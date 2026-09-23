Algumas figurinhas envolvidas em assuntos nada republicanos e por isso... Leia na coluna de hoje

Bert Hellinger - Escritor alemão
"A vida lhe nega milagres, até que entenda que tudo é um milagre. A vida encurta seu tempo, para você se apressar em aprender a viver”.
FELPUDA
Algumas figurinhas envolvidas em assuntos nada republicanos e por isso mesmo já conhecidas nos corredores da Justiça, estão conseguindo autorização para disputar os cargos que desejam. O cenário virou espécie de festival dos que, ironicamente, passaram a ser chamados de integrantes do “Bloco do Arame”. Afinal, mais enrolados, impossível. Enquanto uns tentam desembaraçar seus problemas nos tribunais, outros seguem firmes na corrida eleitoral, como se nada estivesse acontecendo. E assim vai se formando uma turma bastante peculiar nessa disputa.
Salto
Entre janeiro e setembro deste ano, o Ministério Público do Trabalho (MPT) registrou 376 denúncias de assédio eleitoral, superando o patamar do mesmo período de 2022, quando houve 85 casos. O problema não se restringe a contratos formais e abrange também o trabalho informal.
Mais
O salto expressivo reflete acirramento das tensões políticas nas relações profissionais. São Paulo lidera o ranking, seguido pelo Rio de Janeiro, por Minas Gerais e Goiás. O MPT define a conduta como qualquer ação para influenciar o voto de colaboradores.
Agora vai?
A Prefeitura de Campo Grande voltou a anunciar a agilização da operação tapa buraco. É a terceira vez, desde maio, que se anuncia ofensiva. Em promessa anterior, chegaram a informar que quase 1.600 buracos eram recuperados por dia. Se o número realmente for mantido, talvez seja possível perceber diferença nas ruas. Afinal, há muito tempo o problema deixou de ser pontual e passou a fazer parte da rotina da população. Agora é esperar para ver se desta vez vão sair do discurso e chegar ao asfalto. Lembrete: a estação das chuvas está chegando e se não agilizar, todo esforço poderá ir por água abaixo.
"Traído"
Em vídeo que tem circulado pelas redes sociais, o ex-prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro (PSDB), acusa de traição o atual gestor Cassiano Maia (PP). Guerreiro lembrou que Cassiano foi seu secretário na prefeitura e foi preparado para sucedê-lo. Hoje o prefeito apoia outro candidato contra o seu criador. Ele não perdoa essa traição do então amigo e aliado político. “O primeiro a ser apunhalado e traído fui eu”, desabafou.
E...
Para piorar a situação de Ângelo Guerreiro, o Tribunal de Justiça de MS rejeitou seu recurso e manteve sua inelegibilidade por oito anos, além de multá-lo em R$ 7,3 milhões. Ele foi condenado por improbidade administrativa e perda dos direitos políticos pelo contrato irregular feito com empresa para coletar lixo, no período de 2017 a 2019.
ANIVERSARIANTES
- Raquel Naveira,
- João Paulo Cestari Grotti,
- Iolete Moreira,
- Fadel Tajher Iunes Junior,
- Maria Teresa Iunes,
- Carlos Roque Lopes Ferreira Junior,
- Lauro Benedito Polastrini,
- Marcilio Mendonça,
- Ariston Ferreira dos Santos,
- Celso Ribeiro Filho,
- Rafaela Moreira,
- Ricardo Campo Junior,
- Maria Elena da Silva Flôres,
- Eloisa Rezende Lino,
- Jorge Arguello,
- Adriel Matos Dias,
- Mauro José de Carvalho Nogueira,
- Alcir Batista de Oliveira Júnior,
- Andréia Rodrigues de Oliveira,
- Dionny Melo Amarilha,
- Isabella de Medeiros Vieira Sirena,
- Antônio Vaz Neto,
- Nil de Mello,
- Edson Giroto,
- Alba Valéria Seraphim,
- Jayro de Sousa,
- Gleuce Maria Barbosa de Oliveira Millian,
- Willian Wagner Caxias,
- Claudet Strobel da Silva,
- Alírio José Bacca,
- Regina Maria Takayassu,
- Fernando Paiva,
- Edite Akiko Teruya,
- Carolina Reginatto,
- Valério Mauro Garcia Alves,
- Tereza Berto Carmona,
- Irene Freitas Valdez,
- Paula Coelho Barbosa Tenuta de Carvalho,
- Judite Ottersbach Kuhnen,
- Manoel Rodrigues Antunes,
- Carlos Roberto Godoy,
- Kátia Regina Velasquez,
- Valdomiro de Rezende,
- Graziela de Fátima Teixeira,
- Dra. Anna Maria Duarte Miglioli,
- Aparecida Annes Nunes da Cunha,
- Gildásio Pedro de Brito,
- Paschoal Marques Junior,
- Jair Franco de Souza,
- Cleusa de Almeida Ouriveis,
- Andréa Zotta Gutierrez,
- Maria Helena Almeida,
- Elenyr Rodrigues,
- Licio Corrêa Amorim,
- João de Oliveira Simões Netto,
- Edenir dos Santos Ramos,
- Janer César Shinohara Almeida,
- Lino Lúcio Nantes,
- Rita Aparecida de Souza Leônidas,
- Adair Detoni,
- Atanagildes de Godoy,
- Goretti Milanês,
- Arisvander de Carvalho,
- Ivo César Bertollo,
- Orimar dos Anjos,
- Célia Regina Ottoni Camargo,
- Ademir de Oliveira,
- Dra. Ione Kanasiro Miyahira,
- Cláudia Higa Gil,
- Arlindo Inácio Flores,
- Carla Selingardi Lazzarini,
- Raphaela Campos Gomes da Silva,
- Edilson Carlos Araújo de Oliveira,
- Carlos Antonio Lucena,
- Valdenir Camilo,
- Uber de Souza Barbosa,
- Maria Cecília de Campos,
- Antônio Augusto Espíndola,
- Bruno Ricardo Reichardt,
- Jakson Vanderley da Silva Pereira,
- Paulo Henrique Rosseto de Souza,
- Maria Cristina Longo Pereira,
- Alberto César Batista Vieira,
- Celeste Francisco Chacarosque Marciano,
- Rosely Aparecida Molina,
- Célio de Souza Rosa,
- Benedito Elias da Silva,
- Cristiane Antero,
- Mary Coelle Arrais Leal,
- Dr. Fernando Augusto de Abreu Sampaio,
- Paulo Gustavo Pahl,
- Jaime Silva Junkes,
- Mário Marcos de Oliveira Rocha,
- Ellen Greves Giovanini,
- Thamilyn Benites Machado,
- Valéria Augusta Alves Pires Klein,
- Ludinei Vasques,
- Onofre Gomes de Azevedo Junior,
- Mônica de Queiroz Stateri,
- Gilmar Nogueira Nunes,
- Marcus Vinicius Ramos da Silva,
- Elizabeth Fátima Costa,
- Éverson Medeiros de Lima,
- Mara Cristina de Andrade e Silva,
- Karina de Almeida Batistuci,
- Felipe Cazuo Azuma,
- Paulo Tadeu de Barros Mainardi Nagata.
Colaborou com Tatyane Gameiro