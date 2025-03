Confira seu horóscopo de hoje, 10 de março de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

1 – Áries: a Lua está crescente, portanto, é um excelente dia para o ariano procurar emprego ou iniciar um novo projeto profissional. Mas, na parte amorosa, não arisque nada porque não se deve mexer nesse parte hoje. Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

2 – Touro: a cada dia que passa você está cada vez mais sobrecarregado de tarefas. Pois geralmente você executa o seu trabalho e os dos outros também.

Mas hoje estará difícil até de respirar. No amor: se o seu parceiro é leonino então vocês são felizes na intimidade.

O problema é que os leoninos geralmente traem os taurinos. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

3 – Gêmeos: hoje terá discussão no trabalho com chefes, clientes e colegas. Portanto, se acalme. No amor: você quer se livrar de um parceiro de anos porque, de uma certa forma, a relação se desgastou e o sentimento foi desaparecendo aos poucos. Mas não se preocupe, pois na hora certa, ele fará o que você deseja. Cor do dia: bege. Perfume do dia: tulipa.

4 – Câncer: hoje você estará com a garganta estranha. Portanto tome chá de hortelã e faça gargarejo com malva. No amor: a pessoa amada sofrerá com insônia e não deixará você em paz à noite. Cor do dia: malva. Perfume do dia: malva.

5 – Leão: você pode se atrasar no trabalho, fato que pode gerar discussões com chefes e colegas. Por isso saia antes de casa para trabalhar. No amor: um ex ciumento pode aparecer no seu trabalho. Portanto, preste atenção. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: musk.

6 – Virgem: clientes farão confusão no ambiente de trabalho. Portanto, mantenha a calma. Se você é mãe, um dos seus filhos poderá se machucar na escola. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

7 – Libra: seu carro poderá dar problemas ou o ônibus poderá se atrasar. No trabalho: um colega invejoso tentará sabotar seu serviço. Se você é mãe, seu filho poderá aprontar na escola. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosa.

8 – Escorpião: cometerá um pequeno erro de atenção no trabalho. Portanto, fique atento a tudo. Alguém tentará passar golpe no PIX ou no cartão para você.

Portanto: fique esperto. No amor: hoje você se sentirá sensual e chamará a atenção de todos ao seu redor. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: patchuli.

9 – Sagitário: surgirá oportunidade de conseguir um serviço, que conseguirá conciliar com o seu emprego formal. Portanto, agarre essa chance. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: gardênia.

10 - Capricórnio: você terá uma surpresa no seu trabalho e será elogiado. Hoje você sentirá saudades de uma comida da época da sua infância, então compre esse prato ou faça você mesmo quando chegar em casa.

Pois isso trará lembranças maravilhosas. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

11 – Aquário: tentarão dar golpes em você através das redes sociais e aplicativos. Portanto, fique esperto. No trabalho: cuidado com bandidos que se passam por clientes. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

12 – Peixes: hoje você estará disposto e radiante para seu trabalho. Nessa segunda-feira o pisciano encontrará ofertas e promoções em comércios presenciais. Mas deverá tomar cuidado com as promoções em páginas virtuais. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.