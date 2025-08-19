Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Confira o seu horóscopo de hoje, 19 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em Leão, a Lua está minguante e o planeta que rege a terça-feira é Marte. Portanto, cuidado com conflitos no trabalho

Luciana do Rocio, colaboradora B+

19/08/2025 - 00h02
1 – Áries: você precisa terminar trabalhos que deixou pela metade se quiser alcançar o sucesso. Acenda incenso de musgo de carvalho para proteção. No amor: cuidado com propostas de pessoas mais jovens que você. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

2 – Touro: um colega de trabalho tentará roubar um objeto seu. Portanto, fique de olho. Para proteção acenda um incenso chamado olíbano. No amor: outro colega de trabalho deseja conquistar tirar a pessoa amada de você. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: olíbano.

 3 – Gêmeos: haverá gritaria no seu local de trabalho. Mas você deverá manter a calma. No amor: para se sentir mais sensual tome banho de canela da cabeça para baixo. Também acenda um incenso de canela. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

4 – Câncer: terá problemas com a garganta e muita tosse. Portanto faça gargarejo com malva. No amor: a pessoa amada deixará bem claro o desinteresse por você. Acenda incenso de malva para lidar com a rejeição. Cor do dia: malva. Perfume do dia: malva.

5 – Leão: hoje terá problemas com a pressão alta. Portanto, sentirá suadores, tonturas e dores de cabeça. Assim você precisa diminuir o sal. No amor: a pessoa amada cuidará da sua saúde. Cor do dia: bergamota. Perfume do dia: qualquer aroma cítrico.

6 – Virgem: nessa terça-feira terá problemas estomacais de digestão. Portanto, tome chá de losna ou boldo. No amor: não corra atrás de quem não dá valor para você. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: patchuli.

7 – Libra: ligue o rádio numa estação aleatória e a primeira música que tocar terá uma mensagem para você. Para abrir seus caminhos acenda um incenso chamado Abre Caminhos. No amor: não julgue as pessoas pela aparência. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

8 – Escorpião: prepare o seu “sonhário”, que é um diário onde você anota seus sonhos. Então durma com esse caderno, junto com um lápis, ao lado da cama porque terá sonhos com mensagens importantes. No amor: um escorpiano com perfume de jasmim é irresistível. Acenda um incenso de jasmim também. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

9 – Sagitário: não pratique esportes hoje porque poderá se machucar. Evite discutir com idosos porque poderá se dar mal. Não se esqueça de regar as violetas da sua janela porque elas são suas protetoras espirituais. No amor: um sagitariano com perfume de violeta é a mais pura transmutação. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

10 – Capricórnio: faça alongamento antes de trabalhar para que seu corpo não se sinta tão cansado. No amor: uma pessoa bem de vida demonstrará interesse por você. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

11- Aquário: nessa terça-feira acordará um pouco desanimado. Portanto, acenda incenso de alecrim. No amor: receberá mensagens desconhecidas. Cor do dia: verde. Perfume do dia: alecrim.

12 – Peixes: hoje você estará agitado, fato que pode atrapalhar sua concentração. Mas tudo pode melhorar se você se conectar com a energia do pêssego. Portanto, acenda um incenso de pêssego. No amor: cuidado com a agitação. Cor do dia: pêssego. Perfume do dia: pêssego.

Confira o seu horóscopo de hoje, 14 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em Leão, a Lua está cheia e o astro que rege a quinta-feira é Júpiter. Portanto é preciso ter cuidado com acidentes

14/08/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

1 – Áries: você enfrentará pequenos problemas respiratórios e terá sintomas como tosse. Portanto, tome chá de guaco. No amor: uma pessoa mais velha, porém bem de vida está de olho em você. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: flores selvagens.

2 – Touro: hoje, no seu trabalho, você perderá um documento importante. Portanto, preste atenção. No amor: você está observando demais e agindo pouco. Cor do dia: bege. Perfume do dia: flores do campo.

3 – Gêmeos: você está agitado demais e sem concentração. Portanto tome chá de camomila e acenda incenso de camomila. No amor: não coloque qualquer um na sua casa. Cor do dia: amarelo-queimado. Perfume do dia: camomila.

4 – Câncer: cuidado com a segurança externa do seu trabalho ou da sua casa. Pois um vândalo vai aprontar. No amor: faça o sanduíche preferido da pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: mostarda. Perfume do dia: âmbar.

5 – Leão: hoje não compre nada com PIX porque tentarão dar o golpe. Acenda incenso de azaléa para proteção. No amor: não marque encontros por aplicativos de relacionamento porque será cilada. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

6 – Virgem: nessa quinta-feira estará sonolento. Portanto tome xícaras de café pela manhã e pela tarde. No amor: cuidado com elogios falsos de golpistas. Cor do dia: café. Perfume do dia: flor do café.

