CODESUL

Principal foco será no desenvolvimento econômico local

Mato Grosso do Sul terá em breve, uma agência de fomento econômico em parceria com o BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul). O anúncio foi feito nesta quinta-feira (01) durante a posse do governador Eduardo Riedel na presidência da Codesul.

Estiveram presentes os governadores Eduardo Leite (RS), Carlos Massa Ratinho Junior (PR) e Jorginho Mello (SC). O evento ocorreu no auditório Germano de Barros do Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

Riedel explicou que a agência de fomento será um instrumento de fomentar a economia regional com os critérios definidos pelo BRD e pelo Governo do Estado de MS. Será uma nova opção para o empresário sul-mato-grossense, de desenvolver os serviços a partir da agência, fomentando diversas linhas dentro da estratégia do projeto.

“Estabelecer uma agência de fomento junto com um banco que tem uma expertise muito grande em gerir e liberar recursos de maneira adequada,com uma inadimplência menor que 0,5%, ação que demonstra a experiência em saber dar crédito, isso vai fomentar novos negócios com critérios bem mais definidos".

O Governador, que assumiu a partir de hoje a presidência do Codesul por um ano, também falou sobre as estratégias previstas.

“A Agência de Fomento vai justamente proporcionar uma alternativa desses negócios, um fomento através das linhas de estratégia que nós temos, acompanhando a industrialização, as cadeias produtivas competitivas e os novos negócios que tem surgido aqui. A agência de fomento vai proporcionar essa alternativa de financiamento para os projetos, com total apoio do BRDE”.

Por fim, ressaltou que não existe apenas um projeto, mas sim uma integração da defesa civil.

O Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck, salientou que a criação da agência de fomento vem sendo estudada há praticamente um ano em parceria com o BRDE. Durante este período o secretário pontua que foi avaliado qual seria a melhor forma do Mato Grosso do Sul entrar no banco

“A primeira que foi descartada que seria ser sócio direto. Os custos hoje seriam elevados e essa possibilidade foi descartada. Aí nós caminhamos no segundo momento de como poder emparcerar. E definimos, e hoje foi aprovado pelos governadores do Codesul, que o formato da agência de fomento será através de uma parceria entre o Governo de Estado, que vai instituir uma agência de fomento, e o BRDE entrando como sócio nessa agência”, acrescentou.

O secretário explicou que o banco terá 51% de domínio do estado do Mato Grosso Sul e 49% de participação do BRDE. Com a nova ferramenta, será possível ampliar a capacidade de apoio ao empresário e oferecer crédito a micros e pequenos empreendedores.

Para encerrar, Verruck exaltou que essa é a primeira vez que o Brasil terá uma experiência dessa forma.