A energia do Tarô da semana entre 01 e 07 de maio

A primeira semana de maio promete ser uma das mais intensas do ano. Em um momento astrológico de profundas transformações, fomos contemplados nesta semana com a carta do Mago. Este arcano é o de número um – o número de novos começos e oportunidades – e está associado ao planeta Mercúrio.

O Mago é uma carta repleta de simbolismos. A sua ilustração no baralho de Rider Waite retrata a figura do Mago com uma mão apontada para o céu, enquanto a outra aponta para o chão, como se dissesse: "como em cima, assim embaixo".

O significado desta frase é que a terra reflete o céu, o mundo exterior reflete o interior, o microcosmo reflete o macrocosmo e a terra reflete Deus. Resumindo: o Mago simboliza a capacidade de agir como um intermediário entre o mundo divino acima e o mundo humano.

Neste sentido, a nossa mente e o mundo são apenas reflexos um do outro. De fato, o posicionamento do Mago representa sua conexão entre os reinos espirituais e os reinos materiais. O Mago usa esta conexão para criar e manifestar seus objetivos no reino físico.

Ele é o canal que converte energia em matéria. Em sua mesa, o Mago tem instrumentos que representam os quatro elementos fundamentais sendo conectados por este Mago.

É também um sinal de que ele tem todas as ferramentas de que precisa para manifestar suas intenções. Acima de sua cabeça está o símbolo do infinito, que indica as infinitas possibilidades de criação com a vontade e em sua cintura tem um cinto de ouroboros- que é uma cobra mordendo sua própria cauda – ambos sinalizam que ele tem acesso a um potencial ilimitado.

Como um mestre manifestante, O Mago traz para você as ferramentas, recursos e energia que você necessita para realizar os seus sonhos. Tudo o que você precisa agora está ao seu alcance. Tudo mesmo.

Você tem os recursos espirituais (fogo), físicos (terra), mentais (ar) e emocionais (água) para manifestar seus desejos. E quando você os combinar com a energia do reino espiritual e do terreno, você se tornará uma verdadeira potência de manifestação! Isso é alquimia no seu melhor!

Então, procure ter pensamentos de alto nível energético do tipo: “eu posso”. Ao exalar confiança, você atrai o que quer para a sua vida. Os seus sonhos literalmente se transformam em realidade.

Carta do Mago - Divulgação

Agora é o momento perfeito para seguir em frente com suas ideias. As habilidades, conhecimentos e capacidades que você reuniu ao longo de sua trajetória de vida o levaram até onde você está agora e, quer você saiba ou não, está totalmente pronto para transformar suas aspirações em realidade.

Em sua busca para manifestar seus objetivos, você deve estabelecer uma visão clara do que quer criar (e o por quê) antes de agir. Não basta ser motivado pelo ego (dinheiro, status ou fama) – você precisa ter uma ligação de corpo e alma com seus objetivos e intenções.

Esta é sua oportunidade de alinhar seu Eu Superior com suas ações do dia a dia para criar o futuro que você deseja.

O Mago é a representação da força de vontade. Lembre-se de que você é poderoso, crie seu mundo interior e o exterior o seguirá. A carta do Mago significa que é hora de explorar todo o seu potencial sem hesitação.

Isso pode se manifestar como um novo emprego, um novo empreendimento comercial, um novo amor... Portanto, a hora de agir é agora. Nesta temporada taurina do início do mês de maio, certas escolhas terão que ser feitas e estas podem trazer grandes mudanças.

Aproveite o poder do Mago para criar o mundo que você mais deseja. Neste momento, você não tem apenas a faca e queijo na mão, mas, sim, uma varinha mágica de condão, associada a poderes maravilhosos. Descubra nesta semana a magia que tem em si mesmo.

Boa semana e muita luz,

Cris Paixão