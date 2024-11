TJ aumenta penas de delegados do 'balcão' desmantelado em delegacia do interior de MS

Atenção

Por SMS, golpistas dizem que o órgão deu início ao processo de suspensão da CNH, e fornecem um link para que o condutor regularize "pendências"

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran - MS) emitiu uma nota nesta quinta-feira (14) para alertar os condutores para um golpe que vem sendo aplicado no estado, utilizando o nome do órgão, via SMS.

A dinâmica do golpe consiste em uma mensagem que afirma que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do contatado entrou em processo de suspensão. Na sequência, há um "saiba mais" seguido do link de uma página que imita o portal do governo federal (gov.br).

Ao preencher os dados para fazer a consulta, o site mostra dados pessoais da vítima, seguido de supostas informações de infrações que teriam sido cometidas pelo condutor, bem como os valores de multa a serem pagos, além de um campo com a opção "regularizar". Confira:

Acontece que o pagamento não é direcionado para o Detran-MS, nem para nenhum outro órgão ou serviço vinculado.

Até o momento, não há registro de quantas pessoas já caíram no golpe em Mato Grosso do Sul. Os primeiros casos surgiram em Nova Andradina, onde cerca de dez pessoas relataram ter recebido a mensagem, e pelo menos duas chegaram a efetuar o pagamento, com valores de R$ 119 e R$ 193.

O Detran-MS reforçou que nenhum órgão do Governo solicita pagamentos ou dados por SMS, e que os contatos realizados com condutores ou proprietários de veículos são realizados por meio de canais oficiais.

“As notificações do Detran-MS são realizadas por edital em Diário Oficial do Estado, por correspondência via Correios ou notificações no Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) para quem tem o aplicativo Carteira Digital de Trânsito”, destacou o diretor de Habilitação do Detran-MS, Luiz Fernando Ferreira.

Em caso de dúvidas o Detran-MS disponibiliza canais oficiais como o Portal de Serviços Meu Detran, o aplicativo Detran MS, a Central de Informações 154 (Capital) e (67)3368-0500 (Interior).

O condutor pode ainda agendar atendimento em uma das 94 agências do Detran-MS no estado.

Esse mesmo golpe já foi registrado em outros estados brasileiros, como Espírito Santo (ES), Mato Grosso (MT), São Paulo (SP) e Paraíba (PB).

Como evitar cair em golpes de SMS?

Algumas das recomendações para evitar cair em golpes via mensagem, são:

Não clicar em links enviados por SMS: os links enviados por criminosos podem ser diferentes do site oficial ou estar camuflados;

Verificar se o número de telefone é conhecido: pesquisando na internet, é possível identificar se o número em questão pertence a alguma instituição;

Verificar se a mensagem tem erros de gramática e ortografia: mensagens de criminosos costumam ter erros de português;

ter erros de português; Não fornecer informações pessoais por telefone ou SMS: instituições financeiras e aplicativos de pagamento não pedem informações pessoais por SMS;

pedem informações pessoais por SMS; Denunciar o golpe às autoridades: é recomendado procurar a polícia em caso de golpes, para fazer o registro do Boletim de Ocorrência. Órgãos de proteção ao consumidor e a empresa utilizada para o golpe também devem ser contatados.

