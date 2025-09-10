Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Diálogo

A filiação do ex-governador Reinaldo Azambuja ao PL dará início ao esvazia... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (10)

Felpuda

10/09/2025 - 00h01
Gabriel García Márquez - escritor colombiano

Quando percebi que a única coisa  que levamos é aquilo que vivemos,  comecei a viver aquilo que quero levar”.

Felpuda

A filiação do ex-governador Reinaldo Azambuja ao PL dará início ao esvaziamento do ninho tucano, tendo   em vista que somente neste primeiro momento já estariam confirmados 18 prefeitos que embarcarão no “ônibus”,  no dia 21 de setembro, em direção à “estação” Partido Liberal. Sabe-se que outros também lustram os sapatos para entrar na fila e tomar assento na “condução”. Enquanto isso, alguns chefes do Executivo estariam com passagens nas mãos para fazer o mesmo, só que em direção à parada Progressistas. A “revoada” será grande, tornando os dois partidos fortes no cenário político.

Crítico

O deputado João Henrique Catan continua sendo o maior opositor da administração de Riedel. Supera até as poucas críticas do PT  que “desembarcou” do governo.  Há quem diga que o parlamentar deverá continuar assim até  a abertura da janela partidária, quando deverá pular fora do PL. 

Mais

Nos bastidores, dizem que Catan é do time dos bolsonaristas-raiz, porém nunca foi um “top  de linha”. Apesar dos esforços, o rebelde liberal não conseguiu ter maior aproximação, como gostaria, com a maior liderança do PL, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Dra. Josete Adames

 

Guilherme Liggeri

Absurdo

O furto do busto de José Antônio Pereira, fundador de Campo Grande, deve ter acendido alerta vermelho na área de segurança, porque chega a ser uma afronta à população, na opinião  de muitas pessoas. Dizem também que a situação começa a ficar complicada, tendo em vista que marginais estariam agindo em todas as partes da cidade, inclusive, obviamente, no centro.

Afano

Por falar em ação dos marginais no centro da cidade, um fato até parece piada pronta: panos pretos colocados pelos comerciantes cobrindo suas fachadas para protestar pela insegurança, “contra os furtos”, foram roubados. De acordo com a CDL, na madrugada do dia 7 os ladrões agiram. Segundo a entidade, os proprietários acumulam prejuízos superiores a R$ 200 mil nos últimos meses.

Juntos

O PSD anunciou, depois de reunião das suas principais lideranças, que vai apoiar a reeleição do governador Riedel.  A partir de agora, dará início aos entendimentos para integrar a futura coalizão de partidos para 2026. Político afinado com Riedel, o vice-governador Barbosinha foi o escolhido pelo partido para tratar dos entendimentos necessários a fim de que o PSD tenha êxito. Um dos pontos a ser discutido é a possibilidade de o partido abrir suas portas para acomodar filiações de novos aliados, “desafogando” o PP e o PL. Resta esperar para conferir.

