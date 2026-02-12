A investida de dirigente de conhecida instituição para concretizar seu sonh...Leia na coluna de hoje

Paulo Leminski - escritor brasileiro
"Nesta vida, pode-se aprender três coisas de uma criança: estar sempre alegre, nunca ficar inativo e chorar com força por tudo o que se quer”.
FELPUDA
A investida de dirigente de conhecida instituição para concretizar seu sonho há muito acalentado estaria, segundo os bastidores, mais intensa e explícita. Dizem que o dito-cujo é adepto da velha tática de ficar nos bastidores para também “ser o poder”, sem nenhum voto. Desta forma, estaria com seus “tentáculos” em vários pontos. Suas manobras, conforme ainda os comentários, estão cada vez mais intensas e vem aumentando o número de adeptos que até batem palmas. O sonho da figurinha? É ter alguém em alto cargo em Brasília para chamar de seu. Simples, assim!
Janela
Depois do Carnaval, os deputados terão apenas mais quatro sessões para encerrar o mês de fevereiro e a partir de então a “guerra política” terá início, com abertura da janela partidária.
Mais
Aí será troca-troca de partidos, escolha de nomes, articulações e apresentação de coordenadores de campanha. De março até o primeiro turno das eleições tudo terá que estar “nos trinques”.
Pois...
A votação na Câmara Municipal que manteve o veto da prefeita Adriane Lopes ao projeto que barrava aumento da chamada taxa de lixo, mostrou que desde o início chegaria a um cenário: máscaras caindo. Os números mostram isso, pois 14 vereadores votaram pela derrubada do veto, enquanto oito foram a favor da manutenção da decisão da prefeita; três arrumaram outra coisa para fazer, justificando ausência e não compareceram à sessão.
Cadê?
O vereador Landmark, do PT, tornou-se alvo de muitas críticas não só de alguns dos seus colegas que votaram pela derrubada do veto, como também nas redes sociais. Isso porque a bancada petista na Câmara tem três integrantes e foi fechada questão pelo partido de que seriam contrários à decisão da prefeita, mas Landmark faltou a sessão e é atribuído a ele justamente o voto que faltava para completar 15 contrários ao veto. Até militância está dizendo que ele “roeu a corda”.
Mas...
A votação mostrou, também, que os vereadores Carlos Augusto Borges, bem como Dr. Jamal e Leinha mudaram de posição com relação ao veto da prefeita. Na sessão extraordinária, eles teriam integrado o grupo de 17 parlamentares que decidiu aprovar a proposta para derrubar o aumento da taxa do lixo. Na sessão de ontem, porém, ajudaram a manter o veto. Já Dr. Lívio, Junior Coringa e Sílvio Pitu não votaram. Como se vê...
Colaborou Tatyane Gameiro