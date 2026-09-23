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Diálogo

Algumas figurinhas envolvidas em assuntos nada republicanos e por isso... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (23)

Ester Figueiredo

23/09/2026 - 00h02
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Bert Hellinger - Escritor alemão

"A vida lhe nega milagres, até que entenda que tudo é um milagre. A vida encurta seu tempo, para você se apressar em aprender a viver”.

FELPUDA 

Algumas figurinhas envolvidas em assuntos nada republicanos e por isso mesmo já conhecidas nos corredores da Justiça, estão conseguindo autorização para disputar os cargos que desejam. O cenário virou espécie de festival dos que, ironicamente, passaram a ser chamados de integrantes do “Bloco do Arame”. Afinal, mais enrolados, impossível. Enquanto uns tentam desembaraçar seus problemas nos tribunais, outros seguem firmes na corrida eleitoral, como se nada estivesse acontecendo. E assim vai se formando uma turma bastante peculiar nessa disputa.

Salto

Entre janeiro e setembro deste ano, o Ministério Público do Trabalho (MPT) registrou 376 denúncias de assédio eleitoral, superando o patamar do mesmo período de 2022, quando houve 85 casos. O problema não se restringe a contratos formais e abrange também o trabalho informal.

Mais

O salto expressivo reflete acirramento das tensões políticas nas relações profissionais. São Paulo lidera o ranking, seguido pelo Rio de Janeiro, por Minas Gerais e Goiás. O MPT define a conduta como qualquer ação para influenciar o voto de colaboradores.

Edna Guanirão - Foto: Arquivo pessoal

 

Dra Gabriela CalazansDra. Gabriela Calazans - Foto: Arquivo pessoal

Agora vai?

A Prefeitura de Campo Grande voltou a anunciar a agilização da operação tapa buraco. É a terceira vez, desde maio, que  se anuncia ofensiva. Em promessa anterior, chegaram a informar que quase 1.600 buracos eram recuperados por dia. Se o número realmente for mantido, talvez seja possível perceber diferença nas ruas. Afinal, há muito tempo o problema deixou de ser pontual e passou a fazer parte da rotina da população. Agora é esperar para ver se desta vez  vão sair do discurso e chegar ao asfalto. Lembrete: a estação das chuvas está chegando e se não agilizar, todo esforço poderá ir por água abaixo.

"Traído"

Em vídeo que tem circulado pelas redes sociais, o ex-prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro (PSDB), acusa de traição o atual gestor Cassiano Maia (PP). Guerreiro lembrou que Cassiano foi seu secretário na prefeitura e foi preparado para sucedê-lo. Hoje o prefeito apoia outro candidato contra o seu criador. Ele não perdoa essa traição do então amigo e aliado político. “O primeiro a ser apunhalado e traído fui eu”, desabafou.

E...

Para piorar a situação de Ângelo Guerreiro, o Tribunal de Justiça de MS rejeitou seu recurso e manteve sua inelegibilidade por oito anos, além de multá-lo em R$ 7,3 milhões. Ele  foi condenado por improbidade administrativa e perda dos direitos políticos pelo contrato irregular feito com empresa para coletar lixo, no período de 2017 a 2019.

