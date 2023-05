Cinema B+: A inquietude de Still, de Michael J. Fox

Arnaldo Jabor - escritor brasileiro

"Às vezes, você não consegue nem dar 100% de você para você mesmo, então como cobrar 100% do outro?”

FELPUDA

Com a aproximação das eleições de 2024, algumas “vontades” já começaram a ser manifestadas por interessados em tentar ter cacife para, digamos, “ressurgir das cinzas”. Fala-se que certa figurinha, há muito tempo aposentada das urnas, estaria com a ideia de voltar ao palco para disputa majoritária em município do interior.

O problema é que muita gente ainda se recorda de tal “passagem secreta” que ela mandou construir, que ligava diretamente à rua para escapar, principalmente, de credores. Portanto…

Foto: Bob Gruen / Ebet Roberts

Até o dia 4 de julho, no Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo, ocorrerá a exposição “Tina Turner: Uma viagem para o futuro”. Com curadoria e direção criativa do ecossistema Mooc e curadoria-adjunta de Adriana Couto, a mostra reúne cerca de 120 cliques do acervo da The Music Photo Gallery, realizadas pelos fotógrafos americanos Ebet Roberts, Bob Gruen e Lynn Goldsmith, além do inglês Ian Dickson.

A exposição, que também oferece conteúdos audiovisuais, foi organizada em torno de quatro temas principais relacionados à vida da cantora: sua inigualável carreira musical, o poder feminino que faz da artista um referencial de superação, sua marcante participação na sétima arte e seu estilo único, que está refletido nos figurinos e penteados.

A mostra estará aberta de terça-feira (nesse dia, a entrada é gratuita) a sextafeira, das 10h às 19h, e ao sábado, das 10h às 20h, além de domingo e feriados, das 10h às 18h.

Maria Clara e Dina Pontes Alvares. Foto: Arquivo pessoal

Maria Edilene Paiva da Silva e Nedson Pereira da Silva, que comemoram hoje 44 anos de casamento. Foto: Arquivo pessoal

Cardápio

No almoço para poucos que ocorreu recentemente, as vagas que deverão ser abertas no Tribunal de Contas do Estado de MS não deixaram de ser discutidas, embora nenhum dos presentes vá confirmar. Fato é que, após sobremesa e cafezinho, o quadro geral sobre as articulações políticas foi discutido e englobou vários pontos que darão o tom a partir de agora. Os temas foram desde possíveis remanejamentos de nomes, aberturas de cargos, nomeações no primeiro e no segundo escalão, relacionamentos em Brasília, entre outros. É claro, a Corte Fiscal não ficou de fora.

Risco

A situação da ex-deputada e atual superintendente da Sudeco, Rose Modesto, poderá ficar difícil politicamente falando, em Brasília. Não pegou bem o fato de ela não ter acatado decisão da Justiça, que suspendeu a eleição do diretório estadual do União Brasil, e realizado a reunião que culminou em sua escolha para comandar a sigla. Além disso, houve desobediência à determinação da cúpula nacional, que havia cancelado a convenção. Oficialmente, Rhiad Abdulahad, eleito no dia 4 de abril, é o presidente vigente.

“Podendo”

Certa Câmara Municipal do interior de MS parece “estar podendo”, pois contratou cessão de software e empresa de locação pelo valor de R$ 130.440,00 por 12 meses de serviço. Além disso, está interessada em ter disponível veículo SUV diesel 4x4 tipo passeio (utilitário) zero quilômetro para “atender suas necessidades”. A cidade possui 13 mil habitantes.

