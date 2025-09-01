Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Não esqueça o zip lock

ANAC endurece regras para transporte de líquidos na bagagem de mão; veja o que muda

Confira as regras para transporte de líquidos em voos nacionais e internacionais e como não passar sufoco no embarque em Campo Grande e no Brasil

Karina Varjão

Karina Varjão

01/09/2025 - 15h00
Desde a última semana, o mundo dos viajantes tem estado bem agitado, trazendo a tona a discussão sobre uma regra válida desde 2019 imposta pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) que estava adormecida, gerando questionamentos e incertezas para aqueles que estão com passagem comprada ou que estão planejando viajar futuramente. 

O início da obrigatoriedade de saquinhos plásticos para armazenar líquidos em bagagens de mão no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, pegou muita gente desprevenida, gerando grandes filas nos guichês nos últimos dias. 

Pela regra, passageiros de voos internacionais são obrigados a transportar frascos com líquidos, géis, pastas, aerossóis e cremes em embalagens plásticas transparentes com fecho de trilhas ou ranhuras (as chamadas zip lock) na bagagem de mão. 

Quem não sabia da regra ou não estava preparado, teve que retornar para o saguão do check-in para armazenar os itens em uma embalagem plástica, que deve ter capacidade máxima de 1 litro. É permitido somente um saquinho por pessoa. 

Regra existe desde 2019

A ANAC esclareceu que as regras para o transporte de líquidos nas bagagens de mão em voos internacionais estão vigentes desde maio de 2019, pela Resolução n° 515. 

"A exigência de embalagens específicas para o transporte de líquidos em voos internacionais é um padrão mundialmente existente, adotado pelo Brasil e demais países signatários da Convenção de Chicago, com processos auditados internacionalmente pela Organização da Aviação Civil Internacional (Oaci)", afirmou a Agência. 

No Brasil, o padrão definido para o transporte de líquidos nessas condições segue as seguintes orientações:

  • todos os líquidos devem ser conduzidos em frascos com capacidade de até 100 ml; 
  • líquidos conduzidos em frascos com volume acima de 100 ml não podem ser transportados, mesmo se o frasco estiver parcialmente cheio; 
  • todos os frascos devem ser colocados em uma embalagem plástica transparente, que possa ser fechada, contendo capacidade máxima de 1 litro, e devem estar dispostos com folga dentro da embalagem fechada;  
  • a embalagem plástica deverá ser apresentada para inspeção visual no ponto de inspeção de embarque de passageiros, sendo permitida somente uma embalagem plástica por passageiro.
  • Não há restrição ao transporte de frascos vazios;

Há exceções: artigos medicamentosos com a devida prescrição médica,  alimentação de bebês e líquidos de dietas especiais, na quantidade necessária a serem utilizados no período total de voo, incluindo eventuais escalas.

Na internet e nas redes sociais, a discussão continua, já que vários passageiros relataram terem sido obrigados ao uso dos saquinhos, enquanto outros, não. O debate gerou questões e dúvidas. Confira algumas abaixo. 

O saquinho precisa ser no formato zip lock?

Não. A regra diz que o saquinho plástico deve fechar adequadamente, por isso é importante que contenha ranhuras ou trilhos. A ANAC afirma que a embalagem 'zip lock' é uma boa prática aceita pelos aeroportos, mas não é obrigatória. 

Cada passageiro pode levar a bordo na cabine de passageiros em sua bagagem de mão apenas um saco plástico transparente com capacidade máxima de 1 litro. 

Dentro dele, todas as embalagens de até 100 ml devem cabem com folga, permitindo o fechamento da embalagem plástica. Pela regra, no momento da inspeção no raio-x, esse saquinho deve ser retirado da bagagem de mão e apresentado separadamente, juntamente com laptops e casacos. 

Os saquinhos são fornecidos pelo aeroporto?

A regra geral não obriga o fornecimento dos saquinhos plásticos pelos aeroportos, sendo de responsabilidade do passageiro adquirir o seu. 

A regra se aplica para passageiros domésticos em conexão internacional?

