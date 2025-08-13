Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Confira o seu horóscopo de hoje, 13 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em Leão, a Lua está cheia e o astro que rege a quarta-feira é Mercúrio, portanto é bom ter cuidado com golpes

Luciana do Rocio, colaboradora B +

Luciana do Rocio, colaboradora B +

13/08/2025 - 00h02
1 – Áries: hoje você acordará com sintomas de gripes e resfriados. Portanto, tome chá de capim-limão. No amor: mostre sua gentileza para ficar mais atraente. Cor do dia: verde. Perfume do dia: capim-limão.

2 – Touro: existirão sintomas de gripes ou resfriados como tosse e garganta. Portanto, faça gargarejo com malva. No amor: a sinceridade é a melhor porta. Cor do dia: malva. Perfume do dia: malva.

3 – Gêmeos: não assine nenhum contrato porque haverá riscos de golpes. No amor: não fique atrás da pessoa ideal. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

4 – Câncer: algum aparelho ou objeto na sua casa ou no seu trabalho quebrará ou dará problema. Na família: terá filhos ou netos com sintomas de resfriados, portanto, dê chá de erva-doce para eles. No amor: antes de correr atrás de alguém, cuide de você primeiro. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: erva-doce.

5 – Leão: cuidado com o golpe do falso banco, onde o golpista telefona dizendo que é gerente da sua conta mentindo que clonaram o seu cartão. Desconfie sempre e vá até o banco para confirmação. No amor: não passe a perna em quem lhe ajudou. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

6 – Virgem: hoje não faça compras com PIX porque tentarão dar golpes. No amor: você verá quem lhe magoou no passado, sofrendo bastante. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

7 – Libra: não grite com subordinados ou empregados, pois você ainda poderá se dar mal por causa disso. No amor: não brigue com a pessoa amada por causa de parentes. Cor do dia: prata. Perfumem do dia: almíscar. 

8 – Escorpião: acenda um incenso chamado, Chama Cliente, para ter lucros. No amor: um vizinho apaixonado perseguirá você secretamente. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

9 – Sagitário: você é um insatisfeito com a vida e tem a necessidade de estar em constante mudança. Faça uma reflexão e veja se essas mudanças que você deseja não prejudicarão seu lado financeiro. Na família: você está retornando aos laços familiares, mas isso só prejudicará você. Pois a família vai querer impor regras com as quais você nunca concordou. Acenda um incenso de mirra para a elevação espiritual. Cor do dia: areia. Perfume do dia: mirra.

10 – Capricórnio: hoje terá conflitos com clientes. Portanto, mantenha a calma. Na família: terá conflitos com a pessoa amada e também com filhos ou netos, então mantenha o diálogo. Para melhorar, acenda um incenso de lavanda em casa e no trabalho. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

11- Aquário: para a prosperidade é ideal que você tenha figuras de trevos de quatro folhas na sua casa e no seu trabalho. Acender um incenso de trevo de quatro folhas também ajuda. No amor: tome um banho de canela para ficar mais atraente. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

12 – Peixes: encontrará um objeto na rua, se não tiver dono, guarde para você. No amor: brinque com algum animal de estimação que a pessoa amada amará esse gesto. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 10 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em Leão, a Lua está cheia e o astro que rege o domingo é o Sol. Portanto, nesse dia dos pais, aparecerão novas surpresas

10/08/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

1 – Áries: hoje você estará agitado, fato que pode atrapalhar sua concentração. Mas tudo pode melhorar se você se conectar com a energia do pêssego. Portanto, acenda um incenso de pêssego. No amor: cuidado com a agitação. Cor do dia: pêssego. Perfume do dia: pêssego.

2 – Touro: nesse domingo receberá visitas desagradáveis que resultarão em brigas familiares. Portanto, mantenha a calma e acenda um incenso de alfazema. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

3 – Gêmeos: uma pessoa desagradável tentará destruir a comemoração do dia dos pais. Mas se você ficar em silêncio e pedir para todos rezarem em volta da mesa, essa pessoa poderá ir embora. Aliás, a verdadeira magia é transformar algo ruim em alguma coisa boa. Acenda um incenso de violeta. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

4 – Câncer: o dia dos pais será marcado por saudade e nostalgia. Portanto, aproveite o dia para reflexões profundas. No amor: faça o prato predileto da pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

5 – Leão: o leonino é excelente cozinheiro. Portanto, faça a comida predileta do seu pai, mesmo que ele esteja no céu. Também faça uma prece para ele. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

6 - Virgem: o dia dos pais será marcado por uma atmosfera misteriosa por causa de um passado que não aconteceu. Mas se não tiver ninguém para homenagear, então homenageie a sua mãe ou um tio que sempre esteve ao seu lado. No amor: receberá uma notícia boa. Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.

