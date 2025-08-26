Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Confira o seu horóscopo de hoje, 26 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em virgem, A Lua está nova e o planeta que rege a terça-feira é Marte, portanto, hoje use o silêncio para evitar brigas sem motivos

26/08/2025 - 00h02
1 – Áries: você está contando seus planos e problemas em voz alta para todos escutarem. Acontece que entre essas pessoas há inimigos que não torcem por você. Então controle-se e seja mais discreto. Pois sua língua falante está prejudicando seu futuro. Acenda incenso de cedro para proteção. No amor: não dê confiança para qualquer um. Cor do dia verde. Perfume do dia: cedro.

2 – Touro: seu amigo que estava no exterior tem inveja de você e deseja destruir um relacionamento seu. Esse seu amigo provavelmente é do signo de leão. No trabalho: receberá elogios, fato que deixará colegas do signo de libra com inveja. Acenda incenso de jasmim para proteção. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

3 – Gêmeos: vizinhos invejosos farão coisas contra sua casa. Acenda incenso de sândalo para proteção. Então fique de olho. No amor: um amor do passado aparecerá. Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

4 – Câncer: cuidado ao discutir com vizinhos. Na família: um filho ganancioso fará escândalo. No amor: a pessoa amada estará irônica. Acenda incenso de lavanda para se acalmar. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

5 – Leão: cuidado com roubos e assaltos no ambiente de trabalho. Pois alguns clientes desejam dar golpes. Na família: um idoso da sua família passará mal. No trabalho: acenda incenso de pitanga para ter ânimo. Aliás, suco de pitanga também ajuda. No amor: fique com o pé atrás com pessoas de gêmeos e áries. Cor do dia: pitanga. Perfume do dia: pitanga. 

6 – Virgem: hoje clientes implicarão com seu trabalho. Mas você não terá culpa. Porém nunca tente prejudicar seus inimigos falando mal deles para outras pessoas. Pois algumas dessas pessoas admiram seus inimigos e podem ferrar com você depois. Acenda incenso de âmbar para proteção. No amor: não implore o amor de ninguém. Cor do dia: areia. Perfume do dia: âmbar.

7 – Libra: pare com gastos desnecessários porque poderá se endividar. No trabalho: pare de perseguir pessoas de touro e de escorpião. No amor: reencontrará um amor do passado. Tome banho de canela, da cabeça para baixo, para ficar mais sensual. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela. 

8 – Escorpião: prepare o seu “sonhário”, que é um diário onde você anota seus sonhos. Então durma com esse caderno, junto com um lápis, ao lado da cama porque terá sonhos com mensagens importantes. No amor: acenda incenso de mel para ficar mais atraente. Também coloque mel na sobremesa da pessoa amada. Cor do dia: mel. Perfume do dia: mel.

9 – Sagitário:  suas orações, preces e pedidos serão atendidos. A demora está acontecendo porque você reclama muito da vida, então isso trava o Universo que poderia conspirar a seu favor. Por isso é importante escrever no caderno gratidão diariamente. Aliás, caderno da gratidão é onde você agradece por tudo de bom que acontece ao Universo. Toda a vez que você orar, deverá acender um incenso de mirra. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: mirra.

10 – Capricórnio:  cuidado com gastos desnecessários porque corre o risco de ter desequilíbrio financeiro. Você deseja achar uma segunda fonte de renda e o caminho está aberto para isso, pois basta você acreditar em seu potencial. No amor: não brigue por causa de ciúmes. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: flor de lilac.

11 – Aquário: hoje um animal, que pode ser gato ou cachorro, cruzará o seu caminho. Se ele insistir em seguir você ou entrar na sua casa, prepare seu coração e adote esse bichinho porque ele veio trazer proteção. No trabalho: acenda incenso de bergamota para se sentir motivado com o trabalho. Cor do dia: abóbora. Perfume do dia: bergamota.

12 – Peixes: ligue o rádio aleatoriamente em qualquer estação e a primeira música que tocar terá uma mensagem para você. No trabalho: acenda incenso de gardênia para atrair fregueses. Cor do dia: anil. Perfume do dia: gardênia.

Confira o seu horóscopo de hoje, 22 de agosto de 2025. Leia seu signo

A Lua está minguante e o planeta que rege a sexta-feira é Vênus. Portanto, o mistério da conquista está no ar

22/08/2025 00h02

1 – Áries: se o seu sonho é terminar um projeto que deixou inacabado no passado, hoje é o dia ideal para isso. Acenda incenso de bergamota para ter coragem de terminar seus projetos com sucesso. No amor: se deseja dar o fora em alguém, sem deixar mágoas, hoje é o melhor dia. Cor do dia: abóbora. Perfume do dia: bergamota.

2 – Touro: você é prestativo com quem ama e será recompensado por isso hoje. No amor: deixe o orgulho de lado e mande mensagem para quem deseja conquistar. Acenda incenso de rosas e tome banho com pétalas de rosas para ficar mais atraente. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

3 – Gêmeos: excelente dia para estudos intensos e exercícios físicos. Na família: descubra o que seus filhos e netos fazem na Internet. No amor: não corra atrás de quem não valoriza você. Acenda incenso de flor de cerejeira para autoestima. Cor do dia: cereja. Perfume do dia: flor de cerejeira. 

4 – Câncer: faça aquela famosa oração havaiana: 

“- Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.”

