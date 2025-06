TJ manda prender caminhoneiro solto após ser flagrado com 545 kg de cocaína

Reajuste

Corumbá lidera aumento salarial, com 49,41%; Rio Brilhante é o município que mais reduziu o salário, com menos 21,57%

Foto: Paulo Ribas / Correio do Estado

A Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems) divulgou o ranking atualizado dos salários dos professores por município.

Na nova tabela, Campo Grande aparece na quinta posição para professores que possuem formação superior, com um salário de R$ 8.851,42 para os docentes do município. Em 2024, a capital ocupava o sétimo lugar nesse mesmo ranking, com um salário de R$ 7.691,75. Esse reajuste corresponde a um aumento de 15,08%.

O valor recebido pelos professores da capital ainda terá um reajuste de 6,27% neste mês de junho. Os 273 candidatos aprovados em concurso público do município, que devem se apresentar esta semana, já irão começar a atuar com o novo salário vigente.

A Rede Estadual de Ensino, Três Lagoas, São Gabriel do Oeste e Ribas do Rio Pardo se mantiveram nas mesmas posições: 1º, 2º, 3º e 4º colocados, respectivamente.

Maiores aumentos

Em um ano, Corumbá teve o maior aumento percentual dentre os municípios de Mato Grosso do Sul. A cidade que ocupava a 57ª posição no ranking, com R$ 5.579,76, subiu para a 7ª, com um salário de R$ 8.336,76. Isso representa um aumento de 49,41%.

Outros municípios que apresentaram reajuste significante foram: Dourados (29,94%), Itaquiraí (18,1%), Terenos (17,07%), Água Clara (16,6%) e Antônio João (16,35%).

Redução salarial

Na contramão dos demais municípios que mantiveram ou aumentaram o salário dos professores, Itaporã, Rio Brilhante e Anaurilândia reduziram o salário dos docentes.

Rio Brilhante apresentou redução de 21,57% no salário dos docentes. Da 21ª colocação, com R$ 6.965,24, o município caiu para a 72ª, com salário de R$ 5.462,76 em 2025.

Itaporã caiu da 15ª posição, com um salário de R$ 7.161,04, para a 56ª, com uma remuneração de R$ 6.341,72, uma redução de 11,44%.

Anaurilândia teve uma diminuição de apenas 2,58%. Do 62º lugar, com remuneração de R$ 5.310,00, a cidade foi para 78º, com valor de R$ 5.172,75.