ANIVERSARIANTES

  • Raquel Naveira,
  • João Paulo Cestari Grotti,
  • Iolete Moreira,
  • Fadel Tajher Iunes Junior,
  • Maria Teresa Iunes,
  • Carlos Roque Lopes Ferreira Junior,
  • Lauro Benedito Polastrini,
  • Marcilio Mendonça,
  • Ariston Ferreira dos Santos,
  • Celso Ribeiro Filho,
  • Rafaela Moreira,
  • Ricardo Campo Junior,
  • Maria Elena da Silva Flôres,
  • Eloisa Rezende Lino,
  • Jorge Arguello,
  • Adriel Matos Dias,
  • Mauro José de Carvalho Nogueira,
  • Alcir Batista de Oliveira Júnior,
  • Andréia Rodrigues de Oliveira,
  • Dionny Melo Amarilha,
  • Isabella de Medeiros Vieira Sirena,
  • Antônio Vaz Neto,
  • Nil de Mello,
  • Edson Giroto,
  • Alba Valéria Seraphim,
  • Jayro de Sousa,
  • Gleuce Maria Barbosa de Oliveira Millian,
  • Willian Wagner Caxias,
  • Claudet Strobel da Silva,
  • Alírio José Bacca,
  • Regina Maria Takayassu,
  • Fernando Paiva,
  • Edite Akiko Teruya,
  • Carolina Reginatto,
  • Valério Mauro Garcia Alves,
  • Tereza Berto Carmona,
  • Irene Freitas Valdez,
  • Paula Coelho Barbosa Tenuta de Carvalho,
  • Judite Ottersbach Kuhnen,
  • Manoel Rodrigues Antunes,
  • Carlos Roberto Godoy,
  • Kátia Regina Velasquez,
  • Valdomiro de Rezende,
  • Graziela de Fátima Teixeira,
  • Dra. Anna Maria Duarte Miglioli,
  • Aparecida Annes Nunes da Cunha,
  • Gildásio Pedro de Brito,
  • Paschoal Marques Junior,
  • Jair Franco de Souza,
  • Cleusa de Almeida Ouriveis,
  • Andréa Zotta Gutierrez,
  • Maria Helena Almeida,
  • Elenyr Rodrigues,
  • Licio Corrêa Amorim,
  • João de Oliveira Simões Netto,
  • Edenir dos Santos Ramos,
  • Janer César Shinohara Almeida,
  • Lino Lúcio Nantes,
  • Rita Aparecida de Souza Leônidas,
  • Adair Detoni,
  • Atanagildes de Godoy,
  • Goretti Milanês,
  • Arisvander de Carvalho,
  • Ivo César Bertollo,
  • Orimar dos Anjos,
  • Célia Regina Ottoni Camargo,
  • Ademir de Oliveira,
  • Dra. Ione Kanasiro Miyahira,
  • Cláudia Higa Gil,
  • Arlindo Inácio Flores,
  • Carla Selingardi Lazzarini,
  • Raphaela Campos Gomes da Silva,
  • Edilson Carlos Araújo de Oliveira,
  • Carlos Antonio Lucena,
  • Valdenir Camilo,
  • Uber de Souza Barbosa,
  • Maria Cecília de Campos,
  • Antônio Augusto Espíndola,
  • Bruno Ricardo Reichardt,
  • Jakson Vanderley da Silva Pereira,
  • Paulo Henrique Rosseto de Souza,
  • Maria Cristina Longo Pereira,
  • Alberto César Batista Vieira,
  • Celeste Francisco Chacarosque Marciano,
  • Rosely Aparecida Molina,
  • Célio de Souza Rosa,
  • Benedito Elias da Silva,
  • Cristiane Antero,
  • Mary Coelle Arrais Leal,
  • Dr. Fernando Augusto de Abreu Sampaio,
  • Paulo Gustavo Pahl,
  • Jaime Silva Junkes,
  • Mário Marcos de Oliveira Rocha,
  • Ellen Greves Giovanini,
  • Thamilyn Benites Machado,
  • Valéria Augusta Alves Pires Klein,
  • Ludinei Vasques,
  • Onofre Gomes de Azevedo Junior,
  • Mônica de Queiroz Stateri,
  • Gilmar Nogueira Nunes,
  • Marcus Vinicius Ramos da Silva,
  • Elizabeth Fátima Costa,
  • Éverson Medeiros de Lima,
  • Mara Cristina de Andrade e Silva,
  • Karina de Almeida Batistuci,
  • Felipe Cazuo Azuma,
  • Paulo Tadeu de Barros Mainardi Nagata.

Colaborou com Tatyane Gameiro

bons hábitos & autodesenvolvimento

Aulas de teatro vão muito além da arte e contribuem para uma boa saúde

Da timidez à descoberta de novas habilidades, aulas de teatro trabalham comunicação, criatividade, expressão corporal, convivência e autoconfiança

21/09/2026 09h00

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O processo teatral envolve jogos, improvisações, exercícios de expressão corporal, criação de personagens, observação, escuta e interação, ferramentas que contribuem para as habilidades sociais dos alunos

O processo teatral envolve jogos, improvisações, exercícios de expressão corporal, criação de personagens, observação, escuta e interação, ferramentas que contribuem para as habilidades sociais dos alunos Divulgação

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Para algumas pessoas, fazer teatro começa com o desejo de subir ao palco. Para outras, nasce da curiosidade, da vontade de conhecer novas pessoas ou até da necessidade de enfrentar uma dificuldade.

