Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Felpuda

A deputada federal Camila Jara, do PT, está sendo "espinafrada" nas redes...Leia a coluna de hoje

Leia a coluna desta terça-feira (10)

Ester Figueiredo

10/02/2026 - 00h02
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Patrícia Cassol Eickhoff - escritora brasileira
"Entre tropeços e balanços,  eu danço! Esta é a valsa da vida!”

FELPUDA

A deputada federal Camila Jara, do PT, está sendo “espinafrada” nas redes sociais, porque para comemorar seu aniversário em plena tarde de quinta-feira, a Rua 14 de Julho, no trecho entre a Rua Maracaju e Rua Antônio Maria Coelho, foi interditada. A parlamentar petista transformou-se em uma a-ni-ma-der-ríma foliã, com direito a apresentação de bloquinho de carnaval, DJs, enfim, uma folia que teve até selfies com o ministro Guilherme Boulos. Comerciantes da região ficaram cuspindo marimbondo, pois teriam sido pegos de surpresa pela tchurminha do ziriguidum da esquerda.

Tombamento

Projeto de lei que tramita na Câmara Municipal propõe tombamento das barracas situada às margens da BR-163, no Distrito de Anhanduí, como bem cultural de Campo Grande.

Mais

Segundo a proposta, as barracas serão inscritas no Livro de Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico do município. O projeto é de autoria do vereador André Salineiro.

A Pamukkale University, da turquia, e a Universidad de antofagasta (Ua), do Chile são as mais novas parceiras da Universidade federal de Mato Grosso do Sul. Recém-assinada, a parceria com a Pamukkale University é marcada por um protocolo de intenções que estabelece o interesse geral na cooperação entre as duas instituições e um acordo para o intercâmbio de estudantes e servidores. Já o protocolo de intenções com a instituição chilena foi assinado durante encontro internacional e estabelece o desenvolvimento futuro de ações conjuntas. Atualmente, a UfMS possui 115 acordos vigentes.
Em ritmo de “tim-tim”, Reinaldo Azambuja e Fátima Silva

 

Dra. Stefânia Demori

Dourando a pílula

Alguns deputados federais de MS que votaram contra propostas que beneficiariam a população, ao longo dos últimos três anos, começam a se explicar nas entrevistas, tentando de-ses-pe-ra-da-mente justificar o injustificável. A realidade é que quando chega o ano eleitoral, eles apelam para as chamadas frases feitas, daquelas que levam do nada para lugar nenhum. No popular: “Conversa para boi dormir...” 

Difícil

As chances dos “rebeldes” no PL reverterem decisão da cúpula nacional, incluindo Jair Bolsonaro, em apoiar a reeleição do governador Riedel seria muito difícil, na opinião de alguns políticos da direita. Segundo eles, pela importância em se conquistar o maior número de cadeiras no Congresso Nacional, nenhum estrategista político lançaria nome de um candidato ao governo que não tem base sólida.

Know-how

Quem acompanha a trajetória política de Reinaldo Azambuja, hoje presidente estadual do PL, sabe que seu estilo nunca foi de recuar diante dos confrontos, seja nas disputas eleitorais, como no exercício de mandatos nos Legislativos e no Executivo estadual. Seu poder de articulação permitiu que conquistasse a Prefeitura de Maracaju, cadeiras na Assembleia Legislativa e Câmara Federal, além de ter sido eleito governador do Estado por dois mandatos e, pela primeira vez em Mato Grosso do Sul, ter feito o sucessor. Realmente, política não é para amadores...

