média)

2 colheres (sopa) de suco de limão Taiti

1xícara (chá) de suco de laranja-pera

1/2 colher (chá) de pimenta rosa

Cubos de gelo

açúcar ou adoçante

Modo de preparo:

Bata os 4 primeiros ingredientes no liquidificador por ½ minuto.

Passe pela peneira, adoce a gosto e sirva com cubos de gelo.

Suco de limão com casca

Ingredientes:

750 ml de água

gelo à gosto

2 raminhos de hortelã

1 limão orgânico, com casca

Modo de preparo:

Bater os ingredientes no liquidificador no modo pulsar durante poucos segundos para não triturar completamente o limão.

Coar e tomar a seguir.

Adoçar à gosto, de preferência com uma pequena quantidade de mel, evitando o uso de açúcar branco, para que o corpo possa desintoxicar.

Suco de laranja, acerola, gengibre e ervas

Ingredientes:

2 e ½ xícaras (chá) de suco de laranja-pera

½ xícara (chá) de acerola

1 pedaço de gengibre de 3 cm

2 colheres (sopa) de folhas de salsinha

2 colheres (sopa) de folhas de manjericão

1 colher (sopa) de mel

Cubos de gelo

Modo de Preparo:

Bata tudo no liquidificador, exceto o gelo, por 2 minutos. Passe pela peneira e sirva com cubos de gelo.

Dica: Além de rico em vitamina C, este suco leva gengibre fresco, uma raiz que tem efeito termogênico, ou seja, acelera o metabolismo, causando um gasto maior de calorias.

* Colaborou Glaucea Vaccari