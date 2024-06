Terceira edição da Maratona de Campo Grande tem 3 mil atletas inscritos

Cidades

Apenas 13% do público-alvo foi vacinado na Capital; índice preocupa

A campanha de vacinação contra a Poliomielite teve baixa adesão em Campo Grande. Encerrada na última sexta-feira (14), a ação, que segue o cronograma do Ministério da Saúde, aplicou apenas 6,4 mil doses da vacina, em crianças de 0 a 4 anos e 11 meses, número que corresponde a 13% do público estimado, que é de 61 mil crianças nesta faixa etária.

Apesar da campanha não ter sido prorrogada em Campo Grande, já que não ouve exigência por parte do Ministério da Saúde. No entanto, vale reforçar que as doses seguem sendo oferecidas em todas as 74 unidades de saúde de Campo Grande.

A baixa procura dos pais pela vacinação infantil preocupa as autoridades de saúde, já que “o país foi considerado de alto risco na reintrodução do vírus da pólio no ano passado”, segundo Veruska Lahdo, chefe da vigilância em saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Poliomielite

Também conhecida como paralisia infantil, a Poliomielite é contagiosa e causada por um vírus que vive no intestino. A transmissão se dá pelo contato direto com as fezes ou secreções eliminadas pelo corpo.

A doença causa paralisia e costuma atingir os membros inferiores como paralisia de uma das pernas, pé torto, dores nas articulações e músculos da fala e da deglutição. A vacina é a maior aliada para prevenir a doença e está disponível em todas as 74 unidades de saúde da Capital.

Prevenção

A vacinação é a única forma de prevenção da doença. A cobertura vacinal da poliomielite vem apresentando resultados abaixo da meta de 95% desde 2016. O Ministério da Saúde pede que os pais e responsáveis vacinem as crianças, para que elas não sofram com as sequelas de doenças que podem ser evitadas.

Dúvidas frequentes sobre a vacina

Quem deve tomar a vacina?

A vacina contra a poliomielite está prevista no calendário do PNI (Programa Nacional de Imunizações) para todas as crianças menores de 5 anos. O esquema vacinal é de três doses da VIP aos dois, quatro e seis meses de idade, e dois reforços da VOP aos 15 meses e aos 4 anos.

Mesmo quem já tomou todas as vacinas deve se vacinar de novo?

Sim. Mesmo as crianças com o esquema inicial e com as doses de reforço completos devem receber a vacina na campanha sazonal. Elas receberão uma dose da VOP (da gotinha). Crianças que não tiverem completado o esquema vacinal receberão o imunizante injetável para concluí-lo.

A criança somente estará protegida com o esquema completo?

Sim. Ela estará protegida contra a poliomielite somente quando completar o esquema de três doses da VIP, chamado esquema primário. As duas doses de reforço garantem o prolongamento dessa proteção, assim como as doses das campanhas sazonais.

Por que a necessidade desse reforço agora?

A Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite acontece anualmente nesta época do ano desde a década de 1980. Ela não deve ser considerada excepcional, mas uma forma de reforçar a importância de mantermos a cobertura vacinal de 95% das crianças menores de cinco anos em todo o país, para evitar o risco de novos surtos da doença por aqui.

