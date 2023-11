Ação SULMaSSP

O material biológico será encaminhado para o Banco Nacional de Perfis Genéticos, fortalecendo a rede integrada e o trabalho de segurança pública

Cerca de 244 detentos passaram por coleta de material genético no Instituto Penal de Campo Grande. O material biológico será encaminhado para o Banco Nacional de Perfis Genético. Trata-se de mais uma ação do SULMaSSP. A operação ocorreu com apoio da Agência Estadual de Administração Penitenciária (Agepen).

A Polícia Científica se encarregou de traçar o perfil genético de presos condenados por crimes como violência sexual, homicídios e roubos. A coleta ocorreu no dia 31 de outubro, sendo somente divulgada neste sábado (11).

Vários profissionais, como eles peritos criminais, agentes de Polícia Científica, peritos papiloscopistas e policiais penais. Segundo o coordenador-geral de Perícias da Polícia Científica, José de Anchieta Souza e Silva, a coleta do material genético, caminha como mais uma estratégia integrada que irá possibilitar o enfrentamento de crimes graves.

“Isso reflete o compromisso das instituições envolvidas e a valorização da ciência forense como uma importante ferramenta na resolução de crimes sérios", destacou.

Inclusão do sistema prisional

Essa é a primeira vez que o sistema prisional é incluído nos trabalhos dos blocos de segurança pública dos estados, conforme destacou o diretor-presidente da Agepen, Rodrigo Rossi Maiorchini.

“As ações voltadas à ordem e a disciplina no sistema prisional dos estados envolvidos proporcionam maior integração, a partir do intercâmbio e compartilhamento de boas práticas, conhecimentos de inteligência e outras informações de interesses operacionais”, afirmou Maiorchini.

Dia D

O lançamento da terceira fase ocorreu oficialmente em solenidade que contou com a presença de autoridades e representantes de todos os estados envolvidos, incluindo o governador Eduardo Riedel e a ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil, Simone Tebet.

Desde março deste ano, cerca de 1.500 policiais, 320 viaturas e 6 aeronaves dos estados envolvidos participam de forma integrada da Operação, que tem por objetivo prevenir e reprimir crimes nas fronteiras e divisas dos cinco estados.

Desse modo, busca-se fortalecer ações conjuntas, permitindo a troca de dados e de conhecimentos relacionados à inteligência policial e aos interesses operacionais.

A ação de repressão está sendo realizada durante esta semana nas fronteiras e divisas de Mato Grosso do Sul e conta com efetivos das policiais civis, polícias militares, além dos corpos de bombeiros militares, perícia e polícias penais dos cinco estados integrantes da SULMaSSP.

Balanço de Operações

Apreensão de 47,1 toneladas de drogas, 332 armas de fogo e 3.358 veículos (Entre os dias 5 e 8 de novembro)

Foram cumpridos 332 mandados de busca e apreensão, presas 1.197 pessoas e conduzidos para as delegacias 5.999 indivíduos.

Corpo de Bombeiros realizou 1.833 ações de combate a incêndios e 6.509 vistorias.

Perícia Científica coletou 244 amostras genéticas e realizou o mapeamento do material



Segundo o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, futuramente serão divulgados mais detalhes, não só do Mato Grosso do Sul, mas também dos demais estados.

"Hoje, nós temos um exemplo macro de que a união produz bons resultados, reduz custos e imprime celeridade nas entregas", disse.

Para o governador Eduardo Riedel, com essas novas ações, o crime organizado deve perder mais ainda.

"Tenho a convicção disso porque a gente aprendeu a conhecer a competência e a capacidade de organização das forças de segurança pública dos estados", disse.

Riedel reafirma a importância do cuidado com território brasileiro e conseguir fazer essa integração.

"Eu não tenho dúvida nenhuma que o crime organizado vai perder e nós vamos trabalhar para que isso ocorra. Como eu disse, o mais importante é que todos os senhores e senhoras [policiais] estão voltando para casa com saúde e bem em suas viaturas. Do jeito que vieram, esse é o mais importante. Quem perdeu foram aqueles que estavam transportando mais de 50 toneladas de drogas que foram apreendidas, os que foram encaminhados para detenção e os mais de 3500 veículos apreendidos. Esses sim, perderam", finalizou.

Sobre o SULMaSSP



É um bloco que congrega os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo - por meio das respectivas Secretarias de Segurança Pública.

O bloco, criado em março de 2023, atua de forma coordenada, para ampliar e fortalecer a repressão de crimes transfronteiriços (Paraguai/Bolívia/Brasil) e nas divisas estaduais na área do bloco, mediante uma efetiva integração operacional e de inteligência, com reflexos na desarticulação de organizações criminosas e no aprimoramento dos mecanismos de defesa social.

As ações são executadas por meio de suas Polícias Civis, Polícias Militares, Corpos de Bombeiros Militares, Polícias Científicas, Polícias Penais e Centros Integrados de Comando e Controle.

**Com informações de Valesca Consolaro

