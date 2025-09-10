A filiação do ex-governador Reinaldo Azambuja ao PL dará início ao esvazia... Leia na coluna de hoje

Gabriel García Márquez - escritor colombiano
Quando percebi que a única coisa que levamos é aquilo que vivemos, comecei a viver aquilo que quero levar”.
Felpuda
A filiação do ex-governador Reinaldo Azambuja ao PL dará início ao esvaziamento do ninho tucano, tendo em vista que somente neste primeiro momento já estariam confirmados 18 prefeitos que embarcarão no “ônibus”, no dia 21 de setembro, em direção à “estação” Partido Liberal. Sabe-se que outros também lustram os sapatos para entrar na fila e tomar assento na “condução”. Enquanto isso, alguns chefes do Executivo estariam com passagens nas mãos para fazer o mesmo, só que em direção à parada Progressistas. A “revoada” será grande, tornando os dois partidos fortes no cenário político.
Crítico
O deputado João Henrique Catan continua sendo o maior opositor da administração de Riedel. Supera até as poucas críticas do PT que “desembarcou” do governo. Há quem diga que o parlamentar deverá continuar assim até a abertura da janela partidária, quando deverá pular fora do PL.
Mais
Nos bastidores, dizem que Catan é do time dos bolsonaristas-raiz, porém nunca foi um “top de linha”. Apesar dos esforços, o rebelde liberal não conseguiu ter maior aproximação, como gostaria, com a maior liderança do PL, o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Absurdo
O furto do busto de José Antônio Pereira, fundador de Campo Grande, deve ter acendido alerta vermelho na área de segurança, porque chega a ser uma afronta à população, na opinião de muitas pessoas. Dizem também que a situação começa a ficar complicada, tendo em vista que marginais estariam agindo em todas as partes da cidade, inclusive, obviamente, no centro.
Afano
Por falar em ação dos marginais no centro da cidade, um fato até parece piada pronta: panos pretos colocados pelos comerciantes cobrindo suas fachadas para protestar pela insegurança, “contra os furtos”, foram roubados. De acordo com a CDL, na madrugada do dia 7 os ladrões agiram. Segundo a entidade, os proprietários acumulam prejuízos superiores a R$ 200 mil nos últimos meses.
Juntos
O PSD anunciou, depois de reunião das suas principais lideranças, que vai apoiar a reeleição do governador Riedel. A partir de agora, dará início aos entendimentos para integrar a futura coalizão de partidos para 2026. Político afinado com Riedel, o vice-governador Barbosinha foi o escolhido pelo partido para tratar dos entendimentos necessários a fim de que o PSD tenha êxito. Um dos pontos a ser discutido é a possibilidade de o partido abrir suas portas para acomodar filiações de novos aliados, “desafogando” o PP e o PL. Resta esperar para conferir.
ANIVERSARIANTES
*Colaborou Tatyane Gameiro