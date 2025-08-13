Confira o seu horóscopo de hoje, 13 de agosto de 2025. Leia seu signo

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: hoje você acordará com sintomas de gripes e resfriados. Portanto, tome chá de capim-limão. No amor: mostre sua gentileza para ficar mais atraente. Cor do dia: verde. Perfume do dia: capim-limão.

2 – Touro: existirão sintomas de gripes ou resfriados como tosse e garganta. Portanto, faça gargarejo com malva. No amor: a sinceridade é a melhor porta. Cor do dia: malva. Perfume do dia: malva.

3 – Gêmeos: não assine nenhum contrato porque haverá riscos de golpes. No amor: não fique atrás da pessoa ideal. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

4 – Câncer: algum aparelho ou objeto na sua casa ou no seu trabalho quebrará ou dará problema. Na família: terá filhos ou netos com sintomas de resfriados, portanto, dê chá de erva-doce para eles. No amor: antes de correr atrás de alguém, cuide de você primeiro. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: erva-doce.

5 – Leão: cuidado com o golpe do falso banco, onde o golpista telefona dizendo que é gerente da sua conta mentindo que clonaram o seu cartão. Desconfie sempre e vá até o banco para confirmação. No amor: não passe a perna em quem lhe ajudou. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

6 – Virgem: hoje não faça compras com PIX porque tentarão dar golpes. No amor: você verá quem lhe magoou no passado, sofrendo bastante. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

7 – Libra: não grite com subordinados ou empregados, pois você ainda poderá se dar mal por causa disso. No amor: não brigue com a pessoa amada por causa de parentes. Cor do dia: prata. Perfumem do dia: almíscar.

8 – Escorpião: acenda um incenso chamado, Chama Cliente, para ter lucros. No amor: um vizinho apaixonado perseguirá você secretamente. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

9 – Sagitário: você é um insatisfeito com a vida e tem a necessidade de estar em constante mudança. Faça uma reflexão e veja se essas mudanças que você deseja não prejudicarão seu lado financeiro. Na família: você está retornando aos laços familiares, mas isso só prejudicará você. Pois a família vai querer impor regras com as quais você nunca concordou. Acenda um incenso de mirra para a elevação espiritual. Cor do dia: areia. Perfume do dia: mirra.

10 – Capricórnio: hoje terá conflitos com clientes. Portanto, mantenha a calma. Na família: terá conflitos com a pessoa amada e também com filhos ou netos, então mantenha o diálogo. Para melhorar, acenda um incenso de lavanda em casa e no trabalho. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

11- Aquário: para a prosperidade é ideal que você tenha figuras de trevos de quatro folhas na sua casa e no seu trabalho. Acender um incenso de trevo de quatro folhas também ajuda. No amor: tome um banho de canela para ficar mais atraente. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

12 – Peixes: encontrará um objeto na rua, se não tiver dono, guarde para você. No amor: brinque com algum animal de estimação que a pessoa amada amará esse gesto. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.