Aniversariantes

  • Cláudio Nascimento Soares,
  • Natália Selingardi Espíndola,
  • Dr. Clélio Chiesa,
  • Dra. Rosana Mara Giordano Barros,
  • Alvelino Maschion,
  • Marcos Vinholi,
  • João Romero,
  • Quirino Piccoli,
  • Renê Eugênio Migliavacca,
  • José Batista de Araujo,
  • Luiz Alberto Muniz Fenelon,
  • Marli Caceres,
  • Mauro Yoshike Ishibashi,
  • José Carlos de Figueiredo,
  • Priscylla Santos Pereira Barbosa,
  • Airton Alves da Silva,
  • Clarice Bandeira de Moraes,
  • Mario Nelson da Silva,
  • Luiz Carlos Benitez,
  • Neusa Alves Mendonça,
  • Wagner Reis Santos Filho,
  • Luiz Carlos Silveira,
  • Dr. Antonio Urt Filho,
  • Natacha Akemi Veiga Matono Felinberti,
  • Dr. Adalberto Neves Miranda,
  • Jorge Azambuja da Silva,
  • Leila Awadalla El Hajjar Yehia,
  • Paula Correa Peixoto de Azevedo,
  • Horacio Junior Godoy,
  • Maura Catarina Costa Paloski,
  • Itamar Castelão,
  • José Dodô da Rocha,
  • Almir Otto Gonzales Cano,
  • Aline Moreira Martins,
  • Rangel Costa do Amaral,
  • Luciene Teixeira de Menezes,
  • Cássila Beatriz Sarsi,
  • Loris Buainain Bomussa,
  • Ivone Ferreira de Souza,
  • Antonio Nestor Pacheco,
  • Jacy Ramos Costa,
  • Edivania Rosaria de Souza,
  • Janete Jorges,
  • Ciro Takashi Miquita,
  • José Luiz Barbosa Castanheira,
  • Abadio Marcelino Campos,
  • Cláudia Dávalo da Silva,
  • Marisa Claudia Costa,
  • Adélia Pereira Fontoura Araújo,
  • Helva Fernandes,
  • Loyce Rodrigues Ribeiro,
  • Amal Mouniergi,
  • Lourdes Antonia Corrêa Ferreira,
  • Maria Helena Scatalon dos Santos,
  • Mariza Simabuco,
  • Cícero Lima Faria,
  • Valdirene Rodrigues Leite,
  • Astrogilda Lopes Rabelo,
  • Mário Gentil Storti,
  • Fabiano Viana Storti,
  • Ivana de Rosa Silva,
  • Renata dos Santos Teruya,
  • André Lúcio Romero Camargo,
  • Ronaldo de Paula da Silva,
  • Eliana Jardim de Oliveira Matos,
  • Daniel Maroni,
  • Paulo Roberto Brizuena Aniz,
  • Valdecir Giuliani,
  • Gasparino José da Silva,
  • Wilson Mello dos Santos,
  • Romilda de Jesus Vilela,
  • Claudinei Treymam,
  • Rubens Giordani Rodrigues Elias,
  • Donizetti Lopes Neto,
  • Rosângela Nunes Uchôa,
  • Camila Rodrigues de Oliveira,
  • Elvio Marcus Dias Araujo,
  • Lourival Lopes da Silva,
  • Helder Espíndola de Camargo,
  • Neuza Carvalho do Amaral,
  • Leonor Aires Branco,
  • Orlando Moreira,
  • Alfredo Argondizo,
  • Vanilda de Oliveira,
  • Antonio Carlos Moraes Júnior,
  • Ana Flávia Marques da Conceição,
  • Gislaine Pereira Rodrigues,
  • Sumie Sonia Miyazaki,
  • Keny Reginer Silva Costa,
  • Nivaldo Gonçalves Rodrigues,
  • Osvaldo Cândido dos Santos,
  • Ricardo Gonçalves,
  • Patricia Barbosa Monteiro,
  • Antonio Carlos Ferreira,
  • Débora dos Santos Silva,
  • Gilberto Martin Andreo,
  • Júlio Sanches,
  • Marco Aurélio Noll Marques,
  • Pedro Henrique Lopes Lima,
  • Liliane Flôres do Amaral,
  • Leila Rosa de Souza,
  • Sônia Nunes Vieira,
  • Vânia de Menezes Barbosa,
  • João Pereira Nunes,
  • Nádoa Neves da Silva,
  • Silvana dos Santos Ferreira

DIÁLOGO

Com o Carnaval se aproximando, "Grupo dos Galhofeiros" tratou de se reunir...Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta segunda-feira (09)

09/02/2026 00h05

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Voltaire - Filósofo Francês
"Uma conduta irrepreensível consiste
em manter cada um a sua dignidade
sem prejudicar a liberdade alheia".

 Felpuda

Com o Carnaval se aproximando, o “Grupo dos Galhofeiros” tratou de se reunir para comentar sobre como
determinados políticos estarão com seus “Blocos na Rua”.

Assim é que deve se apresentar o “Mamãe eu Quero Mamar” (políticos que lançaram nome e estão loucos
para comercializar a pré-candidatura); Bloco “Ô Abre Alas” (ministra Simone Tebet que vem mantendo o nome para ser candidata a qualquer coisa). Há ainda, segundo os “Galhofeiros”, o “Sassaricando” (Capitão Contar, agitado que só politicamente falando, para viabilizar o nome ao Senado). E não para por aí...

Diálogo

Estratosférico

O superendividamento do funcionalismo público atingiu patamar preocupante: há passivo de R$ 9,3 bilhões de dívida total atrelada à folha dos servidores estaduais de Mato Grosso do Sul.

A questão foi levada ao plenário da Assembleia de MS pelo deputado Junior Mochi.

Mais

Segundo ele, o dado é da Secretaria de Administração e detalha que esse montante compromete a folha de 42
mil servidores que mantêm consignados.

