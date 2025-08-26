Confira o seu horóscopo de hoje, 26 de agosto de 2025. Leia seu signo

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: você está contando seus planos e problemas em voz alta para todos escutarem. Acontece que entre essas pessoas há inimigos que não torcem por você. Então controle-se e seja mais discreto. Pois sua língua falante está prejudicando seu futuro. Acenda incenso de cedro para proteção. No amor: não dê confiança para qualquer um. Cor do dia verde. Perfume do dia: cedro.

2 – Touro: seu amigo que estava no exterior tem inveja de você e deseja destruir um relacionamento seu. Esse seu amigo provavelmente é do signo de leão. No trabalho: receberá elogios, fato que deixará colegas do signo de libra com inveja. Acenda incenso de jasmim para proteção. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

3 – Gêmeos: vizinhos invejosos farão coisas contra sua casa. Acenda incenso de sândalo para proteção. Então fique de olho. No amor: um amor do passado aparecerá. Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

4 – Câncer: cuidado ao discutir com vizinhos. Na família: um filho ganancioso fará escândalo. No amor: a pessoa amada estará irônica. Acenda incenso de lavanda para se acalmar. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

5 – Leão: cuidado com roubos e assaltos no ambiente de trabalho. Pois alguns clientes desejam dar golpes. Na família: um idoso da sua família passará mal. No trabalho: acenda incenso de pitanga para ter ânimo. Aliás, suco de pitanga também ajuda. No amor: fique com o pé atrás com pessoas de gêmeos e áries. Cor do dia: pitanga. Perfume do dia: pitanga.

6 – Virgem: hoje clientes implicarão com seu trabalho. Mas você não terá culpa. Porém nunca tente prejudicar seus inimigos falando mal deles para outras pessoas. Pois algumas dessas pessoas admiram seus inimigos e podem ferrar com você depois. Acenda incenso de âmbar para proteção. No amor: não implore o amor de ninguém. Cor do dia: areia. Perfume do dia: âmbar.

7 – Libra: pare com gastos desnecessários porque poderá se endividar. No trabalho: pare de perseguir pessoas de touro e de escorpião. No amor: reencontrará um amor do passado. Tome banho de canela, da cabeça para baixo, para ficar mais sensual. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

8 – Escorpião: prepare o seu “sonhário”, que é um diário onde você anota seus sonhos. Então durma com esse caderno, junto com um lápis, ao lado da cama porque terá sonhos com mensagens importantes. No amor: acenda incenso de mel para ficar mais atraente. Também coloque mel na sobremesa da pessoa amada. Cor do dia: mel. Perfume do dia: mel.

9 – Sagitário: suas orações, preces e pedidos serão atendidos. A demora está acontecendo porque você reclama muito da vida, então isso trava o Universo que poderia conspirar a seu favor. Por isso é importante escrever no caderno gratidão diariamente. Aliás, caderno da gratidão é onde você agradece por tudo de bom que acontece ao Universo. Toda a vez que você orar, deverá acender um incenso de mirra. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: mirra.

10 – Capricórnio: cuidado com gastos desnecessários porque corre o risco de ter desequilíbrio financeiro. Você deseja achar uma segunda fonte de renda e o caminho está aberto para isso, pois basta você acreditar em seu potencial. No amor: não brigue por causa de ciúmes. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: flor de lilac.

11 – Aquário: hoje um animal, que pode ser gato ou cachorro, cruzará o seu caminho. Se ele insistir em seguir você ou entrar na sua casa, prepare seu coração e adote esse bichinho porque ele veio trazer proteção. No trabalho: acenda incenso de bergamota para se sentir motivado com o trabalho. Cor do dia: abóbora. Perfume do dia: bergamota.

12 – Peixes: ligue o rádio aleatoriamente em qualquer estação e a primeira música que tocar terá uma mensagem para você. No trabalho: acenda incenso de gardênia para atrair fregueses. Cor do dia: anil. Perfume do dia: gardênia.