Temporais podem atingir MS na próxima semana, com ventos de até 80 km/h - Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

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Com rajadas de vento de até 80 km/h, a privisão do tempo para Mato Grosso do Sul indica alta variação de temperatura e temporais ao longo desta semana em diversas regiões do Estado.

Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS), apesar do tempo quente, a previsão é de alta nebulosidade principalmente nas primeiras horas do dia, ao passo que as características indicam chuvas já entre o fim da manhã e o início da tarde.

A previsão indica rajadas de vento entre o quadrante sul e norte do Estado, com velocidades entre 50 e 70 km/h, podendo ocorrer, pontualmente, rajadas superiores a 80 km/h em alguns municípios.

Nas regiões Sul, Cone-Sul, Leste e Grande Dourados, cidades como Coronel Sapucaia, Iguatemi, Paranhos e Sete Quedas, a temperatura mínima prevista fica entre 19-22°C e máximas entre 24-32°C.

Na região Pantaneira e Sudoeste, mínimas entre 20-25°C e máximas entre 28-36°C em cidades como Bonito, Bodoquena, Guia Lopes e Jardim.

Nas regiões Bolsão e Norte, a temperatura mínima se estabelece entre 21°C e 24°C, com máximas entre 31-37°C entre Aparecida do Taboado, Cassilândia Inocência e Selvíria.

Durante a tarde, há previsão de chuvas e tempestades em diferentes pontos do Estado. Essas tempestades podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento, condição típica da primavera, favorecida pela combinação de temperaturas elevadas e alta umidade na atmosfera, destaca o Cemtec.

As regiões Centro-Sul, Sudoeste, Sudeste e Oeste podem apresentar chuvas mais generalizadas, frequentes e com acumulados de chuva significativos, acima de 40 mm em 24h.

Cabe destacar que até o próximo dia 22 de outubro, são previstos acumulados de chuva entre aproximadamente 30 mm e 300 mm em Mato Grosso do Sul.

Os maiores volumes, superiores a 180 mm (podendo ultrapassar 250 mm em áreas de fronteira),

concentram-se principalmente na porção sul, sudoeste e sudeste do Estado, municípios como Ponta Porã, Paranhos, Dourados.

Nas regiões central e leste, os acumulados variam entre 80 mm e 150 mm, enquanto no norte e nordeste

são esperados os menores volumes, variando predominantemente entre 30 mm e 70 mm.

Tempo nublado na tarde deste domingo (11), em Campo Grande / Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

Alerta

A Defesa Civil de Campo Grande emitiu alerta laranja para risco de tempestades entre este sábado (10) e domingo (11). Conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), segue até as 22h59 deste domingo.

A previsão indica chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia, acompanhada de ventos intensos. As condições meteorológicas podem provocar cortes no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Diante do risco, a orientação é que a população redobre a atenção durante o período de instabilidade, evite áreas sujeitas a alagamentos e não se abrigue debaixo de árvores durante as tempestades. Também é recomendado evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Em caso de rajadas de vento, a população deve evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada. Se houver sinais de risco envolvendo a rede elétrica, é importante manter distância e acionar os serviços responsáveis.

Variação de temperatura

Durante toda a semana, a variação de temperatura deve chegar a 15°C em Campo Grande, com mínimas de 20°C e máximas de 35°C. De acordo com o Insttituto Nacional de Meteorologia, (Inmet), há chances de chuvas durante toda a semana na Capital.

Em Dourados, a característica também é similar, por lá, a temperatura mínima será de 18°C e temperatura máxima de 34°C, prevista para a próxima terça-feira (13), variação de 16°C ao longo do dia.

Em Três Lagoas, a umidade relativa do ar se estabelece acima dos 60% ao longo de toda a semana. Por lá, apesar das altas temperaturas, a previsão indica céu entre nuvens e chuva ao longo dos próximos dias.

Na região norte do Estado, em Chapadão do Sul, a variação climática pode chegar a 17°C também na próxima terça-feira. Por lá, a temperatura máxima chega aos 37°C e a tendência é de que haja pancadas isoladas de chuva ao longo do dia.

Próximo à fronteira com a Bolívia, em Corumbá, a variação de temperatura também será extrema, com os termômetros marcando temperatura mínima de 20°C e máxima de 39°C na próxima quarta-feira (14).

