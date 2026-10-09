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Alerta de Tempestade

Temporal com ventos de até 60 km/h e granizo ameaça Campo Grande e MS

Alerta segue até terça-feira (13), com previsão de chuvas intensas durante o fim de semana e risco de temporais mais fortes no sul do Estado.

Welyson Lucas

09/10/2026 - 16h22
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A população de Campo Grande deve ficar atenta às condições do tempo nos próximos dias. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil emitiu um alerta amarelo para tempestades, com possibilidade de chuvas intensas, rajadas de vento e queda de granizo. A classificação indica perigo potencial, o nível mais baixo na escala de alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O aviso começou às 9h desta sexta-feira (9) e permanece válido até as 22h59 de terça-feira (13), abrangendo todo o fim de semana e o feriado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na segunda-feira (12).

A chuva já marcou presença em Campo Grande nesta sexta-feira. Durante a madrugada e as primeiras horas da manhã, diferentes regiões da Capital registraram pancadas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

O tempo segue instável, com céu encoberto e possibilidade de novos temporais ao longo da tarde e da noite. Apesar das pancadas de chuva registradas em diferentes regiões de Campo Grande, o volume acumulado até o momento ainda não foi confirmado pelos órgãos meteorológicos oficiais.

Conforme o comunicado, elaborado com base nas informações do Inmet, são esperadas chuvas de 20 a 30 milímetros por hora ou de até 50 milímetros em um único dia, acompanhadas de ventos que podem atingir velocidades entre 40 e 60 quilômetros por hora.

Embora o alerta indique baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos, a Defesa Civil recomenda atenção, principalmente em áreas vulneráveis a enxurradas e durante a ocorrência de ventos fortes.

A instabilidade não ficará restrita à Capital. Em boletim divulgado nesta sexta-feira, o Inmet informou que Mato Grosso do Sul está entre os estados com previsão dos maiores acumulados de chuva durante o fim de semana e o feriado prolongado.

Para o sul e sudoeste sul-mato-grossense, o instituto também aponta áreas sob alerta laranja, que representa um nível de risco superior ao amarelo.

Fim de semana será de chuva em Campo Grande

Na Capital, a sexta-feira começou com condições favoráveis à formação de nuvens carregadas e pancadas de chuva. A previsão divulgada nesta manhã indicava temperaturas entre 24°C e 31°C, com possibilidade de precipitações principalmente à tarde.

Para sábado (10), o Inmet prevê a continuidade do tempo instável em Mato Grosso do Sul, com pancadas de chuva e trovoadas em diferentes regiões. Em Campo Grande, a máxima prevista pelo instituto é de 29°C, enquanto no domingo (11) os termômetros devem alcançar 28°C.

A formação de áreas de instabilidade também deve provocar chuva na véspera do feriado. Já na segunda-feira (12), o Inmet aponta maior concentração de precipitações no sul do Estado, com possibilidade de chuvas isoladas nas demais regiões. A previsão indica que a instabilidade continuará na terça-feira (13).

As condições previstas exigem atenção de motoristas e moradores, especialmente durante temporais de curta duração, que podem provocar acúmulo rápido de água nas vias, dificultar a circulação de veículos e comprometer a visibilidade.

Dourados e Ponta Porã têm alerta de maior intensidade

A situação exige atenção especial no sul de Mato Grosso do Sul. Segundo os avisos do Inmet consultados nesta sexta-feira, Dourados e Ponta Porã estão entre os municípios com alerta laranja para tempestades, condição que representa perigo e possibilidade de transtornos mais significativos.

Nessas localidades, os temporais podem provocar chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumulados de 50 a 100 milímetros por dia, além de ventos entre 60 e 100 km/h e possibilidade de granizo.

O aviso também aponta riscos de quedas de árvores, alagamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Em Dourados, a previsão é de continuidade das instabilidades durante sábado e domingo, com possibilidade de trovoadas.

Em Ponta Porã, o fim de semana também deverá ser marcado por períodos de chuva e temperaturas mais amenas em comparação com as registradas nesta sexta-feira.

Calor e chuva também atingem Três Lagoas e Corumbá

Na região leste de Mato Grosso do Sul, Três Lagoas enfrenta uma combinação de calor intenso e possibilidade de mudança nas condições meteorológicas.

Para esta sexta-feira, a previsão divulgada apontava máxima próxima de 40°C, com aumento da nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva em pontos isolados.

O sábado deverá continuar quente, enquanto no domingo aumenta a possibilidade de instabilidade, com chuva e trovoadas isoladas.

Em Corumbá, na região pantaneira, o calor também marca esta sexta-feira, com previsão divulgada de temperatura máxima próxima de 41°C.

