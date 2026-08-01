Homem é morto com violência extrema em rua de Campo Grande

Local onde Márcio Guimarães da Silva, de 27 anos, foi encontrado morto na madrugada deste sábado (1º), no Bairro Centro Oeste, em Campo Grande. A Polícia Civil investiga o caso como homicídio. - Foto: Divulgação.

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A Polícia Civil investiga um homicídio registrado na madrugada deste sábado (1º) no Bairro Centro Oeste, em Campo Grande. A vítima, identificada como Márcio Guimarães da Silva, de 27 anos, foi encontrada morta em uma via pública após sofrer uma violenta agressão. O caso foi registrado inicialmente como homicídio simples e será apurado pelas autoridades.

De acordo com as informações apuradas, equipes da Polícia Militar foram acionadas por volta das 3h25 para atender uma ocorrência na esquina das ruas Catiguá e Maria de Lourdes Vieira de Matos. Ao chegarem, os policiais encontraram o homem já sem sinais vitais.

A vítima apresentava graves lesões na região da cabeça, compatíveis com uma agressão de grande intensidade. Diante da situação, a área foi isolada para preservar os vestígios e permitir o trabalho da Perícia Científica.

Durante os levantamentos periciais, os investigadores identificaram indícios de que o crime não ocorreu exatamente onde o corpo foi encontrado.

Marcas de luta corporal foram localizadas em frente a uma conveniência situada na Rua Catiguá, sugerindo que Márcio teria sido atacado naquele ponto antes de ser arrastado por alguns metros até a esquina, onde acabou abandonado.

Após a conclusão dos procedimentos técnicos, o corpo foi removido para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol), onde passará por exames que deverão auxiliar na identificação da dinâmica da morte e do objeto utilizado na agressão.

Até o momento, a autoria e a motivação do homicídio permanecem desconhecidas. Nenhuma testemunha foi localizada durante o atendimento da ocorrência, e também não há confirmação sobre o número de envolvidos no ataque.

As investigações agora se concentram na análise de imagens de câmeras de monitoramento existentes na região. Conforme informado pela Polícia Civil, o trecho onde o crime ocorreu conta com sistemas de vigilância, porém nenhum morador foi encontrado durante a madrugada para disponibilizar as gravações.

A expectativa é que as imagens sejam obtidas posteriormente e contribuam para identificar os responsáveis pelo assassinato.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que trabalha para esclarecer as circunstâncias do crime e localizar os autores.