Um dia após reunião com Bolsonaro, Riedel exalta grandeza política de Lula

Um dia depois de se reunir com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em Brasília, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), exaltou o que chamou de "grandeza política" do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quarta-feira (31), em Corumbá.

Na reunião entre Bolsonaro e Riedel, foi batido o martelo sobre o sobre o nome da coronel PM Neidy Nunes Barbosa Centurião para ser candidata a vice-prefeita na chapa encabeçada por Beto Pereira, do PSDB. Nas eleições de 2022, Riedel apoiou publicamente Bolsonaro, que tentava a reeleição, e desde então mantém bom relacionamento com o ex-presidente, sendo cobiçado por ele para concorrer a reeleição.

O relacionamento com o presidente Lula é de parceria com relação as necessidades do Estado. Na semana passada, Riedel não participou de evento em Brasília, para a divulgação dos resultados do Novo PAC Seleções, realizada pelo Ministério da Casa Civil, no Palácio do Planalto. O vice-governador de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, representou o Estado.

Na agenda de hoje, Riedel e Lula sobrevoaram áreas atingidas por incêndio e o presidente sancionou a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo.

Durante seu discurso, Riedel agradeceu a parceria do governo federal para as ações de prevenção e combate ao fogo e a disponibilidade de Lula em atender os pedidos feitos pelo Estado.

"É importante registrar que, nos momentos onde há a grandeza política de se focar em resultado acima de qualquer interesse especifico de ideologia politico partidária, o resultado e as pessoas é que ganham, e o senhor está aqui hoje com essa grandeza politica e sou grato por isso", disse Riedel.

Nos agradecimentos, o governador relembrou e reconheceu também decreto federal de R$ 138 milhões em recursos para ações de combate aos incêndios, que foi anunciado há cerca de uma semana,

"Fica aqui a gratidão pela disponibilidade do senhor e pela sensibilidade, acima de tudo, com esse que é um bioma único no Brasil, são 15 milhões de hectares, em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, é o único bioma do Brasil que tem 93% de sua biodiversidade preservada ainda e temos que investir na prevenção e combate".

Por fim, Riedel disse que as portas do Estado estão abertas e fez o convite para que o presidente venha mais vezes, tanto para anunciar investimentos, quanto para passeios.

"Volte sempre ao Mato Grosso do Sul, há muitas coisas por fazer ainda. E [volte] a Corumbá em outras condições, vamos com o deputado Zeca [do PT] pegar aquele jaú", finalizou Riedel, convidando o presidente para pescar.

Lula, por sua vez, disse que as relações que mantém com governadores e prefeitos independem de ideologias e partidos e que trata todos com o mesmo respeito e igualdade.

"Governador, pode ter certeza, você será tratado por mim como um irmão, como um companheiro, porque é pensando na republicanidade que eu governo esse país. O povo cansou de ódio, o povo cansou de xingamento, cansou de fake news, cansou de tanta asneira que fez nesse país e nós achamos que é possível mudar, e a gente só pode mudar com gesto, não com palavras, e pode ter certeza que nós vamos ser parceiros durante muito tempo", disse o presidente.

Lula ressaltou ainda que tem uma história antiga com Mato Grosso do Sul, pelas visitas que fez em mandatos anteriores, e também falou sobre as pescarias realizadas nos rios do Estado, citadas inicialmente pelo governador.

"Pode ter certeza que o tratamento que eu dou a Mato Grosso do Sul é em agradecimento também a história que eu tenho nesse estado. Eu aqui sou famoso por ser um bom pescador, já vim pescar muitas vezes aqui e sempre que vim eu pegava o maior peixe, um presidente não mente, sempre dava sorte do maior pintado vim no meu anzol, até que desmoralizei tudo com meu jaú".