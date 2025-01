Confira o horóscopo de hoje. 24 de janeiro de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: se você deseja acabar com um relacionamento ou terminar com uma amizade sem deixar traumas, hoje é o dia ideal. Pois a Lua minguante numa sexta-feira abre portas para isso. Na saúde, você sentirá dores nas costas e nos joelhos, então procure um massagista. Cor do dia: rosa-antigo. Perfume do dia: musk.

2 – Touro: hoje terá dor de barriga por causa de exageros alimentares novamente. Faça um exame de sangue porque você está com os triglicerídeos altos e pode ter riscos de adquirir diabetes. Cor do dia: verde-esmeralda. Perfume do dia: capim-limão.

3 – Gêmeos: não saia à noite hoje porque você poderá se meter em confusões e em brigas. Nessa sexta-feira você receberá um presente ou uma surpresa de quem você nunca imaginou. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: alfazema.

4 – Câncer: você terá sonhos noturnos ou pesadelos com parentes que já desencarnaram. Portanto, durma sempre com um papel e uma caneta ao lado da cama porque as mensagens deles são sempre importantes. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: lavanda.

5 – Leão: não marque salão de beleza hoje porque a cabeleireira cometerá um erro e não será culpa dela.

Hoje você poderá estar com a menstruação atrasada ou com sintomas de gripe e as duas situações preocupará você. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

6 – Virgem: dia não recomendável para seduzir alguém, pois levará um fora. Se você é mãe, seu filho estará com sintomas de resfriado. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

7 – Libra: não viaje hoje porque correrá risco de acidente. Aliás, você sentirá muita tensão e dor nos músculos à noite. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: qualquer perfume amadeirado.

8 – Escorpião: nessa sexta-feira você sentirá vontade de acariciar e ao mesmo tempo de bater numa pessoa. Portanto hoje se afaste dessa criatura para não fazer besteira. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: qualquer aroma cítrico.

9 – Sagitário: não confie em celular para lembrar de todas as tarefas. Portanto, tenha uma agenda de papel para anotar tarefas do trabalho e compromisso pessoais. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: almíscar.

10 - Capricórnio: faça exercícios de relaxamento e concentração porque você está tento lapsos de memórias constantes e todos já perceberam. Cor do dia: cinza. Perfume do dia: sândalo.

11 – Aquário: não fale ao celular na rua porque os ladrões estão de olho. Hoje um amor do passado procurará você, mas tome cuidado porque ele pode ser comprometido.

Cor do dia: dourado. Perfume do dia: qualquer aroma floral.

12 – Peixes: hoje você lembrará de um brinquedo ou de uma boneca da sua infância. Então compre uma réplica para brincar com seus filhos ou com as crianças ao seu redor. Pois terá momentos incríveis. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.