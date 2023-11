TOUR PELO PAÍS

Embora Campo Grande esteja fora da elite e sem representantes no campeonato, patrocinadora da competição preparou espaço a atrações gratuitas para os campo-grandenses verem o troféu de perto

Evento será realizado no Assaí da Av. Fábio Zahran, entre 10h e 18h, com a exposição do troféu do Brasileirão Reprodução

Mesmo que Mato Grosso do Sul e seus representes estejam distantes da elite do futebol nacional, no próximo sábado (18) o campo-grandense poderá sentir de perto o gostinho da taça, já que o troféu do Brasileirão vem à Capital sul-mato-grossense em um tour, em evento aberto ao público.

Desde 2018 o Assaí Atacadista patrocina essa que é considerada a maior competição de futebol do País e, dessa vez, traz para Campo Grande um espaço personalizado para o fã de esporte aproveitar.

Esse evento, que será realizado no Assaí Acrissul (localizado na Avenida Fábio Zahran, 7.919), a partir das 10h, seguindo até as 18h com a exposição do troféu do Brasileirão.

No dia, o espaço trará as decorações oficiais do campeonato, proporcionando uma atmosfera de entrada em campo vivida pelos jogadores. Além disso, o painel oficial completa um espaço "instagramável" reservado para fotos e divulgações para as redes sociais.

Além de atrações, a marca cita participação do penta-campeão mundial, Vampeta. Também, o campo-grandense que se considerar bom de bola poderá se divertir e testar as habilidades com o desafio "Chute ao Gol".

Futebol por resultados

Tendo como atual líder o Palmeiras, a atual fase do Brasileirão é uma das mais disputadas do último tempo, com o Botafogo - que durante boa parte da competição encabeçou o topo da tabela - na segunda colocação após empate com o Bragantino na tarde de domingo (12).

Vale destacar que o Botafogo, na briga pela liderança, outros dois clubes também possuem um jogo a menos, sendo o próprio Bragantino e Flamengo.

Ainda que jogadores sul-mato-grossenses como Ferreirinha, pelo Grêmio; ou o goleiro João Paulo, pelo Santos, levem o nome do Estado para os noticiários nacionais, ganhando destaque pelos clubes que atuam, as equipes nascidas em MS há décadas têm dificuldade para escalar e atingir a elite do futebol nacional.

Apenas três times sul-mato-grossenses atingiram esse topo do futebol nacional, sendo:

Comercial

Operário

Corumbaense

Entre os três, quem tem menos participações é o Corumbaense que, sendo o time mais antigo do Centro-Oeste, só chegou à primeira divisão do brasileiro em 1985, quando figurou na então 42ª colocação da tabela.

Depois, o Comercial aparece com seis aparições: 1973; 1975; 1978; 1979; 1983 e 1986. Justamente sua penúltima participação garantiu a melhor participação para a equipe no campeonato, quando cravou um 23º lugar.

Por fim, o Operário de Campo Grande foi o time de Mato Grosso do Sul que mais apareceu em edições do brasileiro, 10 no total, com a primeira em 1974; depois disputando sete edições seguidas e fechando suas participações nos anos de 1984 e 1986.

Foi em sua terceira participação no brasileiro, no ano de 1977, que o Operário conseguiu a melhor colocação, alcançando o terceiro local da tabela, ano esse em que o São Paulo conseguiu seu primeiro título nacional, em final contra o Atlético Mineiro.

Assine o Correio do Estado