Para o fim de semana, a tendência é de aumento da nebulosidade, ocorrência de chuvas e redução das temperaturas em relação ao calor registrado antes da chegada das instabilidades.

A diferença nas condições meteorológicas entre as regiões reforça a necessidade de acompanhar as atualizações dos órgãos oficiais, já que os temporais podem ocorrer de forma localizada e com intensidades diferentes em municípios próximos.

Veja a previsão para o fim de semana em MS

Tendência meteorológica de 9 a 11 de outubro, com base nos boletins do Inmet e na consulta às previsões locais. As condições podem mudar.

Defesa Civil orienta moradores durante tempestades

Diante da possibilidade de chuvas intensas e ventos fortes, a Defesa Civil recomenda que a população evite permanecer debaixo de árvores durante tempestades, devido ao risco de quedas de galhos e descargas elétricas.

Também é importante não estacionar veículos próximos a estruturas que possam ser atingidas por rajadas de vento, como torres de transmissão e placas de publicidade.

Outra orientação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante tempestades com incidência de raios.

Em Campo Grande, moradores atingidos por ocorrências relacionadas às condições meteorológicas podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. Solicitações de serviços municipais, incluindo remoção de árvores, podem ser feitas pelo 156.

Quando houver queda total ou parcial de árvores sobre a rede elétrica, com risco de eletrificação do local, a recomendação é manter distância da fiação e acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

A população também pode acompanhar a atualização dos avisos meteorológicos diretamente pelos canais oficiais do Inmet, uma vez que os níveis de alerta e as previsões podem ser modificados conforme o avanço das áreas de instabilidade.

 

Ação Policial

Quatro suspeitos morrem após serem baleados durante operação policial em MS

Ação ocorreu em Sidrolândia e mobilizou diferentes forças de segurança; Polícia Militar afirma que houve troca de tiros durante abordagem.

09/10/2026 16h53

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Equipes do Batalhão de Choque participaram da operação policial que terminou com quatro suspeitos mortos em Sidrolândia, nesta sexta-feira (9).

Equipes do Batalhão de Choque participaram da operação policial que terminou com quatro suspeitos mortos em Sidrolândia, nesta sexta-feira (9). Foto: Divulgação/Região News

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Quatro suspeitos morreram após serem baleados durante uma operação policial realizada na tarde desta sexta-feira (9), no bairro Alto da Figueira, em Sidrolândia. A ação envolveu equipes do Batalhão de Choque da Polícia Militar e do Grupo Armado de Repressão a Roubos, Assaltos e Sequestros (Garras), da Polícia Civil, com apoio de outras unidades das forças de segurança.

A abordagem ocorreu em uma residência localizada na Rua Dolício Pereira da Silva, nas proximidades do número 200.

O imóvel estaria sendo monitorado após levantamentos de inteligência apontarem a possível presença de integrantes de uma organização criminosa envolvidos em episódios de violência registrados na região.

De acordo com a versão apresentada pelo Batalhão de Choque, os envolvidos teriam reagido à aproximação dos policiais e atentado contra a integridade física dos militares.

Ainda segundo a corporação, houve troca de tiros durante a abordagem, ocasião em que os quatro suspeitos foram atingidos.

Após os disparos, os feridos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Elmíria Silvério Barbosa, em Sidrolândia. Apesar do atendimento médico, nenhum deles resistiu aos ferimentos, e as mortes foram confirmadas na unidade hospitalar.

Durante a operação, os policiais apreenderam quatro armas de fogo, sendo dois revólveres calibre .38, um revólver calibre .32 e uma pistola calibre 7,65 mm.

Também foi recolhida uma motocicleta Honda Fan 125, apontada nas investigações como possivelmente utilizada em atentados criminosos na região.

No interior da residência, as equipes encontraram ainda latas de tinta spray vermelha. O material será analisado pelos investigadores para verificar uma possível relação com pichações associadas à atuação de organizações criminosas e à disputa por territórios no interior de Mato Grosso do Sul.

Equipes do Batalhão de Choque participaram da operação policial que terminou com quatro suspeitos mortos em Sidrolândia, nesta sexta-feira (9).Paredes de imóvel apresentam pichações com a sigla “CV”, cuja possível relação com a atuação de organizações criminosas é investigada pela polícia. Foto: Divulgação Policia Civil.

 

Entre os investigados estavam um jovem de 19 anos, identificado pelas iniciais J.G.S.S., contra quem havia um mandado de prisão, e um adolescente de 17 anos, identificado como M.F.S., que possuía mandado judicial de busca e apreensão.

