"Não somos cobras, não trocamos de pele, precisamos cuidar bem da que temos."

O mês de dezembro no Brasil é considerado o mais quente e ensolarado do ano. Já sentimos em novembro o “esquenta”, com as mudanças climáticas e nem sabemos o que ainda está por vir. Por isso que desde 2014 a Sociedade Brasileira de Dermatologia faz a campanha Dezembro Laranja, para conscientizar sobre o câncer de pele, que de acordo com as estimativas, teremos mais de 180 mil novos casos por ano, o que é preocupante.

O câncer de pele é o tipo mais comum no Brasil, representando 30% de todos os tumores malignos, conforme o Instituto Nacional do Câncer (Inca). Mas se diagnosticado em sua fase inicial, a probabilidade de cura atinge 90%, destacando a importância da detecção precoce e do tratamento adequado, e isso é muito bom.

Para quem faz atividades recreativas, trabalha nas ruas ou gosta de curtir uma piscina ou praia, precisa mais do que nunca ter muito cuidado com toda esta exposição ao sol.

A médica dermatologista Ana Carolina de Mauro Vilella, alerta que, embora a exposição ao sol tenha um papel importante na manutenção da saúde, estimulando a produção da vitamina D, que é essencial para a saúde óssea e muscular, temos a serotonina, que é um hormônio que regula nosso humor e promove o bem-estar. Deve haver um consenso ao tempo e horário para se ficar exposto.

“Procure sair em horários que o sol está mais brando, antes das 10h e após 17h, mas isso em todos os dias do ano, nunca sair sem protetor solar, procure saber o correto para o seu tipo de pele, existe a diferença entre o rosto e o resto do corpo, o uso de chapéu ajuda a proteger rosto e o couro cabeludo, sem contar que existem outros problemas na pele que surgem com estas ondas de calor”, afirma a médica.