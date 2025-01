Confira o horóscopo de hoje 17 de janeiro de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: devido ao Sol estar com excelente conexão com Netuno, você se sentirá mais leve e disposto até para exercícios físicos. No amor: sinta-se livre para declarar seus sentimentos. Na família: programe um passeio com as crianças ou com a pessoa amada para esse final de semana. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

2 – Touro: haverá um reencontro entre amigos e colegas. Então curta essa oportunidade para fazer um Networking. Na família: não ligue para ameaças de parentes invejosos. No amor: não se abale com elogios virtuais. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosa.

3 – Gêmeos: seu sorriso estará de volta. Mas cuidado com jogos de azar e principalmente jogos eletrônicos. No amor: abra a mão e presenteie a pessoa amada. Mas cuidado: o ônibus ou carro pode quebrar no meio do caminho, mas nada que provoque um acidente grave, pois será apenas um susto. Então se você tem carro, leve para a revisão hoje mesmo. Cor do dia: azul-celeste. Perfume do dia: gardênia.

4 – Câncer: hoje você acordará cantando uma música que traz sempre boas lembranças, mas que estava esquecida em sua memória. Então cante com seus filhos e seus colegas de trabalho. No amor: coloque sua música preferida para a pessoa amada. Cor do dia: verde-limão. Perfume do dia: capim-limão.

5 – Leão: hoje você escolherá a pessoa amada ao invés de balada e não se arrependerá. Porém, poderá ter uma leve dor de barriga, mas não será nada grave. Na família: faça jogos e brincadeiras com os filhos quando chegar em casa. Cor do dia: rosa-goiaba. Perfume do dia: qualquer aroma frutal.

6 – Virgem: excelente dia para convidar a pessoa amada para sair. Hoje, você poderá ter uma pequena dor de estômago, mas nada grave. Na família: conte uma história de ninar para seus filhos ou avós antes de dormir. Pois contar histórias trará uma paz incrível. Cor do dia: azul-celeste. Perfume: patchuli.

7 – Libra: hoje é sexta-feira, dia de sensualizar. Então convide a pessoa amada para um jantar especial e vista aquela roupa sedutora que você não se arrependerá. Na rua você encontrará, por acaso, um amigo que não vê há anos. Na família: deixe que os filhos lavem a louça. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

8 – Escorpião: nessa sexta-feira você estará com a autoestima alta e com vontade de vestir roupas provocantes. Não se preocupe, os astros liberaram você para isso. No amor: ótimo dia para encontrar a pessoa amada. Na família: por incrível que pareça, até os filhos mais rebeldes estarão amáveis com você hoje. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: jasmim.

9 – Sagitário: esqueça os problemas com os vizinhos e pare de se intrometer nas escolhas pessoais dos parentes. Pois, nessa sexta-feira, os astros presentearão você com surpresas maravilhosas como: elogios de clientes, reconhecimento dos chefes, abraços dos filhos e presentes da pessoa amada. Cor do dia: rosa-choque pink. Perfume do dia: baunilha.

10 – Capricórnio: essa sexta-feira é de reconhecimento no trabalho, ternura na família e planos excelentes para o final de semana. Aliás, você reconhecerá que está mais afável hoje. Mas não se assuste porque isso é resultado do Sol com boa conexão com Netuno. No amor: você escutará o que sempre desejou da pessoa amada. Cor do dia: cinza. Perfume do dia: hortelã ou erva-doce.

11 – Aquário: você acordará com um pouquinho de febre e tosse. Mas não se preocupe, será apenas um resfriado ou uma indisposição. Se você trabalha no comércio, hoje será um dia de excelentes vendas. No amor: mostre toda a sua alegria, que ficou reprimida por muito tempo, para a pessoa amada. Na família: um parente distante entrará em contato. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: capim-limão.

12 – Peixes: hoje você acordará com um pouco de rouquidão ou dor de garganta. Então tome um chá de gengibre ou erva-doce ou hortelã ou capim-limão que logo sua voz voltará. Na família: você terá vontade de brincar com os seus filhos e até mesmo com os filhos dos vizinho. Então, não se reprima! No amor: excelente dia para falar sobre planos com a pessoa amada. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: alfazema.