ANIVERSARIANTES

Dra. Maria Augusta Santos Rahe Pereira  
Dr. Farid Jamil Georges e Castro  
Ângela Coelho Costa  
Rubens Lima Sortica dos Santos  
Herculano Borges Daniel  
Dra. Cláudia Carvalho Bittencourt  
Ana Lemos Maia Da Silveira  
Vinicios Gonçalves da Silva  
Homero Penitente Deboni  
Jorge Seizo Ishikawa  
Jane Maria Nunes Bello  
Nicola Alves da Silva  
Nadima Nantes Martins Vecchi  
João Custodio Lima  
Iria Barz Drews  
Dr. Marcelo de Souza Cury  
Giovana Corducci Danti Rezende  
Valdemir Paulo Bidoia  
Fernando Miceno Pineis  
Braz Martins da Silva  
Joacir Jara Xavier  
Gassen Zaki Gebara  
Alberto Saad Copolla  
Luiz Carlos de Lima Puccini  
Átila Ribeiro Nosella  
Nídio Ortega  
Élvio Araújo Garabini  
Márcia Figueira Durso  
Cleonice Perdomo Dias  
Flávio Nogueira Cavalcanti  
Vitor Manoel Rochinha Gaspar  
Rosaria Daúde Santomo  
Dr. José Pires de Andrade  
Ricardo Fraga Moreira Miragaia  
Willian Robson Atallah  
Luiz Tenório de Melo (Luizinho)  
Dr. Flávio Affonso Barbosa  
Walquiria Menezes Moraes  
Luiz Trelha Falcão  
Delian Nunes da Silva  
Bruno Zafalon Beraldo  
Ana Paula Azuaga  
Daltair Rodrigues Garcia  
Elso Gilmar Bandeira  
Irmo Rodrigues de Souza  
Maria Verônica Sáfadi Alves Nogueira  
Helder Pereira de Figueiredo Júnior  
Sebastião Seleri  
Edson Pereira da Costa  
Lacy Vilanova Zapata  
Leuza Sá Escobar  
Fernando Luiz Lima Barros  
Sérgio Araújo Garabini  
Clementina Rondon  
René Willian Jankoswky  
Anderson Divino Nantes Coelho  
Lourdes de Campos Queiroz  
Pedro Malagoli  
Christiane Salomão Budib  
Bruno Soares Mascarenhas  
Sueli Konish da Silva  
Thaís Helena Medeiros  
João Maria de Souza  
Janir Esnarriaga de Albuquerque  
Clóvis Antônio Comineti  
Felipe Antônio Prechitko  
Leopoldo Marques Ney  
Elizabeth Peron Coelho  
Dra. Maria Eulina Quilião  
Levy Mendes de Campos  
Rosa De Almeida do Nascimento  
Benvinda Mariana Figueiredo Gazola  
Aline Moreira Santos  
Jennifer Coronel Fedossi  
Rubilam Marcos Vedovatte  
Valdinei de Souza Batista  
Waldemir Paulo Bidoia  
João Queiroz dos Santos  
Maria Matheus de Andrade  
Renato Marcolino Ribeiro  
Walter Silva Pais  
Ywlly Edulfo Domingues Gonçalves  
Adilson Senna de Oliveira  
Roosevelt Santos de Vasconcellos  
Amanda Casal Pompeo  
Luciano Rocha Martins  
Angélica Vilas Boas Melo  
Marcelo Vieira dos Santos  
Fernanda Paula da Silva  
Dra. Tatiana Serra da Cruz  
Adriana Vollkopf Curto  
Thiago André Cunha Miranda  
Leticia Tavares Gibaile  
Marilza Auxiliadora Nogueira  
Franz Maciel Mendes  
Neide Balbino de Araújo  
Gilberto Garcia de Sousa  
Maria de Barros Franciscati  
Isabel da Silva Rodrigues De Almeida  
Elói Oliveira da Silva  
Jurandir Pires de Oliveira  
Lissandro Miguel de Campos Duarte  
Guilherme Wachmann Dal’maso  
Frederico Brait Carmona  
Ricardo Giovani Zafalon  
Roberto Barreto Suassuna  
Mário Kawakita

Diálogo

Em ano de pré-campanha eleitoral antecipada, galerinha não está perdendo... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta terça-feira (9)

09/09/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Mario Quintana - escritor brasileiro

As pessoas não se precisam, elas se completam...  não por serem metades, mas por serem inteiras,  dispostas a dividir objetivos comuns, alegrias e vida”.

Felpuda

Em ano de pré-campanha eleitoral antecipada, galerinha não está perdendo tempo para buscar oportunidade de aparecer. Assim, tchurminha partiu para fazer “cara de tristeza” por fora, mas alegre por dentro, no desfile de 7 de Setembro em Campo Grande. Todos aguardando o fim do evento, torcendo para que “algo diferente” acontecesse, a fim de se transformar em mais um episódio “da novela”. Bingo! A barreira, por motivo de segurança, montada pela polícia  no fim do desfile foi a deixa desejada para começar o chororô de algumas figurinhas, que há anos “defendem os mais carentes”, apesar de serem  do mesmo tipo de quem está com o poder nas mãos e não faz nada.

