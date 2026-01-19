Vídeos mostram furtos de motos do bando dos 'Gêmeos do Sayonara'

"Gêmeos do Sayonara" - bairro localizado na região oeste do Imbirussu em Campo Grande - possuem mais de cem passagens cada um por crimes semelhantes - Reprodução/PCMS

Imagens divulgadas recentemente pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS) mostram a ação do bando dos "Gêmeos do Sayonara", indivíduos presos e apontados em investigação como líderes do grupo criminoso responsável por pelo menos 40 furtos de motos em Campo Grande no ano passado.

Conforme a PCMS em nota, foi possível traçar o padrão nas ações do grupo criminoso, com seis indivíduos até agora indiciados pelos seguintes crimes:

Ainda, desse total de suspeitos relacionado na investigação, a Polícia Civil indica que quatro deles estão presos preventivamente, com dois sendo os tais "gêmeos do Sayonara" apontados como líderes do grupo criminoso.

A PCMS divulgou ainda duas gravações, captadas por câmeras de circuito de monitoramento, que mostram inclusive um indivíduo com a mesma roupa em ambas as filmagens, ilustrando como o grupo cometia seus crimes em até menos de um minuto.

Nota-se que dois homens aproximam-se dos veículos alvos, com um estacionado junto à calçada e um segundo dentro dos limites do quintal de uma residência. É possível observar que primeiro o indivíduo "afunda" o miolo da ignição e uma espécie de alavanca para pular a trava do veículo. Confira:

Quadrilha 'gêmeos do Sayonara'

Toda a investigação sobre as ações do grupo começaram através de um boletim de ocorrência de furto de motocicleta, por meio do qual a dita complexa investigação da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos (DEFURV) pôde traçar um padrão comum.

Além da subtração rápida dos veículos, foi identificada também a posterior comercialização dessas motos, com os crimes praticados de forma reiterada e organizada, com tarefas específicas distribuídas entre cada um dos integrantes.

Ainda conforme a PCMS em nota, os dois apontados como "gêmeos do Sayonara" - bairro localizado na região oeste do Imbirussu em Campo Grande - possuem mais de cem passagens cada um por crimes semelhantes, como furtos e receptação de motocicletas.

Em detalhamento sobre as ações do grupo, foi levantado que os criminosos deixam claro no modus operandi total não somente a prática de furtos isolados, mas toda uma cadeia especializada voltada para operar em prol dos investigados.

Isso porque, segundo as investigações, havia desde uma distribuição com repasses sistemáticos entre os próprios integrantes, como também um fracionamento dos valores obtidos e uso de contas de terceiros para "pulverizar" os capitais ilícitos.

Agora, a segunda fase da investigação tenta ainda recuperar as cerca de 40 motocicletas subtraídas somente no ano passado, com dois desses veículos totais encontrados por agentes da Defurv.

