Uniformes e kits escolares para alunos da Rede Estadual custarão R$ 13,3 milhões

ESCOLHIDO

João Rocha comandou a ECT de Mato Grosso do Sul nos mandatos de Lula e da Dilma na Presidência da República

Ex-diretor-presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) em Mato Grosso do Sul nos dois primeiros mandatos do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e também na gestão da presidente da República, Dilma Rousseff (PT), o servidor de carreira João Rocha foi novamente nomeado para o cargo nesta sexta-feira (20/01).

“Fiquei 13 anos e sete meses no cargo, saindo só com o impeachment da ex-presidente Dilma”, disse ao Correio do Estado.

João Rocha é filiado ao PT de Mato Grosso do Sul e tem uma longa história de militância no partido.

Um dos fatos marcantes da sua gestão nos Correios de Mato Grosso foi o lançamento em março de 2009 do carimbo e selo comemorativos dos 40 anos de criação da empresa, celebrados em 20 de março.

No selo constava a frase “Brasil, líder na produção de combustíveis renováveis”, o que demonstrava a preocupação da ECT em conscientizar a população e contribuir para o desenvolvimento sustentável.

Na época, os Correios reuniam 1.500 funcionários em Mato Grosso do Sul e atuava em 100 agências próprias no Estado, tendo, inclusive, recebido o reconhecimento em âmbito internacional pela Revista Forbes como os Correios número um em credibilidade em todo o mundo.

Em 2007, a regional de Mato Grosso do Sul ficou em primeiro lugar na pesquisa nacional de satisfação dos clientes e manteve a posição em 2008 no quesito “índices estratégicos”.

Quando João Rocha comandou a ECT no Estado, o presidente Lula também barrou o processo de privatização e investiu pesado na empresa, criando mais 300 novos empregos em Mato Grosso do Sul.

Para a presidente do Sindicato dos Trabalhadores nos Correios, Telégrafos e Similares de Mato Grosso do Sul (SINTECT-MS), Elaine Regina de Souza Oliveira, a expectativa é que João Rocha mantenha um diálogo aberto com os trabalhadores.

“O grande desafio agora é fazer com que os Correios recuperem a confiança da população no Estado e espero que ele consiga reabrir as agências que foram fechadas.

Vamos procurar dialogar com ele para ajudar a fazer dos Correios um padrão de excelência que sempre teve”, declarou Elaine Oliveira.