Cenário

Com a condição de partidos de centro-direita e que não querem nem sequer aproximação com siglas ligadas a Lula, da esquerda, o PL e a Federação União Progressista apostarão suas fichas em um nome que possa fazer dobradinha com o futuro liberal Reinaldo Azambuja, para o Senado.  Nos meios políticos, fala-se que ele só não será candidato se não quiser. A segunda vaga caminha para recair sobre  o deputado estadual progressista Gerson Claro.

Elas

As mulheres continuam à frente dos homens, ocupando o pódio em número de eleitoras em Mato Grosso do Sul. O Estado, que completará 48 anos de nascimento, caminha para contabilizar um colégio eleitoral de 2 milhões de pessoas, tendo, atualmente, precisamente 1 milhão, 956 mil e 959 eleitores com direito ao voto. Detalhe: as mulheres já ultrapassaram  a marca de R$ 1 milhão, ou seja, ostentam o número exato de 1 milhão, 35 mil e 594 a formar o distinto eleitorado feminino (52,919 % do total geral). Com relação aos homens, são 921.365 (47,081%) aptos a votarem.

Faca e queijo

O PP não abriria mão de uma das vagas ao Senado porque estaria com a faca e o queijo na mão: tem representatividade no Congresso, comanda os Executivos de MS e da Capital. Gerson Claro entra no páreo, tendo como vantagem o apoio da maioria dos seus colegas, que colocariam suas respectivas bases, prefeito, vice-prefeitos e vereadoes, para trabalhar pela sua candidatura. Além disso, seu trânsito em Brasília é conhecido pelas articulações e liturgia do cargo.

Otimista

Com o nome aparecendo nas pesquisas de intenção de voto, o ex-senador Delcidio do Amaral, presidente do PRD, estaria fazendo articulações para tentar disputar o Senado depois de ter formado federação com o Solidariedade. Tem atuado para fechar  com o Podemos e o Avante, e se sentir que os ventos estão favoráveis, poderá até tentar entrar na briga pelo poder.

DiálogoMarisa Serrano, Carmen de Eugenio e Raquel Naveira

 

DiálogoClarissa Schneider

"Dose cavalar"

Alguns simpatizantes do governador Riedel afirmam que ele deve, neste segundo semestre, mostrar que não é apenas um excelente técnico do setor privado que mostrou o mesmo desempenho no poder público. Segundo eles, há necessidade de uma “dose cavalar”, e com urgência, de que também sabe transitar no campo político com a mesma desenvoltura. Um deles disse que Riedel não pode mais “terceirizar a política” e sim assumir papel de protagonista.  E completou: “Se não, sei não...”

Sem reação

Enquanto politicamente o PT começa agir contra a administração Eduardo Riedel, exteriorizando uma prévia de como serão os embates relacionados à campanha eleitoral de 2026, não se nota um tipo de reação mais contundente por parte do time da direita ou centro-direita. Isso, sem contar que, até o momento, petistas continuam ocupando os cargos na administração, mesmo tendo anunciado oficialmente o seu desembarque. Vai daí que...

Rumo 

O embate de “gigantes” pelas vagas ao Senado estaria, segundo se ouve nos bastidores, desestimulando a vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira, de entrar na arena da disputa. O cenário para 2026 se mostra diferente de 2018, quando a então novata nas lides políticas Soraya Thronicke veio na “onda bolsonarista” e destronou alguns pesos-pesados. Além disso, as articulações políticas caminham para que o PL faça aliança relacionada à segunda vaga.

