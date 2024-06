Arraial de Santo Antônio se encerra hoje (16) com forró e show de dupla sertaneja

Correio B+

Canal Futura transmite ao vivo o "Levanta Rio Grande", que acontece nesta segunda-feira (17)

Desde as devastadoras enchentes no Rio Grande do Sul, o Brasil todo se uniu para ajudar as famílias afetadas. Natural de São Jerônimo do Sul (RS), Patrícia Poeta viu de perto os estragos deixados pela catástrofe e passou a se dedicar à causa e às correntes do bem que se manifestaram no país como um todo.



Com o objetivo de dar as mãos ao seu povo, a apresentadora juntou sua equipe e parceiros para organizar uma mobilização nível nacional, batizada de "Levanta Rio Grande".

Artistas, influenciadores e celebridades de todas as áreas participarão nesta segunda-feira (17), a partir das 20h, no Vibra São Paulo, da transmissão completa, envolvendo música e solidariedade. A transmissão ao vivo será realizada pelo Futura na TV, Globoplay e Youtube e os telespectadores vão poder realizar doações pelo QR Code do "ParaQuemDoar" ou através do link - clique aqui. Todo o dinheiro arrecadado será direcionado às famílias afetadas, que agora, mais do que nunca, precisam manter sua dignidade e reaver suas casas, escolas e vida. A mobilização possui produção da Caldi Comunicação e a Agência HIT.

Patricia Poeta identificou na missão do Canal Futura a aliança entre mobilização social e comunicação para ampliar a rede de solidariedade de sua iniciativa.



O Futura atua como um espaço de diálogos e encontros que transformam pessoas e a sociedade brasileira, por meio da Educação. Estar presente nessa ação reforça este propósito, além de representar um marco no papel da sociedade civil em acontecimentos como as enchentes, que afetaram não só um Estado, mas um país inteiro.

Com a mobilização, Patrícia pretende realizar tudo o que tiver ao seu alcance para ajudar os milhares de gaúchos com alimentação, hidratação, saneamento básico, saúde, produtos de higiene pessoal, roupas, medicamentos, entre outras necessidades fundamentais neste momento de recuperação.

Onde há um coração, há esperança. O evento é feito de muitos corações e repleto de amor. Levanta, Rio Grande!

Data: segunda-feira, 17 de junho de 2024

Horário: a partir das 20h

Local: Vibra São Paulo - Av. das Nações Unidas, 17955

Onde Assistir:



A transmissão será realizada pelo Canal Futura:

TV: SKY HD: 434; NET e CLARO TV HD: 534 e 34; VIVO HD:68; ou OI TV: 35

Globoplay: https://globoplay.globo.com/futura/ao-vivo/7420604/

YouTube: https://www.youtube.com/@canalfuturaorgbr

Como Doar:

Através do link: https://emergencia.paraquemdoar.com.br/?ref=showpp