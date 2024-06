Artista de MS trabalhou na animação "Lupi e Baduki", disponível na Max e Discovery Kids

AGENDA CULTURAL

Arrasta-pé com forró e DJs na Esplanada Ferroviária, pagode e sertanejo no Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e atrações circenses no Shopping Campo Grande

Ponto obrigatório da folia carnavalesca, a Esplanada Ferroviária amanhã recebe, a partir das 16h, a 2ª edição da Festa Junina da Esplanada. O evento é realizado pela Feira Coletiva São Chico, com correalização do Ponto Bar e apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), da Polícia Militar, da Guarda Municipal e da Associação dos Moradores do Cabreúva.

Mais de 50 artesãos participam do evento, expondo e comercializando suas peças. O arraial – ou arraiá, no jargão junino – apresenta o show da dupla formada pelos músicos Nicholas Silva e Gustavo Villarinho, que reproduz clássicos do forró, além de setlist de três DJs: Afropaty, Jubba e Amuscaria.

O evento também vai contar com decoração temática assinada por Bruno Andraguel, além de praça de alimentação, recheada de comidas típicas e opções veganas. Para as crianças, a festa junina também vai oferecer área kids. A novidade para este ano é a quadrilha, organizada pelos produtores do evento, com direito ao tradicional casamento junino.

Para Thallyson Perez, proprietário do Ponto Bar e correalizador da Festa Junina da Esplanada, a ideia de trazer mais uma edição para a rua Dr. Temístocles é justamente transformar o centro histórico campo-grandense em uma grande casa da cultura.

“A nossa edição no ano passado foi muito especial, recebemos famílias, jovens, e é essa pluralidade de público que estamos buscando. O Ponto Bar fica aqui nesse espaço e é uma região mágica, de muita história. Em outras capitais brasileiras, vemos o centro ser tomado pela cultura regional. Por que isso deveria ser diferente aqui em Campo Grande?”, questiona.

O público interessado pode comparecer com doações de alimentos, que serão destinados à Casa Satine, uma organização não governamental (ONG) de acolhimento à comunidade LGBT+ da Capital. Entrada Franca.

FESTA DA PADROEIRA

O Santuário Estadual de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro realiza, de hoje ao dia 30, a 7ª Festa da Padroeira de Mato Grosso do Sul, em comemoração ao Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (27 de junho). “Maria nos diz: fazei o que Ele disser!” é o tema do evento deste ano. Além do Estado, a Mãe do Perpétuo Socorro é padroeira de cinco cidades de MS: Antônio João, Bodoquena, Caracol, Itaquiraí e Sete Quedas.

Para a parte social dos 10 dias de festa, as ruas Amando de Oliveira e Camapuã, próximas do Santuário, serão interditadas. Haverá shows de diversas atrações musicais regionais. Neste primeiro fim de semana, apresentam-se: Banda BM2 e Rancho Grande (hoje), Daran Junior e Alma Sertaneja (amanhã); e Lennon & Rafael e Augusto & Leandro (domingo).

LE CIRQUE

De volta a Campo Grande, o circo francês Le Cirque faz hoje, às 20h, a apresentação de pré-estreia da sua temporada 2024 na cidade. A lona gigante está montada no estacionamento do Shopping Campo Grande. Os ingressos custam a partir de R$ 30 (lateral/meia) na bilheteria ou on-line: https://www.guicheweb.com.br/lecirque.

“O espetáculo é uma viagem inesquecível ao mundo do circo tradicional, com artistas internacionais de países como México, França, Colômbia, Portugal e Argentina. No picadeiro, mágicos, acrobatas, equilibristas, palhaços, contorcionistas e globo da morte garantem a diversão de toda a família”, diz o release de divulgação do Le Cirque.

A proposta é combinar, no espetáculo, a tradição circense com a tecnologia “moderna” em um show de luzes e efeitos especiais. Os organizadores informam que é permitido fotografar e filmar. A família Stevanovich, responsável pelo Le Cirque, tem mais de 150 anos de tradição circense.

A trupe está na sexta geração e tem o compromisso de levar alegria e diversidade cultural às pessoas de todas as idades. O espetáculo é a matriz dos circos da família Stevanovich e chega ao Brasil, por Campo Grande, depois de uma turnê de 25 anos pela América Latina.

“DESENHO EM AQUARELA”

A cantora Jacqueline Costa lança hoje, nas plataformas de streaming, seu novo single, “Desenho em Aquarela”. Mesclando harmonias suaves, a faixa autoral busca uma analogia do amor com uma obra de arte na chave da MPB. “Quando vamos a uma exposição de quadros, vemos a perfeição que o artista quis imprimir em sua obra. É dessa forma que a pessoa que ama vê sua inspiração, como um desenho perfeito em aquarela”, poetiza a artista.

“Esse trabalho tem um significado muito especial para mim, pois marca meu retorno ao trabalho autoral após uma longa pausa. Vejo esse retorno como um recomeço na minha carreira”, diz Jacqueline.

A produção musical do single, gravado no estúdio O2, é de Fábio Adames. O clipe teve a produção audiovisual de Leandro Camy, fotografia de Charlene Bitencourt, maquiagem de Thays Galitzki e foi gravado no espaço La Zucca Eventos. O projeto foi bancado com recursos da Lei Paulo Gustavo e inclui interpretação em Libras.

CINEMA

Além do desenho animado “Divertida Mente 2”, “Clube dos Vândalos”, de Jeff Nichols, e o nacional “Bandida – A Número Um”, de João Wainer, estão entre os destaques das estreias nos cinemas. O primeiro é inspirado em um livro de fotos que conta uma década na vida de motoqueiros de Chicago, entre os anos 1960 e 1970.

No elenco de “Clube dos Vândalos”: Austin Butler, Jodie Comer e Tom Hardy. Confira a sinopse: no espaço de apenas uma década, um motoclube do Meio-Oeste dos Estados Unidos deixa de ser um ponto de encontro para desajustados locais e se transforma em um lugar sinistro, ameaçando o modo de vida do grupo original.

Estrelado pela ex-BBB Maria Bomani, “Bandida – A Número Um” acompanha a história de Rebeca, vendida pela avó aos 9 anos de idade para o chefe do tráfico na Rocinha (RJ). Anos depois, em meio à disputa entre bicheiros e traficantes, Rebeca, então viúva do traficante-chefe, deve assumir o comando.