As informações divulgadas não esclarecem se ambos estão entre os quatro mortos. As identidades dos demais envolvidos não foram oficialmente divulgadas.

Disputa entre facções

A operação ocorre em meio a uma sequência de episódios de violência associados à atuação de organizações criminosas em Sidrolândia, Maracaju e Rio Brilhante.

Conforme informações reunidas durante as investigações, os suspeitos estariam relacionados a atentados criminosos registrados nos três municípios, em um contexto de disputas territoriais envolvendo grupos ligados ao Comando Vermelho (CV).

As forças de segurança investigam a possível participação dos envolvidos em ataques praticados na região, além da utilização da motocicleta apreendida em ações criminosas anteriores.

A atuação conjunta do Garras e do Batalhão de Choque, com apoio das demais unidades envolvidas, integra as ações de enfrentamento às organizações criminosas em Mato Grosso do Sul. O trabalho inclui a localização de investigados, o cumprimento de decisões judiciais e a investigação de crimes violentos.

As circunstâncias da operação ainda deverão ser esclarecidas pelas autoridades, incluindo a dinâmica dos disparos e as condições em que ocorreu a abordagem.

A informação de que os suspeitos teriam reagido à ação policial corresponde à versão apresentada pelo Batalhão de Choque.

saco cheio

Confira o que abre e o que fecha nos feriados de 11 e 12 de outubro

Domingo é feriado estadual de criação de Mato Grosso do Sul, enquanto na segunda-feira é feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida

09/10/2026 16h40

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Comércio está autorizado a abrir nos feriados

Comércio está autorizado a abrir nos feriados Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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O feriado estadual de criação de Mato Grosso do Sul, neste domingo (11), e o feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, na segunda-feira (12), vão alterar o funcionamento de órgãos públicos, estabelecimentos comerciais e alguns serviços em Campo Grande.

Enquanto repartições municipais e estaduais permanecerão fechadas, supermercados e shoppings funcionarão em horários diferenciados.

Confira o que abre e o que fecha:

Supermercados

Os supermercados e hipermercados da Capital poderão abrir normalmente no feriado estadual e no nacional.

Comércio

O comércio de Campo Grande está autorizado a funcionar das 9h às 18h, com abertura facultativa a cada comerciante.

Mercadão Municipal

O Mercadão Municipal irá abrir das 6h30 ao meio-dia tanto no domingo quanto na segunda.

Shoppings

  • Campo Grande

No domingo, o Shopping Campo Grande funciona das 11h às 21h. Na segunda-feira, o atendimento será das 10h às 22h.

  • Norte Sul Plaza

O Norte Sul Plaza funciona em horário normal neste fim de semana prolongado. No domingo, a praça de alimentação e as lojas âncoras abrem das 11h às 21h e as demais lojas e os quiosques atendem das 12h às 20h. Na segunda-feira, todas as lojas e quiosques funcionam das 10h às 22h.

  • Bosque dos Ipês

O Shopping Bosque dos Ipês terá funcionamento regular nos dias 11 e 12 de outubro. No domingo, as lojas atendem das 12h às 20h, enquanto a praça de alimentação funciona das 10h às 21h. Na segunda-feira, lojas e praça de alimentação abrem das 10h às 22h.

  • Pátio - O Shopping do Centro

O Pátio abrirá das 9h às 16h.

Feira Central

A Feira Central funcionará normalmente no domingo e  não abrirá na segunda-feira.

Bancos

As agências bancárias não terão atendimento presencial ao público no domingo e segunda-feira. Como alternativa, os clientes poderão utilizar aplicativos, internet banking, caixas eletrônicos, atendimento telefônico e correspondentes para consultar saldos, extratos, fazer transferências e demais serviços disponíveis.

Unidades de saúde

Hospitais, Unidades de Pronto Atendimento, Centros Regionais de Saúde 24 horas irão funcionar normalmente em regime de plantão.

Judiciário

O Judiciário não terá expediente forense nos feriados, mas o plantão judicial estará em funcionamento para os casos considerados urgentes.

Órgãos Públicos

Não haverá expediente nas repartições públicas municipais e estaduais.

A exceção fica por conta dos serviços considerados essenciais, como saúde e segurança, que funcionarão em escala de plantão.

Lotéricas

As casas lotéricas não abrirão em ambos os feriados.

Detran

As agências do Detran em Campo Grande não abrirão nos feriados.

Correios

Não haverá atendimento nas agências dos Correios no domingo e na segunda-feira. No sábado (10), será mantido o funcionamento das agências que possuem atendimento regular aos sábados e as atividades de entrega previstas, conforme programação operacional. As agências voltam a operar normalmente na terça-feira (13).

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