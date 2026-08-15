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MS-386

Tragédia em rodovia no sul de MS provoca sete mortes

Sistema hidráulico de caçaba possivelmente falhou, ela se ergueu com o veículo em movimento, tombou e o carro que vinha no sentido contrário bateu e pegou fogo. O caminhoneiro fugiu

Neri Kaspary

Neri Kaspary

15/08/2026 - 08h08
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No mais grave acidente do ano em Mato Grosso do Sul, cinco adultos e duas crianças morreram em um acidente por volta das 19 horas desta sexta-feira (14), na MS-386, no extremo sul do Estado, entre as cidades de Mundo Novo e Iguatemi. As sete vítimas estavam em uma Spin que pegou fogo após bater em um caminhão caçamba que tombou na pista, segundo informações do Corpo de Bombeiros de Mundo Novo, que atendeu a ocorrência.

Depois que a caçamba carregada com milho tombou, ela se desconectou do cavalo e o caminhoneiro, ao ver a tragédia, abandou o local utilizando a parte dianteira do  veículo envolvido no acidente. Até o começo da manhã deste sábado ele ainda não havia sido identificado, conforme informações dos bombeiros.

De acordo com informações apuradas pelos bombeiros, o carro de passeio havia acabado de sair da aldeia indígena Porto Lindo e estava a caminho de Iguatemi. A tragédia aconteceu a cerca de 60 metros da ponte sobre o Rio Iguatemi e por conta da gravidade do caso, a rodovia ficou interditada entre 19 horas e 5 horas da manhã deste sábado.

A carreta seguia no sentido contrário, em uma descida, e de acordo com a suspeita dos peritos que foram ao local, possivelmente a caçamba basculante se ergueu com o veículo em movimento no meio da rodovia sem o motorista perceber. Por conta disso, perdeu a estabilidade em meio à alta velocidade e tombou no meio da pista.

O motorista da Spin não conseguiu parar e em alta velocidade bateu contra esta caçamba, que é toda de ferro. Imediatamente o carro pegou fogo e os peritos não conseguiram identificar se as pessoas morreram em decorrência da colisão ou por conta do fogo. Dependendo do modelo, a Spin tem capacidade legal para o transporte de sete pessoas. 

Conforme os bombeiros, a identidade das pessoas será confirmada somente depois de perícia. Inicialmente os corpos foram levados para Mundo Novo, que fica a cerca de 40 quilômetros do local da tragédia, mas a previsão era de que fossem transferidos ainda neste sábado para Naviraí, onde existe Instituto de Medicina Legal (IML).

Nem mesmo a confirmação sobre o sexo das vítimas foi possível obter, segundo os bombeiros, já que os corpos estavam completamente carbonizados. Mas um dos bombeiros que passou a noite no local acredita que sejam três mulheres e dois homens. As crianças, acredita ele, deviam ter entre sete e dez anos, mas não foi possível identificar se eram meninos ou meninas.

Conforme informações apuradas pelos bombeiros, as vítimas estavam visitando a aldeia Porto Lindo, mas não residiam no terra indígena. Eles acreditam que sejam todas de um mesmo núcleo familiar.

Policiais Militares e civis criaram uma espécie de força-tarefa para tentar identificar o caminhoneiro e esclarecer o que de fato ocorreu, mas até o começo da manhã ele não havia sido localizado.

A suspeita de que a tragédia tenha sido provocada por uma falha mecânica no sistema hidráulico da caçamba basculante surgiu porque o pino deste hidráulico estava completamente estendido, o que só ocorre quando o motor do caminhão está em funcionamento e quando a caçamba está atrelada ao chamado cavalo, explicou um dos bombeiros que passou a noite no  local da tragédia.

E, como o cavalo e a caçamba se desconectaram no momento em que a parte traseira tombou, os peritos acreditam que este pino tenha erguido a caçamba com o veículo em movimento.

Pelo falto de o acidente ter ocorrido próximo a uma ponte, o tráfego ficou completamente interditado durante cerca de dez horas. Porém, por ser rodovia com pouco movimento, a fila de veículos não chegou a dois quilômetros ao longo da noite e começo da madrugada.

