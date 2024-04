Tarifa Zero no transporte público será discutida em audiência pública na próxima segunda-feira

Na próxima segunda-feira (29), os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande voltarão a debater sobre a Tarifa Zero no transporte coletivo da capital.

O assunto retorna à pauta entre os parlamentares após um ano de conversas. O debate acontece a partir das 9h no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, com transmissão ao vivo pelo canal aberto da TV Câmara (canal 7.3) e pelas redes sociais (Facebook e Youtube).

A audiência pública estava marcada para acontecer no último dia 12 de abril, mas teve que ser cancelada após a confirmação sobre a presença do Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva em Campo Grande. O debate dos vereadores no projeto da Tarifa Zero no transporte público de Campo Grande, ocorre há mais de um ano.

Na época, em março do ano passado, a Comissão Permanente de Mobilidade Urbana, presidida pelo vereador André Luís Soares da Fonseca, conhecido como "Prof. André" (PRD), trouxe para Campo Grande um representante de uma empresa pública que atua em Maricá (RJ). Este representante apresentou os projetos que levaram à implementação da tarifa zero no transporte público do município carioca.

Após o debate, a comissão apresentou um documento à prefeitura com o projeto e os temas discutidos.

No mês passado, ao Correio do Estado, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), afirmou à reportagem que para instalar este projeto na Capital necessita de um estudo mais técnico, o que acarreta os custos para os cofres da prefeitura.

“Vamos apresentar modelos e experiências de transporte com tarifa zero existentes em outros municípios, considerando os pontos positivos e negativos observados pelos administradores e pelos usuários das localidades onde o sistema de tarifa zero está implantado. Também vamos ouvir a opinião das entidades representantes de usuários, trabalhadores, empresários, da Administração Municipal e pesquisadores”, afirmou a vereadora Luiza Ribeiro.

A audiência pública inicia às 9h, no no plenário Oliva Enciso, na Câmara Municipal, que fica na Avenida Ricardo Brandão, n. 1.600, no Bairro Jatiuca Park. Haverá transmissão ao vivo pelo canal da Casa de Leis no Youtube.

Divulgação/ Câmara Municipal