Sim, todos os passageiros que acessarem a área internacional, mesmo os vindo de conexões nacionais, devem cumprir a regra. 

O recomendado é que o passageiro já despache os itens fora do padrão e armazene os líquidos da forma exigida ainda na parte doméstica do voo, para evitar transtornos ao ingressar na área internacional de embarque. 

Campo Grande

Mesmo sendo um aeroporto internacional, Campo Grande não opera voos diretos para outros países, apenas voos domésticos. 

Deste modo, a AENA, empresa responsável pela gestão do aeroporto da Capital, afirmou que as regras estabelecidas pela ANAC, são seguidas rigorosamente no momento de inspeção, que são:

  1. Itens em forma líquida e pastosa, como shampoos, condicionadores, cremes hidratantes, por exemplo, não possuem restrição de transporte em bagagem de mão para voos domésticos.
  2. Mesmo em voos domésticos, aerossóis e atomizadores não poderão ser transportados em bagagem de mão, salvo se forem de uso médico ou para asseio pessoal, como desodorantes, perfumes, espumas de barbear. E, mesmo nestes casos, aerossóis somente podem ser levados na bagagem de mão na quantidade de até quatro frascos por pessoa, sendo que cada recipiente deverá observar o limite de 300ml ou 300g.
  3. Caso o interesse seja transportar esses itens de higiene em bagagem despachada, também há restrições para aerossóis como sprays de cabelo, perfumes, colônias, gel de barbear, repelentes, desodorantes e outros. Devem ser observados os seguintes limites: 
  • Não mais do que 0,5 Kg ou 0,5 L por artigo. 
  • Válvulas devem ser protegidas para prevenir a liberação do conteúdo. 
  • Não mais do que 2 kg ou 2 L no somatório de todos os artigos.

'SOB NOVA DIREÇÃO'

Campo Grande amanhece com radares desligados para troca dos equipamentos

Último dia de agosto marcou a data do desligamento dos aparelhos registradores de infrações na Capital, com prazo de um mês para nova empresa repor os novos maquinários

01/09/2025 12h42

Compartilhar
Troca de radares deve durar pelo menos um mês.

Troca de radares deve durar pelo menos um mês. Gerson Oliveira/Correio do Estado

Continue Lendo...

Último dia de agosto, o domingo ontem (31) marcou a data em que os populares "radares" foram desligados em Campo Grande, que mais recentemente trocou a empresa responsável pela gestão dos aparelhos registradores de infrações, encarregada agora de repor os novos maquinários no prazo de até um mês. 

Como bem acompanha o Correio do Estado, Para além de se encarregar da troca de todos os radares, a Serget Mobilidade Viária deverá fornecer a devida plataforma de gestão de dados, mais: central de monitoramento; sistema de análise e inteligência de imagens veiculares e de processamento de registros de infrações de trânsito nas vias e logradouros públicos.

Vale lembrar que a empresa Serget Mobilidade Viária venceu a concorrência com uma oferta de R$ 47,9 milhões, quase R$ 3 milhões a menos que os R$ 50,2 milhões estipulados pelo certame, em um contrato de 24 meses que pode se estender por um prazo total de até 10 anos no comando dos radares de Campo Grande. 

Conforme repassado pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) ao Correio do Estado, o desligamento dos atuais radares de Campo Grande aconteceu em 31 de agosto e a partir deste mês começa a substituição dos equipamentos. 

Para esta próxima etapa há um prazo de conclusão estimado em até trinta dias, sendo que a Serget tem um contrato que deve durar 24 meses, rendendo um valor mensal de R$2.093.989,29, que representa uma redução de mais de 16% em relação ao acordo anterior.  

"Após essa etapa, será realizada a instalação de novos pontos de monitoramento", expõe a Agetran em retorno ao Correio do Estado, ou seja, como os novos equipamentos demandam inclusive as devidas aferições, a troca de radares deve durar pelo menos um mês.

Troca de empresas

Desde 2018 a gestão desses equipamentos em Campo Grande foi feita pelo Consórcio Cidade Morena, que anotou o máximo de aditivos permitidos no período, sete no total, que somaram R$54.820.284,75.