7 – Libra: você viverá o dia dos pais com lembranças, recordações e memórias. No amor: tome um vinho com a pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: vinho. Perfume do dia: flor da parreira.

8 – Escorpião: hoje coloque a música preferida do seu pai e mesmo que ele não esteja por perto, dance ao som dessa canção. No amor: será convidado para um passeio. Cor do dia: bege. Perfume do dia: flores do campo.

9 – Sagitário: evite brigar com familiares no dia dos pais, senão poderá se dar mal. Não dê bebidas alcóolicas como presente. No amor: seu relacionamento está abalado, mas ele é a sua base de apoio nos momentos difíceis. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

10 – Capricórnio: nesse domingo, você precisa preparar seu caderno mágico das realizações, que funciona assim: escreva no seu caderno como se você estivesse no futuro e como já todos seus sonhos já tenham sidos realizados. Por exemplo: se hoje é começo de agosto e seu sonho é ter um emprego de gerente, então escreva assim: hoje é setembro e sou gerente. Esse exercício mudará a sua vida. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: mirra.

11- Aquário: nesse domingo, faça aquela famosa oração havaiana:

“- Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.”

Então você verá que essas palavras fazem toda a diferença.

No amor: não ligue para a opinião dos outros.

Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

12 – Peixes: a sua pessoa precisa da energia de um parque infantil em pleno domingo. Se você for em algum brinquedo, o domingo será muito especial. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 09 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em Leão, a Lua está cheia e o planeta que rege sábado é Saturno. Então acontecerão surpresas em eventos

09/08/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

1 – Áries: você pretende ir a um local com cachoeiras. Mas cuidado com animais selvagens e com a profundidade das águas. No amor: não se envolva com pessoas comprometidas. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

2 – Touro: você está sentindo que está engordando e precisa de exercícios. Então comece fazendo alongamento. No amor: não saia com ninguém nesse final de semana, pois será cilada. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

3 – Gêmeos: não compre nada por Internet, apenas em lojas presenciais porque há riscos de cair em golpes virtuais. No amor: quando for ter alguma relação íntima use preservativo para evitar infecções. Cor do dia: caramelo. Perfume do dia: baunilha.

4 – Câncer: hoje acordará com dor de garganta. Portanto faça gargarejo com malva e tome chá de gengibre. Além disso, coloque cachecol ou manta no pescoço. Também acenda um incenso de malva. No amor: se você está em um relacionamento onde não aguenta o ciúme, então é melhor terminar. Cor do dia: malva. Perfume do dia: malva.

5 – Leão: nesse sábado procure relaxar perto da natureza. Então frequente lugares como: bosques, parques e sítios. Para aumentar sua conexão com a natureza acenda incenso de musgo de carvalho. No amor: faça um passeio com a pessoa amada. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

6 - Virgem: excelente dia para frequentar salões de beleza. No amor: para se sentir atraente tome um banho com canela e acenda incenso de canela. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

7 – Libra: crianças e jovens da sua família, estão pedindo coisas da moda, como: morango do amor e boneco labubu. Então explique para eles que nem tudo que está na moda faz bem. No amor: tome banho de pétalas de rosas para ficar mais sedutor. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

8 – Escorpião: nesse sábado, faça aquela famosa oração havaiana:

“- Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.”

Então você verá que essas palavras fazem toda a diferença.

No amor: não ligue para as implicâncias da pessoa amada.

Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.

9 – Sagitário: hoje você precisa para preparar seu caderno mágico das realizações, que funciona assim: escreva no seu caderno como se você estivesse no futuro e como já todos seus sonhos já tenham sidos realizados.

Por exemplo: se hoje é começo de agosto e seu sonho é ter um emprego de gerente, então escreva assim: hoje é setembro e sou gerente. Esse exercício mudará a sua vida. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: mirra.

10 – Capricórnio: se você está com cólicas ou dores de barriga tome um chá de calêndula. Pois ele também serve para tirar a tensão pré-menstrual. No amor: faça uma declaração de amor. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: calêndula.

11- Aquário: o astral pede para você cozinhar. Pode cozinhar qualquer alimento, mesmo que não saiba cozinhar, pois é uma forma da sua pessoa ser ajudada pelos seus antepassados. Você também pode tentar cozinhar algo novo, como por exemplo: o morango do amor. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: morango.

12 – Peixes: você precisa ir a uma festa de aniversário infantil urgentemente. Pois isso renovará as suas energias. No amor: alguém convidará você para sair, mas as intenções são ruins. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: gardênia.