 

Decisão Judicial

Júri condena réu a 20 anos de prisão por matar homem no Jardim Los Angeles

Homem recebeu pena de 17 anos e 6 meses pelo assassinato e mais 2 anos e 6 meses por porte ilegal de arma de fogo

15/08/2026 08h30

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Ministério Público realizou diversas fiscalizações na unidade antes de ir à Justiça

Ministério Público realizou diversas fiscalizações na unidade antes de ir à Justiça Foto: Divulgação / MPMS

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Um homem foi condenado a 20 anos de prisão pelo Tribunal do Júri de Campo Grande pelo homicídio qualificado de uma vítima no Jardim Los Angeles, na Capital. O réu também foi responsabilizado por porte ilegal de arma de fogo e deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado.

O crime ocorreu em junho de 2025. Conforme a denúncia apresentada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e morreu ainda no local.

Segundo os autos, o assassinato teria sido motivado por uma dívida relacionada a drogas. Durante o julgamento, o promotor de Justiça sustentou que o homicídio foi cometido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Os jurados acolheram integralmente a tese do Ministério Público e reconheceram as duas qualificadoras apresentadas na acusação. Além do homicídio, o conselho de sentença também considerou comprovado o porte ilegal da arma de fogo.

Na sentença, o juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri levou em consideração a gravidade do crime, os antecedentes criminais e a reincidência do réu. Pelo homicídio qualificado, foram fixados 17 anos e 6 meses de prisão.

Pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, a pena estabelecida foi de 2 anos e 6 meses de reclusão. Com a soma das condenações, o réu deverá cumprir 20 anos de prisão inicialmente em regime fechado.

Além da pena criminal, a Justiça fixou indenização mínima de R$ 10 mil por danos morais em favor dos familiares da vítima.

Fuga Termina em Morte

Corpo de homem que pulou no Rio Paraná para fugir da PRF é encontrado

Gleison Araújo estava desaparecido desde quinta-feira (13), após abandonar carro com cerca de 5 mil maços de cigarros contrabandeados e pular no Rio Paraná durante fuga da PRF.

15/08/2026 08h10

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Gleison Araújo, conhecido como Neno, foi encontrado no Rio Paraná após pular de uma ponte durante fuga da PRF.

Gleison Araújo, conhecido como Neno, foi encontrado no Rio Paraná após pular de uma ponte durante fuga da PRF. Foto: Reprodução.

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O corpo de Gleison Araújo, conhecido como Neno, foi encontrado na noite de ontem, sexta-feira (14), nas águas do Rio Paraná, em Paulicéia (SP). Ele estava desaparecido desde a noite de quinta-feira (13), quando pulou de uma ponte na divisa entre Mato Grosso do Sul e São Paulo durante uma fuga da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O caso teve início na noite anterior, quando Neno conduzia um Toyota Etios carregado com aproximadamente 5 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai e tentou escapar de uma abordagem policial.

Conforme as informações divulgadas inicialmente, o motorista teria desobedecido a uma ordem de parada da PRF e seguido em fuga pela BR-158. O acompanhamento policial se estendeu por aproximadamente 24 quilômetros.

A tentativa de fuga terminou depois que o veículo apresentou problemas mecânicos e não conseguiu mais prosseguir. Neno abandonou o automóvel e continuou a pé até chegar à ponte sobre o Rio Paraná.

Na tentativa de escapar dos policiais, ele pulou da estrutura e desapareceu nas águas. Desde então, não havia informações sobre seu paradeiro.

Corpo encontrado por pescador

O corpo foi localizado nesta sexta-feira por um pescador em uma região próxima a um residencial em Paulicéia. Após encontrar a vítima, ele acionou os salva-vidas do balneário do município.

Um familiar foi chamado e reconheceu o corpo como sendo de Gleison Araújo.

Morador da região de Dourados, Neno era procurado desde o momento em que desapareceu no rio. O veículo utilizado por ele e a carga de cigarros contrabandeados foram apreendidos pela PRF após a ocorrência.

O caso foi registrado pela Polícia Civil de São Paulo, responsável pelos procedimentos relacionados à localização do corpo e pela apuração das circunstâncias da morte.

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