O parlamentar disse que já conversou com o governador Riedel a respeito, visando buscar alternativas.

DiálogoKátia Claro, Mônica Riedel e Adriana Corrêa - Foto:Arquivo Pessoal
DiálogoAna Poppovic Bronstein e Silvia Poppovic - Foto: Arquivo Pessoal 

De olho

As eleições deste ano também terão um significado importante, pois entre alguns dos eleitos poderão estar os futuros candidatos à Prefeitura de Campo Grande. Adriane Lopes encerra sua administração em 2028 e não
poderá concorrer, pois completará 12 anos de gestão (cinco como vice e sete como prefeita).

Pretendentes ao cargo estarão, principalmente, entre deputados estaduais e federais que conquistarem novos mandatos.

Cadeiras

Gerson Claro (PP), presidente da Asembleia Legislativa de MS, não desistiu da briga para ser escolhido a uma das vagas do Senado. O grupo político do governador Riedel começa a pavimentar o caminho para convenções sem sobresobressaltos.

Desta forma, está articulando intensamente, discutindo com a cúpula e buscando fortalecimento para tentar conquistar as duas cadeiras de senadores. 

Fica

Gerson Claro também descartou a hipótese de deixar o PP, aproveitando a janela partidária. Tem dito que não cometeria a “sandice” de sair do Progressistas, lembrando que a federação conta com a senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, líder maior do grupo, bem como o governador Eduardo Riedel.

O presidente da Assembleia de MS teria apoio da maioria dos seus colegas deputados, além de base em diversos municípios, contabilizando 207 vereadores da Federação União Progressista. Assim sendo...

Aniversariantes

  • Leonardo Leite de Barros,
  • Irma Maria Carrer Pandolfo,
  • Albino Romero Junior,
  • Izabella Assis Trad,
  • Xaleska Pereira Leite Demarco,
  • Aline Lanza,
  • José Antonio Balle,
  • Marcos Antonio Paulista,
  • Victor Jamil Moukacher,
  • Alcibiades Zamban,
  • Célio de Queiroz Candéa,
  • Dr. Aldo Damásio da Silva,
  • Larissa de Mendonça Loureiro,
  • Marina da Glória Peixoto Ribeiro,
  • José Givaldo Souza,
  • Vanilton de Oliveira Ribeiro,
  • Juno Motta de Castro,
  • Carlos de Castro Neto,
  • Dr. Edgar Zanin,
  • Luciano Pereira,
  • Israel Ricci Gaidarj,
  • Leonardo da Motta Schmidt,
  • Helen Carolina Duarte Nantes,
  • Marielle Giordano Sadalla Ferraz,
  • Kaline Albuquerque Youssef Coutinho,
  • Raquel Romão,
  • Carlos Rogerio Casemiro Oliveira,
  • Marcos Marques Barbosa Sampaio Magalhães,
  • Carlos Charles Figueiredo Gonçalves,
  • José Joaquim da Silva Filho,
  • Núbia Pedrozo Lamberti,
  • Geralda Passos de Souza,
  • Isabel de Peralta,
  • Marisa Lemes de Almeida,
  • Adilson Almeida Metello de Assis,
  • Antonia Silva Pimentel,
  • Marisa de Arruda Mendonça,
  • Fabiana Gazal,
  • Alvaro de Souza Pereira,
  • Maria Heloisa Quartin,
  • Sheyla Gerardi Agi,
  • Anahilda Cameschi Braz,
  • Leonardo Rodrigues Caramori,
  • Dra. Doralice Neves Fiorentino,
  • Thijmen Gijsbertus Beukhof,
  • Heitor Ferreira Lemes,
  • Tatiana Gomes Assis,
  • Poliana da Silva Garcia,
  • Maria Lúcia Vieira,
  • Greice da Rocha Pereira,
  • Mariannina Silva,
  • Lailton Sergio de Lima,
  • Zenir Medeiros Vieira,
  • Ediméia Pinheiro da Silva,
  • Antônio Pinto de Figueiredo,
  • José Duarte Mafia,
  • Keilla Christiane Paixão Recalde Meza,
  • Rose Helena Pádua Barboza,
  • Ademir José Fantinato,
  • Wilton Tomikawa,
  • Cleverson Daniel Dutra,
  • Lucy Helena Riveros Monteiro Salgado,
  • Silvania Cristina Ferreira Sanches,
  • Elly Polianna Mendes,
  • Rodrigo de Paula Aquino,
  • Carlos Henrique Saldanha Guasso,
  • Aline Rodrigues de Souza Posterlli,
  • João Batista Ferreira,
  • Carlos Eduardo Saldanha Guasso,
  • Lener Ayala Costa,
  • Jonathan Meura,
  • Giusepe Favieri,
  • Jercy Makiko Nishida Arakaki,
  • Edgar Figueiredo,
  • Antonio Graça Neto,
  • Jorge Bial Gonçalves,
  • Márcia Saddi Chaves,
  • Nilton Nepomuceno da Costa,
  • Márcio Azambuja Almeida,
  • Sueli Queiroz de Souza,
  • Maria do Carmo de Jesus,
  • Adriana Pereira da Luz,
  • Rodrigo Campos Zequim,
  • Athaíde Marques de Oliveira,
  • Demetrius do Lago Pareja,
  • Antonio Carlos Moraes Júnior,
  • Gislaine Pereira Rodrigues,
  • Abgail Denise Bisol Grijo,
  • Maria Elisa Peralta Hernandez das Neves,
  • Karina Andrade Chaves,
  • Valma Alves Bobadilha,
  • Keny Reginer Silva Costa,
  • Ademar Ponciano de Souza Júnior,
  • Duacir Bergamo,
  • Elaine Maria Gobbi Campos Mello,
  • Adelaide da Silva Dias Decian,
  • Carolina da Silva Baird,
  • Josemeire da Silva Melo,
  • Ricardo Dias Ortt,
  • Daniel de Paula Eduardo Cabral,
  • Éder Luiz Pieczkolan,
  • Jenner Luís Puia Ferreira,
  • Paula Fernanda Pezarico,
  • Bárbara Lourenço Mourão Ferreira dos Santos,
  • Selma Aparecida Nantes Foroni.