ANIVERSARIANTES

Henrique Figueiredo Dobashi  
Maria Helena Brancher  
Alberto Pires Gonçalves  
Cláudia Mendes Saliba  
Dr. Javan Ottoni Coimbra  
Jackeline Akeme Yamanaka Hishie Nobu  
Clemente Tolazzi  
Luiz Fernando Maricati  
Jaqueline Gabriel Finkler  
Sérgio Rodrigues Dos Santos  
José Lemos Monteiro  
Sérgio Oruê  
Sione Puleo Peralta  
Vanessa Santana Ferreira  
Ari Verbiske Amizo  
Raquel Massae Hosokawa  
José Ricardo Scaff  
Marcos Gunji Yamamoto  
Nair Kiyomi Sakai Arakaki  
Pamella Lauanny Rocha  
Yasukuni Kaida  
Leila Fagundes Borges Teruel  
Celina Gasparini Nachif  
Fátima Barbosa Camillo  
Dra. Renata Aparecida Crema Botasso Tobias  
Emílio Cheade Ibrahim Elosta  
Fernanda Silva Martins  
Dra. Carmen Sandra Mequi  
Bruna Cerri  
Donizete José Pereira  
Rumilda Pereira Da Rosa Siqueira  
Oscar Luiz Pereira Brandão  
Caroline De Abreu Figueiró  
Patricia De Souza Pereira Catanante  
Luiz Carlos Moreira  
Sérgia Cardoso  
Kléber Corrêa De Souza  
Miguel Furtado De Lima  
Dr. Eduardo Luiz Hindo  
Paulo Cezar Navega  
Leire Rodrigues De Oliveira Sayd Pinto  
Juraci Rodrigues De Carvalho  
Maria Aparecida Santana  
Thiago Machado Grilo  
Arlete Ferreira Thomaz  
Dr. Luiz Alberto Lopes Verardo  
Leila Daher Moreira  
Helena Melo Sartori  
Magda De Fátima Diniz Mello  
Carla Helena Hofmann  
Jari Soares Cordeiro  
Rose Helene Dos Santos  
Antônio Teófilo Da Cunha  
Lenir Nascimento  
Wilma Dithmar De Souza  
Olinda Ferreira De Souza  
Aparecido Da Cruz  
Rosa Do Nascimento  
Ildevan Rodrigues De Souza  
Dilma Ferreira De Souza  
Mougli De Toledo Ribas  
Fábio Ferreira De Andrade  
Helen Claudia Amorim  
Marcínio De Brito  
Tereza Cristina Brandão Nassif  
Idelfredo José De Oliveira  
Dr. Ricardo Yutaka Ota  
Dr. Aclides Lunardi  
José Damásio De Souza  
Mirlaine Rodrigues  
Adão Rodrigues Moreira  
Marlene Pereira De Souza  
Lidiane Dussel  
Fúlvia Teixeira  
Lorena Leite De Almeida  
Maria Salete Bueno Rios  
Terezinha Rufino  
Corina Pereira Lopes  
Teresa Cristina Moreira  
Karina Oliveira Da Silva  
Rodrigo Teixeira Amaral  
Sandra Lúcia Gomes  
Fernando Saddi Castro  
Márcia Gomes De Oliveira Tezani  
Alexandre Duarte Da Silva  
Marcelo Almeida Da Silva  
Nancy Gomes De Carvalho  
Caroline Simabuco Abdalla  
Amauri Aparecido Da Silva  
Liete Layza Jochins Uemura  
Mione Lucas Hoscher Romanholi  
Sérgio Tonetto  
Elza Ornellas  
Jeanete Fernandes Moreira  
Aparecido Scanferla  
Mário Macedo Mancini  
Bernardo Rodrigues De Oliveira Castro  
Luiz Fernando Maia  
Paulo Ricardo De Souza Moraes  
Marlon Camargo Clemente  
Maria Lúcia De Jesus Damásio  
Derzi Matias Rodrigues  
Sandra Maria Chacha Poyer  
Diogo D’Amato De Déa  
Raphael De Almeida Cação  
Juliana Tadano Miguita  
Letícia Do Amaral Hetzel  
Sueli Nunes De Souza

