A deputada federal Camila Jara, do PT, está sendo "espinafrada" nas redes...Leia a coluna de hoje

Patrícia Cassol Eickhoff - escritora brasileira
"Entre tropeços e balanços, eu danço! Esta é a valsa da vida!”
FELPUDA
A deputada federal Camila Jara, do PT, está sendo “espinafrada” nas redes sociais, porque para comemorar seu aniversário em plena tarde de quinta-feira, a Rua 14 de Julho, no trecho entre a Rua Maracaju e Rua Antônio Maria Coelho, foi interditada. A parlamentar petista transformou-se em uma a-ni-ma-der-ríma foliã, com direito a apresentação de bloquinho de carnaval, DJs, enfim, uma folia que teve até selfies com o ministro Guilherme Boulos. Comerciantes da região ficaram cuspindo marimbondo, pois teriam sido pegos de surpresa pela tchurminha do ziriguidum da esquerda.
Tombamento
Projeto de lei que tramita na Câmara Municipal propõe tombamento das barracas situada às margens da BR-163, no Distrito de Anhanduí, como bem cultural de Campo Grande.
Mais
Segundo a proposta, as barracas serão inscritas no Livro de Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico do município. O projeto é de autoria do vereador André Salineiro.
Dourando a pílula
Alguns deputados federais de MS que votaram contra propostas que beneficiariam a população, ao longo dos últimos três anos, começam a se explicar nas entrevistas, tentando de-ses-pe-ra-da-mente justificar o injustificável. A realidade é que quando chega o ano eleitoral, eles apelam para as chamadas frases feitas, daquelas que levam do nada para lugar nenhum. No popular: “Conversa para boi dormir...”
Difícil
As chances dos “rebeldes” no PL reverterem decisão da cúpula nacional, incluindo Jair Bolsonaro, em apoiar a reeleição do governador Riedel seria muito difícil, na opinião de alguns políticos da direita. Segundo eles, pela importância em se conquistar o maior número de cadeiras no Congresso Nacional, nenhum estrategista político lançaria nome de um candidato ao governo que não tem base sólida.
Know-how
Quem acompanha a trajetória política de Reinaldo Azambuja, hoje presidente estadual do PL, sabe que seu estilo nunca foi de recuar diante dos confrontos, seja nas disputas eleitorais, como no exercício de mandatos nos Legislativos e no Executivo estadual. Seu poder de articulação permitiu que conquistasse a Prefeitura de Maracaju, cadeiras na Assembleia Legislativa e Câmara Federal, além de ter sido eleito governador do Estado por dois mandatos e, pela primeira vez em Mato Grosso do Sul, ter feito o sucessor. Realmente, política não é para amadores...
