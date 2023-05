Suspeito de tráfico carregava 2,8 toneladas de maconha em ônibus escolar

HABITAÇÃO

A prefeita de Jardim, Dra. Clediane Matzenbacher, informou que, na última semana, em parceria com a Agência Estadual de Habitação Popular (Agehab), realizou uma ação conjunta para a regularização de imóveis no município.

A ação foi no Centro de Múltiplo Uso do Distrito de Boqueirão e no Centro de Apoio ao Trabalho e Habitação (Ceath). Em Jardim, a parceria contou com a presença dos servidores Atilla Borges e José Rodrigues Alves, da Agehab, com apoio de servidores do Departamento de Habitação do Município.

O Programa Morar Legal possibilita condições de renegociação de eventual dívida do beneficiário, minimizando o risco de inadimplência e uma possível cobrança judicial e reintegração do imóvel.

Ainda permite a regularização dos imóveis, por meio da transferência de titularidade. O Morar Legal é um programa do Governo do Estado, por meio da Agehab, em parceria com a Prefeitura de Jardim, voltado para as famílias contempladas com casas dos conjuntos concedidos pelo Estado.

O morador interessado em aproveitar a oportunidade pode procurar o setor de Habitação da Prefeitura de Jardim, localizado na Rua Campo Grande, s/n, no Centro Comercial Ramez Tebet, das 7 às 11 horas e das 13 às 17 horas.