Há quem procure as aulas para melhorar a comunicação, quem queira desenvolver a expressão corporal e quem simplesmente esteja em busca de uma atividade diferente.

O que acontece depois, porém, muitas vezes ultrapassa o objetivo inicial.

Durante uma aula de teatro, decorar e interpretar um texto são apenas algumas das etapas de um processo que envolve jogos, improvisações, exercícios de expressão corporal, criação de personagens, observação, escuta e interação.

Aos poucos, o participante é colocado diante de situações que exigem presença, criatividade e disposição para experimentar – inclusive quando existe vergonha ou medo de errar.

É nesse processo que o teatro pode se tornar uma ferramenta que vai além da formação artística.

As habilidades trabalhadas em cena podem aparecer em situações cotidianas, como uma apresentação na escola ou na faculdade, uma entrevista de emprego, uma reunião de trabalho, uma conversa com desconhecidos ou simplesmente na maneira como alguém passa a perceber o corpo e a se relacionar com outras pessoas.

“Eu não acredito que todo mundo que faz teatro precisa querer ser ator”, afirma Daniel Smidt, diretor da Escola e Companhia de Teatro (Adote), que atua há 25 anos em Campo Grande.

Para ele, cada aluno pode encontrar na experiência uma transformação particular.

“Cada pessoa pode encontrar uma coisa diferente aqui. Pode ser a coragem para falar, a confiança para se posicionar, a capacidade de trabalhar em grupo, a criatividade ou simplesmente a liberdade de ser quem é”, afirma.

O PRIMEIRO APRENDIZADO

A comunicação é uma das primeiras habilidades que podem ser percebidas no trabalho teatral. No palco, não basta saber o que dizer: é preciso pensar em como aquilo será dito, compreender o espaço, perceber quem está ouvindo e utilizar voz, corpo e expressão para transmitir uma ideia.

Esse exercício pode ser levado para fora da sala de aula.

Falar diante de outras pessoas, sustentar uma opinião, apresentar um trabalho ou participar de uma conversa exigem, em diferentes níveis, algumas dessas mesmas ferramentas. O teatro permite que o aluno experimente essas situações em um ambiente de aprendizagem, no qual errar também faz parte do processo.

Daniel conhece essa transformação por experiência pessoal.

“Eu também já fui uma pessoa tímida. O teatro foi me dando ferramentas para me expressar, para me comunicar, para olhar para o outro e também para me enxergar de uma maneira diferente. Quando olho para quem eu sou hoje, percebo o quanto tudo aquilo que aprendi através da arte contribuiu para a minha vida”, reflete o diretor.

O CORPO FALA

Outro aspecto trabalhado no teatro é a expressão corporal. Antes mesmo de uma pessoa dizer qualquer palavra, sua postura, seus movimentos e sua maneira de ocupar um espaço podem transmitir informações.

Perceber isso ajuda o aluno a desenvolver consciência sobre o corpo. Em cena, ele precisa compreender como determinado movimento contribui para a construção de uma personagem ou para a comunicação de uma situação. Fora dela, essa percepção pode ajudar na forma como se posiciona e se expressa.

A estudante Charlie Budib, de 19 anos, chegou ao teatro justamente buscando enfrentar a timidez e se sentir mais segura para se expressar. A recomendação partiu de sua psicóloga e a identificação com as artes ajudou a transformar a sugestão em experiência.

“Eu buscava me abrir mais para as pessoas. Conseguir falar melhor em público, me desafiar, sair da zona de conforto. Me sentir mais segura em me expressar”, conta.

Depois das aulas, ela percebe mudanças inclusive em situações que não têm relação direta com o palco.

“O teatro mudou bastante o jeito que eu ajo. Eu me sinto muito mais tranquila sobre a minha expressão corporal no dia a dia. Coisas que antes eu não conseguiria dizer ou fazer agora são muito mais simples”, diz.
Para Charlie, a sala de aula também se tornou um espaço de segurança para experimentar.

“É um ambiente que eu me sinto acolhida. Eu posso acertar ou errar, mas no final, a gente sempre bate palmas um para o outro. Todo mundo está sempre evoluindo e se ajudando. É um lugar que eu posso realmente me soltar”, afirma.

