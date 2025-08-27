TV 3.0 chega ao Brasil: entenda o que muda na sua televisão e quando a novidade estará disponível

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O governo federal lançou oficialmente, nesta quarta-feira (27), a chamada TV 3.0, a nova geração da televisão aberta no Brasil. A tecnologia promete revolucionar a forma como assistimos TV, trazendo mais qualidade de imagem e som, interatividade e integração direta com a internet — sem custo extra para o usuário.

O anúncio foi feito em cerimônia no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ministro das Comunicações, Frederico Siqueira. Segundo o governo, a TV 3.0 será implantada de forma escalonada, começando pelas capitais brasileiras, mas os atuais sinais digitais continuarão funcionando normalmente, sem necessidade de troca imediata de antenas ou aparelhos.

“É um passo importante para tornar o Brasil soberano em tecnologia e melhorar a experiência da população com a TV aberta”, afirmou o ministro.

O que é a TV 3.0?

A TV 3.0 é a evolução da TV digital inaugurada em 2007 no Brasil. Diferente do sistema atual, o novo padrão transforma os canais em aplicativos interativos, muito próximos ao que já existe nas plataformas de streaming. Isso significa mais opções de conteúdo, múltiplos ângulos de câmera, comércio eletrônico, publicidade personalizada e até serviços públicos integrados.

Na prática, o espectador continuará assistindo TV aberta gratuitamente, mas com recursos modernos, como:

Imagem em 4K (com possibilidade de até 8K pela internet);

Som imersivo, que dá sensação de “cinema em casa”;

Interatividade em tempo real, como votações, compras e acesso a conteúdos extras;

Acessibilidade ampliada, com legendas personalizáveis, audiodescrição e tradução em libras;

Alertas de emergência geolocalizados, integrados ao sistema de defesa civil.

Preciso trocar de TV para assistir à TV 3.0?

Não imediatamente. O governo destacou que ninguém será obrigado a trocar antena ou televisor de forma imediata. Os aparelhos atuais continuarão funcionando normalmente e, quando a nova tecnologia chegar à sua região, será possível adaptar televisores antigos por meio de conversores.

Ou seja, quem quiser poderá migrar aos poucos, sem perder acesso à programação atual.

Quando a TV 3.0 começa a funcionar?

A implantação será gradual, primeiro nas grandes capitais, e depois nas demais regiões. Ainda não há um cronograma fechado para todo o País, mas a expectativa é que os brasileiros comecem a sentir as mudanças nos próximos anos.

Durante a fase de transição, os dois sistemas funcionarão em paralelo — garantindo que ninguém fique sem sinal.

TV 3.0 será gratuita?

Sim. A televisão aberta continuará sendo gratuita, como já ocorre hoje. O que muda é a qualidade da experiência e a possibilidade de acessar novos recursos interativos.

Por que o governo aposta na TV 3.0?

A iniciativa foi desenvolvida pelo Fórum SBTVD em parceria com o Ministério das Comunicações e é vista como um avanço estratégico. Além de aproximar a TV aberta do modelo de streaming, a tecnologia pode gerar oportunidades para novos radiodifusores, ampliar a publicidade segmentada e democratizar ainda mais o acesso à informação.

Com a TV 3.0, o Brasil se coloca entre os países que lideram a inovação em radiodifusão digital.

