Confira o seu horóscopo de hoje, 19 de agosto de 2025. Leia seu signo

1 – Áries: você precisa terminar trabalhos que deixou pela metade se quiser alcançar o sucesso. Acenda incenso de musgo de carvalho para proteção. No amor: cuidado com propostas de pessoas mais jovens que você. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

2 – Touro: um colega de trabalho tentará roubar um objeto seu. Portanto, fique de olho. Para proteção acenda um incenso chamado olíbano. No amor: outro colega de trabalho deseja conquistar tirar a pessoa amada de você. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: olíbano.

3 – Gêmeos: haverá gritaria no seu local de trabalho. Mas você deverá manter a calma. No amor: para se sentir mais sensual tome banho de canela da cabeça para baixo. Também acenda um incenso de canela. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

4 – Câncer: terá problemas com a garganta e muita tosse. Portanto faça gargarejo com malva. No amor: a pessoa amada deixará bem claro o desinteresse por você. Acenda incenso de malva para lidar com a rejeição. Cor do dia: malva. Perfume do dia: malva.

5 – Leão: hoje terá problemas com a pressão alta. Portanto, sentirá suadores, tonturas e dores de cabeça. Assim você precisa diminuir o sal. No amor: a pessoa amada cuidará da sua saúde. Cor do dia: bergamota. Perfume do dia: qualquer aroma cítrico.

6 – Virgem: nessa terça-feira terá problemas estomacais de digestão. Portanto, tome chá de losna ou boldo. No amor: não corra atrás de quem não dá valor para você. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: patchuli.

7 – Libra: ligue o rádio numa estação aleatória e a primeira música que tocar terá uma mensagem para você. Para abrir seus caminhos acenda um incenso chamado Abre Caminhos. No amor: não julgue as pessoas pela aparência. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

8 – Escorpião: prepare o seu “sonhário”, que é um diário onde você anota seus sonhos. Então durma com esse caderno, junto com um lápis, ao lado da cama porque terá sonhos com mensagens importantes. No amor: um escorpiano com perfume de jasmim é irresistível. Acenda um incenso de jasmim também. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

9 – Sagitário: não pratique esportes hoje porque poderá se machucar. Evite discutir com idosos porque poderá se dar mal. Não se esqueça de regar as violetas da sua janela porque elas são suas protetoras espirituais. No amor: um sagitariano com perfume de violeta é a mais pura transmutação. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

10 – Capricórnio: faça alongamento antes de trabalhar para que seu corpo não se sinta tão cansado. No amor: uma pessoa bem de vida demonstrará interesse por você. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

11- Aquário: nessa terça-feira acordará um pouco desanimado. Portanto, acenda incenso de alecrim. No amor: receberá mensagens desconhecidas. Cor do dia: verde. Perfume do dia: alecrim.

12 – Peixes: hoje você estará agitado, fato que pode atrapalhar sua concentração. Mas tudo pode melhorar se você se conectar com a energia do pêssego. Portanto, acenda um incenso de pêssego. No amor: cuidado com a agitação. Cor do dia: pêssego. Perfume do dia: pêssego.