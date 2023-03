Vizinhos reclamam de sede abandonada da Associação dos Advogados de MS

TENSÃO

Pelo menos sete viaturas da PF e da Força Nacional acompanharam o encontro da ministra Sônia Guajajara com indígenas nesta manhã no interior do Estado

A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara (PSOL), chegou no começo da manhã deste sábado a Campo Grande e foi de carro a Rio Brilhante, onde desde o começo de março está ocorrendo um conflito entre um produtor rural e índios da etnia Guarani-Kaiowá. Em seu discurso na área ocupada, ela prometeu que a Funai vai retomar os estudos antropológicos sobre a terra em litígio e que as demarcações serão retomadas pela União.

A previsão é de que no começo da tarde a ministra retorne para Campo Grande para um encontro com o governador Eduardo Riedel, às 14 horas. Ela acompanha de perto o conflito em Rio Brilhante desde o início do mês, quando três indígenas chegaram a ser presos pela Polícia Militar durante a invasão da propriedade de cerca de 400 hectares.

A ministra foi acompanhada ao interior do Estado por um comboio com cerca de 20 veículos . Além dela, também vieram ao Estado a presidente da Funai, Joenia Wapichana, e o secretário nacional de Saúde Indígena, Weibe Tapeba. Os deputados federais Vander Lubet e Camila Jara, ambos do PT, acompanharam o comboio. A vereadora Luíza Ribeiro, que assumiu a vaga de Camila Jara na Câmara da Capital, é outra política que acompanhou a comitiva.



O encontro da ministra com os indígenas foi acompanhado por forte esquema de segurança, pois havia temor de que proprietários rurais pudessem fazer protestos na região. Conforme o assessor jurídico do Conselho Indigenista Missionário (CIMI ) Andersos Santos, pelo menos cinco viaturas da Polícia Federal e outras duas da Força Nacional acompanharam de perto o evento.

Apesar da polêmica criada por Zeca do PT sobre o conflito, Vander Loubet e Camila Jara acompanharam a comitiva

No último dia 3, policiais militares chegaram a utilizar gás lacrimogêneo e bombas de efeito moral para tentar despejar os indígenas, mesmo sem ordem judicial de reintegração de posse. Depois, a PM informou que estava no local apenas para evitar conflitos. Mesmo assim três lideranças indígenas foram detidas sob acusação de esbulho possessório, resistência e desobediência.

Dois dias depois da prisão eles acabaram sendo liberados. E por conta desta operação da Polícia Militar, a ministra chegou a emitir uma espécie de repúdio dizendo que “é inadmissível que uma ação como esta avance sob corpos e territórios indígenas com tamanha violência, como foi relatado. Os Guarani-Kaiowá estão ali lutando pelo direito que lhes é garantido por lei e sabem que podem contar com o apoio e resguardo tanto do MPI, quanto da Funai, que foi impedida de acompanhar a ação. Por isso, aguardo retorno urgente do governador Eduardo, certa de que ele não compactua com isso e não será conivente com desastroso desenrolar desta ação”, declarou a ministra

Mesmo assim, a secretaria estadual de segurança pública defendeu a ação da PM alegando que foi para o local para evitar conflitos. “Com risco iminente de conflito entre os envolvidos, a Polícia Militar agiu para garantir a ordem e salvaguardar vidas”, informou, em nota.

Depois da invasão e da polêmica, até mesmo o ex-governador e deputado estadual Zeca do PT condenou a ocupação da área, dizendo que é terra produtiva e que não existe estudo indicando que possa ter sido terra indígena.

Por conta das declarações, acabou recebendo uma série de criticas de indigenistas e de correligionários do PT, os quais deram a entender que a reação de Zeca do PT acontecera pelo fato de o proprietário da fazenda ser filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT)

Apesar das declarações do ex-governador, existem laudos desde 2007 dizendo que a terra laranjeira Ñanderu é área historicamente indígena. E a principal promessa da ministra neste sábado na área em conflito foi a de que estes estudos serão desengavetados e concluídos pelo Governo federal.

A terra é disputada por cerca de 100 famílias, que estavam acampadas havia cerca de 15 anos próximo a uma mata nos fundos do imóvel. E, depois da mudança do Governo Federal e da possibilidade de as demarcações serem retomadas, decidiram entrar na propriedade no começo de março.