Vacinação contra HPV cai e fica abaixo do recomendado em MS

Combate ao tráfico

Estado caminha para bater o recorde de apreensões de cocaína dos últimos quatro anos que se tem registro

Na noite desta segunda-feira (22), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 393 kg de pasta base de cocaína em Paranaíba, município sul-mato-grossense localizado a 411 quilômetros da Capital.

Até o fim de abril deste ano, a PRF já havia apreendido 6.673 kg de cocaína em todo o Estado, e estima-se que, no mês de maio, os agentes já tenham apreendido 1.419 kg da droga. Sendo assim, em menos de 5 meses, Mato Grosso do Sul já soma aproximadamente 8 toneladas de cocaína apreendidos.

O número já superou todo o primeiro semestre do ano passado, período em que foram apreendidos 5.123 kg do entorpecente, e todo o ano de 2020 e 2021.

ANO KG APREENDIDOS 2020 5.041 2021 5.201 2022 10.728 2023 6.673*

*Até o fim de abril

A última apreensão, em Paranaíba, aconteceu durante a fiscalização dos agentes na BR-158. Um caminhão VW/25.390, acoplado a um semirreboque carregado com madeiras, foi abordado, e policiais notaram certo nervosismo no condutor durante a entrevista.

Após uma busca minuciosa no reboque, a equipe descobriu que sob as madeiras estavam escondidos os tabletes de pasta base de cocaína. Questionado, o motorista confessou ter carregado o ilícito no Mato Grosso e que deveria entregá-lo no interior de São Paulo. Pelo transporte, o condutor disse que receberia R$ 20.000,00.

O homem foi preso e encaminhado à Polícia Civil em Paranaíba.

A nível nacional

Mato Grosso do Sul é o 4º estado com o maior número de apreensões de drogas de janeiro a abril de 2023, com 72 apreensões, atrás de Santa Catarina, que realizou 81, do Rio Grande do Sul (79), e do Paraná (73).

Apesar de não ser o Estado com maior número de apreensão de drogas no geral, Mato Grosso do Sul lidera o índice de apreensão de cocaína, tendo apreendido o correspondente a 42,7% do total nacional, que já chega a 15,6 toneladas.

Assine o Correio do Estado.