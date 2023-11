Natal

Casal de renas apresentará à população o "reninha", novo membro da família

Dezembro se aproxima, e traz consigo o clima natalino. Com tema "O Natal de CG é Tamanho Família”, as festividades terão início no dia 6 de dezembro na 14 de Julho, e no dia 7 na Vila Morena.

Mais uma vez, o destaque do Natal é o casal de Renas, que apresentarão o mais novo membro da família, o bebê Rena.

O chá-revelação do "Reninha" foi um sucesso, e reuniu mais de 5 mil pessoas na Vila Morena em 14 de outubro. Agora, a expectativa é de que a população conheça o filhote.

A programação incluirá a tradicional Parada Natalina, repleta de brincadeiras e apresentações musicais, que percorrerá o centro da cidade, na Rua 14 de Julho, nos Altos da Avenida Afonso Pena, no Espaço de Cultura Vila Morena e diversos bairros, que serão palco para um desfile encantador, que promete proporcionar momentos mágicos aos espectadores.

Ruas Iluminadas

A previsão é de que as luzes natalinas sejam acesas no dia 1º de dezembro, nas avenidas Afonso Pena; Duque de Caxias e Mato Grosso. A decoração também se estende pela 14 de julho, que trará bandeiras natalinas, bolas metálicas iluminadas, anjos, entre outros.

Além dessas, as rotatórias da Ceará com Joaquim Murtinho; Duque de Caxias com a Estrada da Nova Campo Grande; da João Arinos com Pedrossian; Três Barras com Marques de Lavradio; Consul Assaf Trad com Zulmira Borba, entre outros pontos estão listados para receberem decoração.