A ARTE DO IMPROVISO

Quem nunca fez teatro pode imaginar que a atividade depende principalmente da memorização de textos. Mas a preparação de um ator envolve muito mais do que decorar falas.

Improvisações e jogos teatrais fazem parte do processo justamente porque colocam os participantes diante do inesperado. Uma proposta pode mudar no meio do exercício, uma cena pode tomar um caminho diferente do planejado e o aluno precisa encontrar uma maneira de continuar.

A habilidade de improvisar, nesse sentido, não significa simplesmente “inventar qualquer coisa”. Ela envolve atenção, escuta e capacidade de responder ao que está acontecendo naquele momento.

Essa experiência pode contribuir para que o participante lide melhor com situações nas quais não possui controle absoluto sobre o resultado.

Foi algo que Maysa Garcia encontrou nas aulas. Ela chegou ao teatro pensando na formação necessária para se tornar atriz e, posteriormente, seguir o caminho da dublagem. Procurava técnicas para trabalhar voz, postura e presença.

Mas acabou encontrando também uma forma de enfrentar inseguranças.

“Me deu mais confiança para viver o mundo como eu mesma, de realmente ocupar um espaço sem culpa”, relata. Para ela, o teatro ajudou a transformar uma orientação comum dentro das aulas – enfrentar uma cena mesmo quando existe medo – em uma postura que também pode ser aplicada à vida.

“O teatro nos ensina: se está com medo, vai com medo mesmo. Isso é para a cena, mas na nossa vida isso também se aplica”, pontua.

ABRAÇO ÀS DIFERENÇAS

O teatro também pode ser uma experiência de inclusão. Cada participante chega com características, habilidades e dificuldades únicas e a aprendizagem não acontece necessariamente no mesmo ritmo.

É o caso de Evelyn Machado, que tem deficiência intelectual e participa das atividades da Adote há alguns anos.

Ela conta que, no início, tinha dificuldades principalmente para memorizar, falar diante de outras pessoas e realizar atividades novas. O nervosismo e a vergonha também apareciam, mas não impediram sua permanência.

“No teatro eu encontrei um espaço onde eu posso fazer as coisas do meu jeito, aprender no meu tempo e também ser incentivada a tentar”, conta.

Ao longo desse período, Evelyn participou de apresentações, atividades e festivais. Também recebeu duas premiações em competições.

“Para mim foi uma felicidade muito grande, porque eu nunca imaginei que poderia subir em um palco, competir e ainda receber um prêmio”, relata.

A experiência, segundo ela, também contribuiu para a comunicação e a autoconfiança.

“O teatro me ajudou muito. Eu fiquei mais comunicativa, perdi um pouco da vergonha e passei a acreditar mais em mim. Cada vez que eu entro no palco é uma conquista”, pontua.

Para Evelyn, a deficiência não define o que ela é. “Eu tenho minhas dificuldades, assim como todo mundo tem as suas, só que algumas coisas para mim são mais difíceis e eu preciso de mais tempo ou de ajuda. Mas também tenho minhas capacidades e gosto muito quando as pessoas acreditam em mim e me dão oportunidade”, destaca.

EXPERIÊNCIA COMPARTILHADA

Se para alguns o teatro é uma descoberta individual, para Miriam Amada de Oliveira, de 54 anos, que faz teatro ao lado do marido, Sueiyoshi Altino de Lima, de 55 anos, a atividade também se tornou uma experiência compartilhada.

Os dois decidiram fazer o curso juntos. Sueiyoshi chegou interessado pela relação entre cinema e atuação.

Queria entender como funciona o processo de construção de um ator e descobriu, nas aulas, que interpretar vai muito além de decorar e repetir falas.

Miriam, por sua vez, carregava desde jovem a curiosidade de conhecer os bastidores e entender como uma pessoa se prepara para atuar.

Fazer o curso lado a lado acrescentou uma dimensão inesperada à experiência: conhecer melhor um ao outro.

“Então, o fato de fazer o teatro junto com minha esposa fez eu conhecer mais um lado dela que não está ali no cotidiano, no dia a dia. Eu consigo ver mais a pessoa, a parte mais criativa dela, outras partes que a gente não vê no dia a dia”, conta Sueiyoshi.

