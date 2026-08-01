Adeus ao cabelo sem volume? Tendência resgata fios mais encorpados e naturais

AGENDA CULTURAL

De grandes shows nacionais a programação gratuita, agenda reúne opções para todas as idades, com destaque para o "Pagonejo Bão", espetáculos, feira de empreendedores e atividades culturais

Este fim de semana promete movimentar Campo Grande com uma programação diversificada, reunindo música, teatro, circo, gastronomia, empreendedorismo, cultura e lazer para públicos de todas as idades.

Entre os destaques está a chegada de Alexandre Pires com o show “Pagonejo Bão”, que desembarca na Capital neste sábado, além de apresentações gratuitas, feira criativa, espetáculos infantis e atrações espalhadas pela cidade.

Quem gosta de música terá opções que vão da MPB à música eletrônica, passando pelo samba, sertanejo, ritmos afro-brasileiros e sonoridades contemporâneas. Já as famílias poderão aproveitar atividades para crianças, parques temáticos, cinema e experiências culturais.

SHOW “Pagonejo Bão” - Espetáculo de Alexandre Pires nasceu da proposta de unir o pagode e o sertanejo

Foto: Divulgação

“PAGONEJO BÃO”

A principal atração do fim de semana acontece amanhã, quando Alexandre Pires sobe ao palco do Bosque Expo, no Shopping Bosque dos Ipês, para apresentar o projeto “Pagonejo Bão”.

O espetáculo nasceu da proposta de unir dois dos gêneros mais populares do país: o pagode e o sertanejo. No repertório, o cantor revisita sucessos da carreira solo, clássicos da época do Só Pra Contrariar e releituras em formato acústico, aproximando as canções da sonoridade sertaneja.

Recentemente apontado pela Billboard como o único brasileiro entre os 100 maiores artistas latinos do século 21, Alexandre Pires define o projeto como um reencontro com diferentes gerações.

“‘Pagonejo Bão’ é um projeto de coração. É resgatar memórias, mostrar que música boa atravessa estilos e celebrar o público que canta comigo há décadas”, afirma o artista.

Os portões serão abertos às 20h e a expectativa da organização é de casa cheia. Os bangalôs já estão esgotados, mas ainda há ingressos para os setores A, B e C, Área VIP e Bistrôs.

Um dos diferenciais do evento será o open bar de cerveja Corona disponível em todos os setores, oferecendo a mesma experiência de bebidas ao público, independentemente do espaço escolhido.

Os ingressos continuam à venda no Stand Pedro Silva Promoções, localizado no Comper Jardim dos Estados, e também pela internet. A classificação é para maiores de 18 anos.

Antes e depois do show principal, quem assume o comando da pista é a DJ sul-mato-grossense Nathalia Albuquerque.

Com 13 anos de carreira e presença frequente em eventos ao lado de artistas como Alok, Djavan, Ney Matogrosso, Paula Toller, Paralamas do Sucesso e Humberto Gessinger, Nathalia prepara um set exclusivo para conectar a música eletrônica ao universo do pagode e do sertanejo.

Segundo ela, o desafio foi justamente construir uma experiência que dialogue com a identidade do evento.

A DJ também é produtora musical e ficou conhecida, entre outros trabalhos, pelo remix de “Trem do Pantanal”, lançado durante as comemorações dos 125 anos de Campo Grande.

SESC

O Sesc Teatro Prosa também preparou uma programação especial. Hoje, às 19h, a cantora Lívia Nestrovski e o músico Fred Ferreira apresentam o espetáculo “Na Carne da Pêra”, reunindo canções brasileiras e internacionais em um repertório que mistura música popular, erudita, guitarra elétrica, sintetizadores e experimentações sonoras.

Já no sábado, às 16h, é a vez do espetáculo circense “Balança, mas não cai!”, estrelado por Társila Bonelli.

A peça acompanha a personagem Tarzica em uma aventura repleta de humor, equilíbrio e imaginação, convidando crianças e adultos a refletirem sobre sentimentos, descobertas e a infância.

Toda a programação tem classificação livre e entrada gratuita, mediante retirada antecipada de ingressos pelo Sympla.

FEIRA

Hoje, a partir das 17h, acontece a sétima edição da Feirinha Casa Hub.

O evento, que já se consolidou como um dos encontros mais tradicionais de pequenos empreendedores da Capital, reúne aproximadamente 20 expositores oferecendo hambúrgueres, choripan, cachorro-quente, pizzas, doces, cafés, cervejas artesanais, brownies, artesanato, acessórios, caricaturas e diversos produtos criativos.

Além da gastronomia, a programação terá apresentação musical do cantor Tierri Borges, que passeia por estilos como MPB, pop rock, chamamé, músicas internacionais e sertanejo raiz.

Segundo os organizadores, a proposta é fortalecer a economia criativa local e abrir espaço para novos empreendedores desenvolverem seus negócios. A entrada é gratuita.

CULTURA AFRO-BRASILEIRA

Outra opção cultural é o espetáculo “Africanidades – O Chamado dos Tambores”, que marca a nova fase artística da Banda BatuqueCanta.

Espetáculo “Africanidades” - Show une percussão sustentável, instrumentos produzidos com materiais recicláveis e um repertório que celebra a ancestralidade negra

Foto: Divulgação

Produzido pelo Centro Cultural Instituto Projeto Livres, reconhecido como Ponto de Cultura pelo Ministério da Cultura, o show une percussão sustentável, instrumentos produzidos com materiais recicláveis e um repertório que celebra a ancestralidade negra.

A cantora, compositora e educadora Professora Rô interpreta músicas autorais e clássicos de nomes como Dona Ivone Lara, Leci Brandão, Virgínia Rodrigues, Mariene de Castro e Lazzo Matumbi.

Canções inéditas, como “Racismo Velado”, também fazem parte do espetáculo, propondo reflexões sobre identidade, memória, resistência e transformação social.

SHOPPING

Quem pretende aproveitar o fim de semana em família encontra diversas opções no Shopping Campo Grande.

Na Praça Central, a atração temática Miraculous leva o universo de Ladybug e Cat Noir para crianças de 2 anos a 13 anos, com piscina de bolinhas, escorregadores, brinquedos infláveis e circuito interativo.

Já o Yupp Play promove atividades especiais para os pequenos, incluindo distribuição gratuita de pipoca, algodão-doce e balões durante o período da tarde.

Para quem busca mais aventura, o Yupp Experience oferece 22 atrações indoor, entre trampolins, fliperamas, brinquedos, esportes interativos e réplicas gigantes de dinossauros.

Outro destaque é o Festival Japão-Coreia, que reúne gastronomia típica, bebidas importadas, doces, utensílios orientais, porcelanas, objetos decorativos e produtos tradicionais da cultura asiática.

No Cinemark, a principal estreia da semana é a animação “Minions & Monstros”, voltada ao público infantil.

Além disso, hoje marca o último dia da Campanha do Agasalho realizada pelo shopping em parceria com o Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), que recebe doações de roupas e cobertores para pessoas em situação de vulnerabilidade.

ESCOLA PELEZINHO

Encerrando a agenda, o sábado também será marcado pelo Baile dos 40 Anos da Escola Pelezinho.

A celebração acontece no Clube Estoril e reunirá ex-alunos, professores, colaboradores e famílias em um jantar dançante para comemorar a trajetória da instituição.

A animação ficará por conta de Regina BomBom e Banda, além de DJ convidado. O ingresso antecipado inclui jantar completo e pode ser adquirido pelo Sympla.