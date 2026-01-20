UEMS divulga resultado final e classificação do Vest26

Nesta terça-feira (20), a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), divulgou o edital do resultado final das notas da prova objetiva e da redação do vestibular do ano letivo 2026, e a classificação dos candidatos.
Divulgado por meio de edição de suplemento do Diário Oficial do Estado (DOMS), as listas são divididas por curso e unidade da universidade estadual. Ao todo são 23 cursos, em 12 cidades de Mato Grosso do Sul além de Campo Grande, que contém duas unidades.
Confira a lista de cursos e quantidade de vagas:
*Ampla concorrência (AC); Negros (CN); Indígenas (CI); Residentes de MS (RMS); Pessoas com deficiências (PCD)
Aquidauana
- Agronomia – Bacharelado (Integral)
26 vagas (14 AC / 5 CN / 3 CI / 3 RMS / 1 PCD)
- Direito – Bacharelado (Noturno)
26 vagas (14 AC / 5 CN / 3 CI / 3 RMS / 1 PCD)
- Engenharia Florestal – Bacharelado (Integral)
26 vagas (14 AC / 5 CN / 3 CI / 3 RMS / 1 PCD)
- Zootecnia – Bacharelado (Integral)
20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
Bataguassu
- Direito – Bacharelado (Noturno)
26 vagas (14 AC / 5 CN / 3 CI / 3 RMS / 1 PCD)
Campo Grande – Moreninhas
- Administração Pública – Bacharelado (Noturno)
18 vagas ( 9 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
- Direito – Bacharelado (Noturno)
18 vagas ( 9 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
- História – Licenciatura (Noturno)
14 vagas (6 AC / 3 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
Campo Grande – Santo Amaro
- Dança – Licenciatura (Vespertino)
14 vagas (6 AC / 3 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
- Ciências Biológicas – Bacharelado (Matutino)
20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
- Geografia – Licenciatura (Noturno)
16 vagas (8 AC / 3 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
- Fonoaudiologia – Bacharelado (Matutino)
16 vagas (8 AC / 3 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
- Letras – Hab. Português/Espanhol e suas Literaturas – Licenciatura (Noturno)
20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
- Letras – Hab. Português/Inglês e suas Literaturas – Licenciatura (Noturno)
20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
- Medicina – Bacharelado (Integral)
25 vagas (13 AC / 5 CN / 3 CI / 3 RMS / 1 PCD)
- Psicologia – Bacharelado (Matutino)
20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
- Pedagogia – Licenciatura (Noturno)
26 vagas (14 AC / 5 CN / 3 CI / 3 RMS / 1 PCD)
- Teatro – Licenciatura (Vespertino)
14 vagas (6 AC / 3 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
- Terapia Ocupacional – Bacharelado (Matutino)
16 vagas (8 AC / 3 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
- Turismo – Bacharelado (Matutino)
20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
Cassilândia
- Agronomia – Bacharelado (Integral)
26 vagas (14 AC / 5 CN / 3 CI / 3 RMS / 1 PCD)
- Letras – Hab. Português/Espanhol e suas Literaturas – Licenciatura (Noturno)
20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
- Matemática – Licenciatura (Noturno)
20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
Coxim
- Psicologia – Bacharelado (Noturno)
20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
Dourados
- Ciências Biológicas – Licenciatura (Noturno)
14 vagas (6 AC / 3 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
- Ciência da Computação – Bacharelado (Integral)
20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
- Direito – Bacharelado (Matutino)
26 vagas (14 AC / 5 CN / 3 CI / 3 RMS / 1 PCD)
- Enfermagem – Bacharelado (Integral)
26 vagas (14 AC / 5 CN / 3 CI / 3 RMS / 1 PCD)
- Pedagogia – Licenciatura (Vespertino)
20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
- Sistemas de Informação – Bacharelado (Noturno)
20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
Jardim
- Direito – Bacharelado (Noturno)
20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
Maracaju
- Administração – Bacharelado (Noturno)
20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
- Agronomia – Bacharelado (Integral)
26 vagas (14 AC / 5 CN / 3 CI / 3 RMS / 1 PCD)
- Pedagogia – Licenciatura (Vespertino)
20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
Mundo Novo
- Agronomia – Bacharelado (Integral)
20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
Naviraí
- Direito – Bacharelado (Noturno)
26 vagas (14 AC / 5 CN / 3 CI / 3 RMS / 1 PCD)
Nova Andradina
- Engenharia Civil – Bacharelado (Noturno)
20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
- Matemática – Licenciatura (Noturno)
20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
- Sistemas de Informação – Bacharelado (Noturno)
20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
Paranaíba
- Direito – Bacharelado (Matutino)
20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
- Direito – Bacharelado (Noturno)
20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
Ponta Porã
- Ciências Contábeis – Bacharelado (Noturno)
20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
Neste ano foram mais de 7 mil inscritos, com pouco mais de 1 mil ausentes e apenas 10 foram eliminados.
Vestibular UEMS
A prova é normalmente composta por 60 questões divididas da seguinte maneira:
- 15 questões de Linguagens;
- 15 questões de Humanas;
- 15 questões de Natureza;
- 15 questões de Matemática;
Além das perguntas objetivas, no exame também é avaliado a habilidade de produção textual dissertativa argumentativa do candidato com a redação.
Nessa última edição, o tema foi: “Aspectos identitários decorrentes da dificuldade mencionada para a população e a cultura do estado sul-mato-grossense”.
As matrículas estão previstas para o começo de fevereiro, com início do ano letivo em 23 de fevereiro.
Confira o edital completo da classificação com as listas aqui.