Miriam também percebeu mudanças na relação.

“Quando a gente tem as mesmas vontades, tudo fica melhor”, afirma. Segundo ela, os dois passaram a conversar sobre os exercícios, ensaiar em casa e discutir as atividades realizadas nas aulas.

Para ela, o teatro ampliou a admiração que já existia entre os dois. “Você começa a conhecer o outro lado dela [da pessoa]. Então foi muito bom a gente fazer juntos, porque assim como ele vê como eu interpreto, como eu faço os exercícios, ele também vê esse meu lado, eu vejo o lado dele”, relata.

felpuda

Durante coletiva de imprensa da prefeita Adriane Lopes, realizada para...Leia na coluna de hoje

Confira a Coluna Diálogo desta segunda-feira (21)

21/09/2026 00h01

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Coluna Diálogo

Coluna Diálogo ARQUIVO/CORREIO DO ESTADO

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JOHANN GOETHE - ESCRITOR ALEMÃO

"O que passou, passou. Mas o que passou luzindo, resplandecerá para sempre”

FELPUDA

Durante coletiva de imprensa da prefeita Adriane Lopes, realizada para anúncio da força-tarefa após o temporal, comentário geral era de que os vereadores presentes haviam “caído de paraquedas” por lá, na tentativa de mostrar o que não fazem na prática: discutir e elaborar um plano de trabalho de longo prazo, com o Executivo, no planejamento de projetos que evitem o caos a cada temporal que cai em Campo Grande. Não faltaram trocadilhos e piadinhas a respeito de mais um jogo de cena dos nobres edis. Dá licença, vai!...

Coluna Diálogo

Preocupante

Mais de 50% dos jornalistas no Brasil apresentam sintomas de depressão. O dado faz parte da pesquisa Condições de Trabalho e Saúde Mental de Jornalistas no Brasil, lançada durante reunião do Conselho de Comunicação Social (CCS) do Congresso, no Senado.

Mais

A pesquisa contou com a participação de 257 jornalistas brasileiros, que responderam a um questionário on-line. Ainda de acordo com os dados, 47,8% dos entrevistados informaram sofrer com estresse e 47,9% têm insônia.

Coluna DiálogoNádia Bana Povh e Miguel Povh Filho, que hoje comemoram 63 anos de casamento (Bodas de Sândalo). Foto: Arquivo Pessoal
Coluna DiálogoMaisa Monseff. Foto: Arquivo Pessoal

Afinados

Caso sejam eleitos, o ex-governador Azambuja e o governador Riedel terão papel importante na escolha do futuro presidente da Assembleia Legislativa. O grupo político que reúne aliados de ambos e alimenta pretensões para comandar o Legislativo terá de estar muito bem afinado com os dois. Afinal, a palavra de quem ocupa posição de liderança costuma pesar, e muito, nesse tipo de escolha. Quem imaginar que basta contar votos e ignorar as articulações políticas poderá acabar descobrindo que a conta não fecha. Para ser ungido, será preciso mais do que vontade. Caso contrário, é apenas ilusão. A conferir!

Sonho meu...

O deputado federal Vander Loubet (PT) começou a fazer as contas dos votos que poderá receber na disputa por uma cadeira no Senado nas eleições deste ano. Depois de somar, multiplicar e tirar a “prova dos nove” de cada região de Mato Grosso do Sul, há quem diga que ele já começou a sonhar com a segunda vaga de senador. Se o seu cálculo estiver correto, quem estaria com a eleição ameaçada seria o Capitão Contar (PL), bolsonarista de carteirinha. Sei não...

Cara de pau

Que coincidência, hein?! Bastou o nome de Flávio Bolsonaro ganhar um pouco mais de fôlego nas pesquisas, para o Planalto descobrir que “há espaço fiscal” no caixa. O governo anunciou reajuste de 15% no Bolsa Família e na maior cara de pau ainda informa que não tem nada a ver com o “calendário eleitoral”. Pode?