Esse próximo passo para finalmente firmar um novo contrato com uma empresa, para assumir a gestão dos equipamentos, foi dado quase 350 dias após o vencimento do contrato original de radares,

Desde o fim do contrato anterior, a Prefeitura Municipal foi consultada a respeito da legalidade das multas aplicadas, entre outros assuntos, com dúvidas que não foram sanados, inclusive com ação recentemente movida pelo vereador Marquinhos Trad, para tentar anular aproximadamente 320 mil infrações registradas no período. 

Sem os radares e suas respectivas multas, com base nos dados de arrecadação da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), a pasta da Capital deixa de contar com cerca de R$ 3 milhões ao mês, conforme balanço feito pelo Correio do Estado no ano passado. 

Desde o fim do contrato anterior, a Prefeitura Municipal foi consultada a respeito da legalidade das multas aplicadas, entre outros assuntos, com dúvidas que não foram sanados, inclusive com ação recentemente movida pelo vereador Marquinhos Trad, para tentar anular aproximadamente 320 mil infrações registradas no período. 

Sem os radares e suas respectivas multas, com base nos dados de arrecadação da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), a pasta da Capital deixa de contar com cerca de R$ 3 milhões ao mês, conforme balanço feito pelo Correio do Estado no ano passado. 

Teste de radares

Ainda que o Executivo tenha avisado os condutores da Capital a respeito do teste dos novos radares para Campo Grande, que durou apenas 24 horas, a avaliação de um dia foi suficiente para flagrar casos de alta velocidade, conversão em local proibido e paradas indevidas, nos seis pontos que serviram para avaliar os novos equipamentos a serem instalados na Cidade Morena. 

Como bem revela o parecer técnico de análise dos testes de avaliação em escala real dos itens, seis tipos de equipamentos foram colocados a prova, sendo: 

  1. Misto/híbrido (fiscalização de velocidade, avanço de sinal vermelho, parada sobre a faixa de pedestres e conversão e/ou retorno proibido);
     
  2. De fiscalização eletrônica de velocidade do tipo fixo e ostensivo com mostrador de velocidade (display); 
     
  3. Estático (portátil);
     
  4. Equipamento e software do tipo talonário eletrônico de infrações e impressora térmica;
     
  5. Câmeras de videomonitoramento/cerca eletrônica (2 unidades) e
     
  6. Sistema de processamento de imagens e infrações

Sem que os motoristas campo-grandenses ao menos se policiassem no trânsito, as imprudências e imperícias por um lado serviram para que as equipes da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) tivessem uma prova da eficácia dos novos radares que devem monitorar Campo Grande. 

Entre os exemplos, um dos mais emblemáticos é o do cruzamento entre a Afonso Pena com a rua Rui Barbosa, que ainda em dezembro de 2023 teve a conversão à esquerda proibida para quem seguia pela avenida. 

Nesse ponto, o equipamento flagrou veículos fazendo justamente a dita conversão indevida, mas também registrou motoristas que passaram pelo trecho em velocidade muito acima do permitido e aqueles que pararam na faixa de pedestres de forma indevida. 

Logo no primeiro minuto de teste do dia 06 (00h01 e 51 segundos), um motociclista foi flagrado avançando o sinal vermelho no semáforo, como mostram os registros compilados. 

Além disso, em um intervalo de cerca de apenas um minuto, por volta de 06h55, o equipamento em teste na Afonso Pena flagrou dois veículos distintos cometendo infrações diferentes, sendo uma conversão proibida e uma parada indevida em cima da faixa de pedestres. 

Antes do fim das 24 horas de teste dos equipamentos, esse mesmo radar ainda conseguiu captar uma série de outros veículos após às 19h transitando pelo trecho em alta velocidade. 

 

Assine o Correio do Estado

SAÚDE

Com investimento de 1,2 milhão, Hospital do Câncer ganha 32 novos leitos

Com o lançamento, o hospital chega a um total de 124 leitos, entre enfermaria, Unidades de Terapia Intensiva e leitos dia

01/09/2025 11h45

Compartilhar
Macas e cadeiras novas no Hospital do Câncer

Macas e cadeiras novas no Hospital do Câncer Paulo Ribas

Continue Lendo...