Então você verá que essas palavras fazem toda a diferença. 

No amor: não caia na chantagem emocional da pessoa amada, que apresenta traços narcisistas. 

Acenda incenso de azaléa para ficar mais atraente.

Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

5 – Leão: hoje você sentirá uma fome de leão. Então largue da dieta e coma o que você desejar. No amor: hoje você achará que sua libido está baixa nos últimos dias. Então acenda um incenso afrodisíaco chamado Ylang Ylang. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: Ylang Ylang. 

6 – Virgem: nessa sexta-feira alguém da sua família passará mal e você precisará levar a pessoa ao hospital ou ao posto de saúde. Mas mantenha a calma. Acenda um incenso chamado Arcanjo Rafael para a saúde. No amor: não dê tanto valor para as relações íntimas casuais. Cor do dia: verde. Perfume do dia: flores silvestres.

7 – Libra: será elogiado por pessoas importantes no seu trabalho. Na família: se envolverá em escândalo entre parentes. Então acenda um incenso de alfazema. No amor: a pessoa amada está escondendo algo sério de você. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

8 – Escorpião: terá uma surpresa agradável no seu trabalho. No amor: excelente dia para comprar artigos sensuais. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

9 – Sagitário: aceite propostas para trabalhar aos finais de semana. Pois fará bem ao bolso e ao espírito. No amor: para apimentar o relacionamento, compre artigos sensuais. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: gardênia.

10 – Capricórnio: se você é uma mulher capricorniana e está sofrendo com a TPM e cólicas, tome um chá de calêndula todos os dias e verá que esses sintomas irão embora. No amor: faça o sanduíche preferido da pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia mostarda. Perfume do dia: calêndula.

11 – Aquário: excelente dia para fazer promoções no seu trabalho para atrair mais clientes. No amor: assista a um filme romântico com a pessoa amada. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

12 – Peixes: ótimo dia para realizar atividades manuais podendo até ganhar prêmios. No amor: tire seu relacionamento da monotonia levando a pessoa amada a lugares diferentes. Acenda incenso de jasmim para ficar mais atraente. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

Confira o seu horóscopo de hoje, 20 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em Leão, a Lua está minguante e o planeta que rege a quarta-feira é Mercúrio. Portanto cuidado ao se comunicar com as pessoas

20/08/2025 00h02

1 – Áries: excelente dia para praticar esportes podendo ganhar até prêmios. No amor: não tenha relações íntimas com pessoas que você mal conhece, pois corre o risco de ser enganado. Ariano com perfume de cravo sempre fica charmoso. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo.

2 – Touro: cuidado para não perder dinheiro comprando bobagens. Acenda incenso de bálsamo para proteção. No amor: evite parceiros dos signos de leão e libra. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: bálsamo.

3 – Gêmeos: quarta-feira é um dia místico, por isso igrejas realizam novenas e seitas fazem rituais nesse dia. Então aproveite para ir em: templos, igrejas ou terreiros. No amor: peça um relacionamento saudável para o universo. Cor do dia: anil. Perfume do dia: musk.

4 – Câncer: hoje faça orações e pedidos ao universo porque será atendido. No amor: não ligue para as implicâncias da pessoa amada. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

5 – Leão: preste atenção aos sinaleiros porque corre o risco de acidentes. No trabalho: acenda um incenso chamado, Chama Cliente, para ter mais clientes. No amor: não troque de parceiros constantemente porque correrá riscos. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

6 – Virgem: nos últimos dias você anda desanimado com tudo. Portanto, acenda um incenso de bergamota em casa e no serviço. No trabalho e no hobby procure não difamar os concorrentes porque fofoca e intriga geram um karma horrível. No amor: um amor do passado retornará. Cor do dia: salmão. Perfume do dia: bergamota.

7 – Libra: não pense em fazer cirurgias estéticas e nem lipoaspiração agora porque correrá muitos riscos. No amor: não despreze os pretendentes pobres porque irá se arrepender. Cor do dia: bege. Perfume do dia: flores do campo.

8 – Escorpião: hoje você encontrará algo interessante perdido na rua, se não tiver dono, guarde com você. No amor: cuidado com gente de status social elevado que só quer usar você. Acenda incenso de lírio para proteção. Cor do dia: manteiga. Perfume do dia: lírio.

9 – Sagitário: hoje assista a uma missa ou a uma novena ou a um culto ou a um ritual porque fará bem à alma. Aliás, quarta-feira é um dia místico. Acenda um incenso de mirra para elevação espiritual. No amor: não pense em terminar o relacionamento agora. Cor do dia: roxo. Perfume do dia: mirra.

10 – Capricórnio: nessa quarta-feira valerá à pena fazer hora extra. Acenda um incenso chamado Ylang Ylang para se animar. No amor: você anda com a libido baixa, então use um perfume afrodisíaco chamado Ylang Ylang. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: Ylang Ylang.

11 – Aquário: hoje você estará quieto demais sem coragem para fazer algumas coisas. Então acenda um incenso de pitanga para se animar. Aliás, suco de pitanga também ajuda você a enfrentar os problemas diários. Cor do dia: pitanga. Perfume do dia: pitanga.

12 – Peixes: volte a estudar música e dança ou qualquer atividade ligada às artes. No amor: faça o sanduíche preferido da pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: mostarda. Perfume do dia: sândalo.