Correio B

Conheça os maiores sucessos de Angela Ro Ro

Descubra a história e a alma por trás dos grandes sucessos de Angela Ro Ro. Uma lista completa com as músicas mais marcantes de um dos maiores ícones da MPB

08/09/2025 15h15

Reprodução Internet

Em uma época em que a música brasileira buscava sua identidade pós-ditadura, com vozes que ecoavam poesia e resistência, um furacão de talento e sinceridade irrompeu nos palcos e estúdios: Angela Maria Diniz da Costa, a eterna Angela Ro Ro. Sua história não é apenas a de uma cantora, mas a de uma mulher que ousou ser inteiramente ela mesma, expondo a alma em cada nota e desafinando os padrões da sociedade.

Nascida no Rio de Janeiro, Angela não chegou à música pela via convencional. Sua paixão pelo piano, aprendida na infância, foi a base para uma carreira que se construiria sobre a força da sua personalidade.

Ela não tinha a voz límpida das cantoras de bossa nova, mas sim uma rouquidão que parecia carregar o peso de todas as desilusões e a intensidade de todos os amores. E foi exatamente essa autenticidade que a tornou uma lenda.

Seu álbum de estreia, de 1979, foi uma bomba emocional. Canções como "Amor, Meu Grande Amor" e "Tola Foi Você" eram mais do que simples músicas; eram diários em forma de canção, confissões abertas que falavam sobre paixões avassaladoras, decepções e a complexidade do amor.

Angela cantava o que muitos sentiam, mas não tinham coragem de dizer. Sua vulnerabilidade se transformou em uma força avassaladora, criando uma conexão imediata e profunda com o público.

Angela Ro Ro não se restringia a um gênero. Em sua música, havia o jazz do piano, o blues das emoções, e a alma da MPB. Ela se tornou a voz que cantava o amor de forma crua, sem eufemismos. Sua vida pessoal, publicamente vivida sem medo em uma época de tabus, a transformou em um símbolo de liberdade e representatividade para a comunidade LGBTQIA+ no Brasil.

O legado de Angela vai muito além de seus sucessos, como "Gota d'Água" ou "Fogueira". Ela é a prova de que a arte mais poderosa é aquela que vem do coração, sem filtros. Em um mundo de aparências, Angela Ro Ro nos lembrou que a verdade, mesmo que desafinada e imperfeita, é a melodia mais bonita de todas.

Com certeza! A cantora e compositora Angela Ro Ro é uma das figuras mais icônicas da música popular brasileira. Conhecida por sua voz rouca, letras confessionais e estilo único, ela marcou a MPB com diversos sucessos.

Maiores sucessos de Angela Ro Ro:

  • Amor, Meu Grande Amor: Sem dúvida, sua canção mais famosa e atemporal. Lançada em 1979, tornou-se um hino de amor e paixão e é um dos maiores clássicos da música romântica brasileira.
  • Gota d'Água: Composta por Chico Buarque para a peça de mesmo nome, essa canção ganhou uma interpretação marcante na voz de Angela, tornando-se um de seus grandes hits.
  • Tola Foi Você: Uma das músicas que ajudou a solidificar sua carreira, lançada em seu álbum de estreia, em 1979. A canção reflete a melancolia e a força lírica de seu estilo.
  • Fogueira: Outro clássico de seu repertório, que faz parte do imaginário popular da música brasileira, com sua melodia cativante e letra direta.
  • Compasso Binário: Uma de suas canções mais conhecidas, que mostra a sua habilidade em compor melodias e letras que misturam tristeza e resiliência de forma única.
  • Meu Mal é a Gula: Uma faixa mais bem-humorada e descontraída, que se destacou por sua originalidade e se tornou um de seus sucessos.