Quarto andar, com 32 novos leitos, foi inaugurado na manhã desta segunda-feira (1º), no Hospital do Câncer Alfredo Abrão de Campo Grande (HCAA), localizado na rua Marechal Rondon, número1.053, em Campo Grande.

Com isso, o número total de leitos no hospital chega a 124 (enfermaria, Unidade de Terapia Intensiva [UTI] e leitos dia, sendo 9 particulares e 115 públicos).

O quarto andar é destinado a enfermaria para pacientes adultos do Sistema Único de Saúde (SUS).

Os leitos estão equipados com maca, televisão, ar-condicionado, poltronas, bancos, suporte de soro/internação/respiração, armários, mesas e pias.

Modernos, oferecem conforto, dignidade e atendimento humanizado à pacientes da rede pública.

O investimento é de R$ 1,2 milhão, oriundo do governo de Mato Grosso do Sul. Já o mobiliário foi adquirido por meio de recursos provenientes de bazares realizados pela Receita Federal.

A expectativa é que até o início do ano que vem, outros dois andares já existentes no hospital também serão reinaugurados com novos equipamentos. Em dezembro de 2024, outros 32 leitos também foram inaugurados.

Macas e cadeiras novas no Hospital do CâncerColetiva de imprensa realizada na manhã desta segunda-feira (1º) com o governador de MS, Eduardo Riedel. Foto: Paulo Ribas

De acordo com o governador de MS, Eduardo Riedel, enalteceu a parceria do hospital/corpo clínico com o governo do Estado e Prefeitura de Campo Grande, com objetivo de oferecer tratamento oncológico de excelência para população.

"Nós temos que exaltar e parabenizar o corpo clínico médico do estado de junto com gestão, para que a gente tenha tranquilidade em oferecer para nossa sociedade um serviço de excelência, seja público, seja privado, mas que todos tenham acesso à mesma tecnologia e ao mesmo resultado indicado aqui para o Alfredo Abrão e para as nossas estruturas", pontuou o governador.

Segundo a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, pacientes com câncer são acolhidos com amor e profissionalismo pela equipe do Hospital do Câncer.

"Há transformação nas vidas dos pacientes que aqui passam e são atendidos. No momento de fragilidade, no momento de uma doença, é onde o cidadão mais precisa de uma Mão estendida. O acolhimento, a humanização no tratamento faz toda diferença. Parabéns a todos da diretoria [do hospital] por alcançar vidas e transformar essas vidas", congratulou a prefeita.

A cerimônia de entrega teve a participação das seguintes autoridades:

  • Eduardo Riedel – governador de MS
  • Adriane Lopes – prefeita de Campo Grande
  • Rinaldo Modesto – deputado estadual de MS
  • Rosana Leite – secretária de Saúde de Campo Grande
  • Luiz Ovando – deputado federal de MS
  • Lídio Lopes – deputado estadual de MS
  • Dagoberto Nogueira – deputado federal de MS
  • Alir Terra – presidente da Santa Casa
  • Junior Mochi – deputado estadual de MS
  • Flávio Kayatt – presidente do Tribunal de Contas de MS
  • Eduardo Rocha – secretário da Casa Civil de MS
  • Geraldo Resende – deputado estadual de MS

Hospital de Câncer Alfredo Abrão é uma instituição privada filantrópica e referência em oncologia no Mato Grosso do Sul.

Está localizado na rua Marechal Rondon, número 1.053, centro, em Campo Grande.

Foi inaugurado em 1995, pela Fundação Carmem Prudente de Mato Grosso do Sul.

É responsável por 72% dos atendimentos oncológicos do Estado. Isso significa que, de cada 10 pacientes com câncer atendidos pelo SUS, 7 são tratados no HCAA.

Tem média de 17 mil procedimentos realizados por mês e 224.729 atendimentos realizados apenas em 2024.

O hospital é reconhecido pela excelência, tecnologia e atendimento humanizado.