7 – Libra: se você é mulher, hoje estará fértil com perigo de engravidar. Excelente dia para comprar qualquer objeto desde que seja em dinheiro e não em PIX. Acenda incenso de sândalo para proteção. No amor: cuidado com uma possível gravidez. Cor do dia: areia. Perfume do dia: sândalo.

8 – Escorpião: colegas invejosos de trabalho farão intrigas contra você. Portanto acenda incenso de arruda. No amor: não se envolva com pessoas mais jovens que você porque elas aprontarão. Cor do dia: verde. Perfume do dia: musk.

9 – Sagitário: você está prestes a fazer uma mudança que não é nada favorável. Acenda incenso de citronela para ajudar no raciocínio. Pois a aproximação com sua família não será nada boa. Cor do dia: verde-limão. Perfume do dia: citronela.

10 – Capricórnio: hoje filhos, netos e subordinados estarão rebeldes. Portanto use o diálogo e acenda um incenso de alfazema. Na saúde: coma mais frutas e verduras. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

11 – Aquário: hoje você terá lucros no trabalho. Mas um cliente tentará passar a perna, portanto, cuidado. Na saúde: você precisa comer alimentos com proteínas e ferro. No amor: um ex está “stalkeando” você. Acenda um incenso chamado Abre Caminhos. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

12 – Peixes: faça aquela famosa oração havaiana: 

“- Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.”

Então você verá que essas palavras fazem toda a diferença. 

No amor: não insista em quem não gosta de você.

Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.

Confira o seu horóscopo de hoje, 13 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em Leão, a Lua está cheia e o astro que rege a quarta-feira é Mercúrio, portanto é bom ter cuidado com golpes

13/08/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

1 – Áries: hoje você acordará com sintomas de gripes e resfriados. Portanto, tome chá de capim-limão. No amor: mostre sua gentileza para ficar mais atraente. Cor do dia: verde. Perfume do dia: capim-limão.

2 – Touro: existirão sintomas de gripes ou resfriados como tosse e garganta. Portanto, faça gargarejo com malva. No amor: a sinceridade é a melhor porta. Cor do dia: malva. Perfume do dia: malva.

3 – Gêmeos: não assine nenhum contrato porque haverá riscos de golpes. No amor: não fique atrás da pessoa ideal. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

4 – Câncer: algum aparelho ou objeto na sua casa ou no seu trabalho quebrará ou dará problema. Na família: terá filhos ou netos com sintomas de resfriados, portanto, dê chá de erva-doce para eles. No amor: antes de correr atrás de alguém, cuide de você primeiro. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: erva-doce.

5 – Leão: cuidado com o golpe do falso banco, onde o golpista telefona dizendo que é gerente da sua conta mentindo que clonaram o seu cartão. Desconfie sempre e vá até o banco para confirmação. No amor: não passe a perna em quem lhe ajudou. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

6 – Virgem: hoje não faça compras com PIX porque tentarão dar golpes. No amor: você verá quem lhe magoou no passado, sofrendo bastante. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

7 – Libra: não grite com subordinados ou empregados, pois você ainda poderá se dar mal por causa disso. No amor: não brigue com a pessoa amada por causa de parentes. Cor do dia: prata. Perfumem do dia: almíscar. 

8 – Escorpião: acenda um incenso chamado, Chama Cliente, para ter lucros. No amor: um vizinho apaixonado perseguirá você secretamente. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

9 – Sagitário: você é um insatisfeito com a vida e tem a necessidade de estar em constante mudança. Faça uma reflexão e veja se essas mudanças que você deseja não prejudicarão seu lado financeiro. Na família: você está retornando aos laços familiares, mas isso só prejudicará você. Pois a família vai querer impor regras com as quais você nunca concordou. Acenda um incenso de mirra para a elevação espiritual. Cor do dia: areia. Perfume do dia: mirra.

10 – Capricórnio: hoje terá conflitos com clientes. Portanto, mantenha a calma. Na família: terá conflitos com a pessoa amada e também com filhos ou netos, então mantenha o diálogo. Para melhorar, acenda um incenso de lavanda em casa e no trabalho. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

11- Aquário: para a prosperidade é ideal que você tenha figuras de trevos de quatro folhas na sua casa e no seu trabalho. Acender um incenso de trevo de quatro folhas também ajuda. No amor: tome um banho de canela para ficar mais atraente. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

12 – Peixes: encontrará um objeto na rua, se não tiver dono, guarde para você. No amor: brinque com algum animal de estimação que a pessoa amada amará esse gesto. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