ANIVERSARIANTES

  • Ana Carolina Pires de Rezende Coutinho,
  • Geise Helena da Silva,
  • Renan Vera de Almeida,
  • Celina Colman de Oliveira,
  • Rafaela de Queiroz Rodrigues da Cunha Feitosa,
  • Luis Adriano Garcia Corrêa,
  • Efigenia Gavilan Franco,
  • João Henrique Souza Guerino,
  • Mateus Garcia Pires,
  • Maria Lice Fernandes Couto Citino,
  • José Valeriano de Souza Fontoura,
  • Maucir Pauletti,
  • Wanderlan Marques Dorneles Silveira,
  • Amanda Denise de Lima,
  • Wolmir Silva de Farias,
  • Ademir Koki Tibana,
  • Antonio Foletto,
  • Derly Ramão Lopes,
  • Osvaldo Francisco dos Santos,
  • Cristiane Gomes,
  • Eduardo Esgaib Campos,
  • Guilherme Ferreira Dutra Júnior,
  • Oilton Albres da Silva,
  • Yone Silveira de Mello,
  • Rafael Arnaldi,
  • Carolina Dalpasquale Gomes,
  • Valrícia Miranda de Oliveira Moraes,
  • Felix Sorgatto,
  • Laura Regine Silveira,
  • Alvaro Ramos do Amaral,
  • José Marcos Maksoud,
  • Dra. Paulinne de Souza Arruda,
  • Vera Lúcia Castelli,
  • Elton Soares Timoteo,
  • Agnaldo dos Santos Souza,
  • Manoel Ferreira Nery,
  • Augusto Martinho,
  • Othavio Fernandes Siqueira,
  • Dr. Francisco Wilson Rocha,
  • Vânia Aparecida dos Santos Mugartt,
  • Aline Rodrigues Zacarini,
  • Lúcia de Toledo Câmara Neder,
  • Lucy Kosurian Sayegh,
  • Francisca Galvão,
  • Walter Augusto Martinho,
  • Adair Aparecido de Freitas,
  • Aryovaldo Maria Bento,
  • Norman Gomes,
  • Zirley de Moraes Lima,
  • Cristovão Espíndola,
  • César Augusto Herwiny,
  • Doroteia Aparecida da Glória Terencio,
  • Joana Molina Rodrigues,
  • Liliane Paschoaletto Trindade,
  • Cleber Teixeira Mello,
  • Marco Aurélio Pallacio,
  • Ruggero Barbosa Ferraz,
  • Fernando João Rosa Serra,
  • Adair Garcia Anache,
  • Roberto Alexandre Ajul Rezende,
  • Leonardo Farias da Silva,
  • Josevaldo Cordeiro Manso,
  • Nelson Ribeiro Peres,
  • Otavio Adami Gomes,
  • Pierangelo Camillo,
  • Luiz Edmundo Ramos Freire,
  • Sandra Regina Motta,
  • Raul Vítor dos Santos,
  • Márcio Vieira Menezes,
  • Rodrigo Lima Arakaki,
  • Dra. Rosa Cristina Miranda Zimmermann,
  • Marcelo Ribeiro Vorus,
  • Rosângela Yule Queiroz,
  • Francisco Carlos Nogueira de Rezende,
  • Inácio Clacier Roeder,
  • Aldenir Lima da Silva,
  • Valdeir Marques dos Santos,
  • José Martins Coutinho,
  • Efigênia Espindola Gimenes,
  • Rosa Maria Iazer,
  • Ana Fátima Belalian Corrêa da Silva,
  • Orlando Teixeira,
  • Giulliano Lima da Cunha,
  • Isaac Rodrigues dos Santos,
  • Mohamad Akrama Eljaji,
  • Leandra Henriques Bunazar Abes,
  • Orivaldo Pereira,
  • Dielze Almeida Rosa,
  • Eliza Yule,
  • Flávio Casarim Moretti,
  • Ana Paula Dyszy,
  • Hermes Bocca Salineiro,
  • Carla de Fátima Monteiro Corrêa Machado,
  • José Orlando Marques Pedrosa,
  • Michael Luiz Menuci,
  • Jucli Teresinha Stefanello Peruzo,
  • Aislan Luis Massoni,
  • Juliano Folle,
  • Diego Gatti,
  • Roberto Carlos Zulato,
  • Valter Carlos Rossignollo Venditti,
  • Henrique Ribeiro Benatti,
  • Jaqueline Duarte Yusuf,
  • Valdir Matos Betonti.

COLABOROU TATYANE GAMEIRO *

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