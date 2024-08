Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 05 e 11 de agosto

Agosto é o mês do desgosto? Bem, com Mercúrio Retrógrado, talvez seja um pouco, visto que, quando Mercúrio está retrogradando o nosso dia-a-dia pode sofrer problemas. De fato, Mercúrio Retrógrado deixa muita gente nervosa.



Mercúrio é um planeta extremamente importante, pois representa tecnologia, comunicação e todas as coisas intelectuais. Não sei quanto a você, mas eu uso pelo menos dois dispositivos por dia, então, se Mercúrio quiser “mexer” com eles, certamente vai ser um desastre. Sem contar a comunicação! Afinal, “quem não se comunica, se trumbica” (Chacrinha).

Durante as próximas semanas, espere mal-entendidos e contratempos de comunicação. Você já provavelmente ouviu as histórias. Vou listar algumas. E-mails importantes de trabalho têm falha no envio e não chegam, reparos de carros ficam mal feitos, computadores “inoperantes”. Aliás, qualquer coisa envolvendo tecnologia fica repleta de obstáculos. E não para por aí.



Os planos de viagem dão errado. Você pode perder voos, experimentar atrasos por conta de queda no sistema, ter a bagagem desviada. No trabalho, não consegue fazer reuniões importantes porque seus dispositivos ficam sem conexão com a internet ou a sua apresentação tem problemas técnicos na hora “H”. Em suma, um caos!

Mercúrio, representado pela carta do Mago, é o planeta que gerencia nossas mensagens, nossa comunicação: o que dizemos, como dizemos, como ouvimos, como aprendemos, como chegamos onde precisamos chegar.



Quando Mercúrio fica retrógrado, o que acontece três ou quatro vezes por ano, mais do que qualquer outro planeta, somos forçados a desacelerar, levar nosso tempo, verificar as letras miúdas, confirmar compromissos, revisar nosso trabalho e fazer backup de arquivos importantes. Então, precisamos tomar o dobro de atenção.

Carta do Mago - Divulgação

Retrógrado significa “o movimento para trás”. Então, não seria nenhum exagero considerar que a energia da carta do Mago pode ficar “invertida” também neste período. Portanto, muito cuidado! A capacidade do Mago de comunicar ou articular suas ideias para os outros fica prejudicada.

O planeta Mercúrio rege os signos de Gêmeos (representado pelos Enamorados) e Virgem (representado pelo Eremita). Quando essas cartas são invertidas, a mensagem é de diferenças e divisões, e uma incapacidade ou resistência em ouvir seu instinto ou voz interior.



Quando Mercúrio está retrógrado, podemos ter problemas para analisar dados, tomar decisões, administrar conflitos. Neste caso, precisamos de tempo a sós com nossos pensamentos, para ir para dentro de nós mesmos.

Não faça nenhum movimento importante quando Mercúrio estiver retrógrado. Durante um período retrógrado, é difícil obter decisões de outras pessoas. Mesmo que uma decisão seja tomada, ela estará sujeita a mudanças, logo após Mercúrio virar para movimento direto ou muito mais tarde.

Períodos de Mercúrio retrógrado não são bons momentos para fazer nada envolvendo comunicações, como lançar um site, um canal de YouTube ou uma campanha de publicidade. Essas fases também são consideradas momentos ruins para lançar novos empreendimentos, mesmo que não estejam relacionados às indústrias de comunicações.

Da mesma forma, um período retrógrado não é um bom momento para assinar contratos ou mesmo novos acordos. Não feche a compra de uma casa ou imóvel nem assine um contrato de locação. Acordos verbais são considerados iguais aos escritos.

Se você começar um novo emprego, não será necessariamente a posição que você pensou que era quando o aceitou. Se você for um gerente, terá dificuldade em escolher o candidato certo para o trabalho, então, se puder, adie a contratação de alguém.

Nesta semana, a energia do Mago convida você a assumir o controle de seus pensamentos e crenças sobre si mesmo. O Mago é um mensageiro do seu eu superior. A mensagem é que você pode mudar o que está vivenciando, alterando a forma como pensa sobre as circunstâncias atuais e seu poder sobre elas. Lembre-se de que seus pensamentos são como feitiços mágicos. Eles criam suas experiências de vida.

O Mago invertido encoraja você a limpar seu sótão mental. É hora de jogar fora a desordem que aparece na forma de pensamentos negativos e autolimitantes que fazem você se sentir impotente e pequeno. Você é muito mais poderoso do que pensa!



Se você quiser uma prova, basta olhar para trás e ver todos os desafios que você superou sem desistir.

Acredite no seu potencial e na força do universo que conspira a seu favor. Que a energia do Mago inspire e guie você ao longo desta semana.

Muita luz,

Cris Paixão