 

Correio B

Novo filme de M. Night Shyamalan com brasileiro indicado ao Oscar ganha data de estreia

O filme Remain, teve sua data de lançamento alterada e agora estreia nos cinemas em 5 de fevereiro de 2027

08/02/2026 22h00

Compartilhar
Remain estreia nos cinemas em 5 de fevereiro de 2027

Remain estreia nos cinemas em 5 de fevereiro de 2027 Divulgação

Continue Lendo...

O novo filme de M. Night Shyamalan, Remain, teve sua data de lançamento alterada e agora estreia nos cinemas em 5 de fevereiro de 2027.

Antes, a Warner Bros. trabalhava com a previsão de chegada do longa em 23 de outubro de 2026, mas o estúdio optou por transferir o lançamento para o início do ano seguinte, período próximo ao Valentine’s Day, o Dia dos Namorados nos Estados Unidos.

O projeto marca mais uma parceria do diretor com a Warner e contará com fotografia do brasileiro Adolpho Veloso, indicado ao Oscar por Sonhos de Trem.

Thriller romântico será baseado em história original

Ainda sem título confirmado no Brasil, Remain será um thriller romântico com elementos sobrenaturais, desenvolvido a partir de uma história criada por Shyamalan em colaboração com o escritor Nicholas Sparks, conhecido por romances best-sellers.

A proposta também se destaca pelo formato: enquanto Shyamalan escreveu o roteiro do filme, Sparks trabalhou em um romance inspirado na mesma história, com os dois projetos sendo desenvolvidos de forma independente.

Enredo acompanha arquiteto em busca de recomeço

De acordo com sinopse divulgada pelo site World of Reel, a trama gira em torno de Tate Donovan, um arquiteto de Nova York que tenta retomar a vida após passar por uma clínica psiquiátrica. Abalado pela morte da irmã, ele viaja até Cape Cod para projetar uma casa de veraneio para uma amiga.

No local, ele conhece Wren, descrita como uma jovem misteriosa que interfere diretamente na estabilidade emocional do protagonista e coloca em dúvida sua visão de mundo.

O elenco será liderado por Jake Gyllenhaal e Phoebe Dynevor, que devem dividir o protagonismo no longa.

Shyamalan produzirá Remain ao lado de Ashwin Rajan, com Theresa Park e Marc Bienstock também creditados como produtores. Nicholas Sparks participa como produtor executivo.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Juiz manda prefeitura recalcular valor do IPTU em até 30 dias
EM CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Juiz manda prefeitura recalcular valor do IPTU em até 30 dias

2

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2970, sábado (07/02); veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2970, sábado (07/02); veja o rateio

3

Governo vai investir R$ 170 milhões para levar energia à fábrica da Arauco
Investimento

/ 1 dia

Governo vai investir R$ 170 milhões para levar energia à fábrica da Arauco

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6948, sábado (07/02); veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6948, sábado (07/02); veja o rateio

5

Prefeito "Mais Louco do Brasil" é denunciado por enriquecimento ilícito
Política

/ 2 dias

Prefeito "Mais Louco do Brasil" é denunciado por enriquecimento ilícito

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
Cobrança judicial e Execução
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Cobrança judicial e Execução
Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 semanas

Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional