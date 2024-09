Suzano diz que ameaça de invasão de fazenda por sem-terra em Ribas permanece

nesta terça

Cinco rodovias serão concedidas à iniciativa privada e, segundo o governador, há mais de 20 investidores interessados no projeto

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), apresentará, em São Paulo, o projeto de concessão de cinco rodovias que fazem parte da chamada Rota da Celulose. O evento será nesta terça-feira (3), na B3, a bolsa de valores brasileira. Segundo o governador, há mais de 20 investidores interessados.

"O próximo passo, amanhã, é uma consulta ao mercado. Estou indo a São Paulo falar com mais de 20 investidores sobre o projeto, eles vão ver o projeto e eu vou falar sobre o Estado. E nos próximos 60 dias, tanto a equipe técnica quanto o mercado vão poder tirar todas as dúvidas sobre o projeto. E depois segue um rito para ir a leilão até dezembro", disse o governador.

O pacote de concessão inclui as rodovias estaduais MS-040, MS-338 e MS-395 e trechos das rodovias federais BR-262 e BR-267.

A concessão dessas estradas à iniciativa privada criaria uma espécie de “rota da celulose”, uma vez que todas as rodovias estão localizadas entre Campo Grande e Três Lagoas, passando por Ribas do Rio Pardo, Água Clara e Santa Rita do Pardo, onde grandes empresas do setor se instalaram.

Todas as rodovias, localizadas na região leste, devem ser concedidas em um único lote, em contrato de 30 anos.

Na última sexta-feira (30), audiência pública virtual para apresentação do projeto de concessão contou com a participação remota de 224 interessados. Até o dia 6 de setembro, permanece aberta a consulta pública para a população que deseja colaborar no projeto.

Conforme o governador, o Escritório de Parcerias Estratégicas do Estado de Mato Grosso do Sul (EPE) apresentou as modelagens técnica, econômico-financeira e jurídica do projeto em plataforma virtual.

"Puderam ser recebidas uma série de contribuições para o projeto e isso agora tem um tempo de processamento. O

próximo passo agora é esse tempo. Todas essas contribuições vão ser avaliadas pela equipe técnica que desenvolveu o projeto", disse Riedel.

Conforme reportagem do Correio do Estado, o secretário de Meio Ambiente, Jaime Verruck, disse que foram feitos estudos de fluxos de veículos nas rodovias e que o governo trabalha paralelamente ao governo federal, tentando modelar a logística.

A concessão da BR-262 chegou a fazer parte do estudo de viabilidade da relicitação da BR-163, assim como a BR-267, porém, com o acerto entre governo federal, estadual e a concessionária CCR MSVia para que ela permaneça com seu contrato, a relicitação da BR-163 não deve mais acontecer.

Com isso, o governo do Estado solicitou permissão à União para que a responsabilidade pela concessão desses trechos das rodovias federais fosse destinada ao Estado.

O projeto de concessão das rodovias está previsto para ser concluído ainda neste ano. A expectativa é que ainda neste mês seja publicado o edital de licitação e, em dezembro, a realização do leilão na bolsa de valores do Brasil, a B3.