Correio B+

Tecnologia oferece tranquilidade e praticidade na rotina dos tutores

Tutores de todo o Brasil já podem respirar mais aliviados. As marcas Samsung Brasil e a Petlove - maior ecossistema pet do Brasil - se uniram para o lançamento nacional do Galaxy SmartTag2, dispositivo de rastreio e monitoramento desenvolvido pela Samsung.

A parceria entre as duas marcas tem como objetivo evidenciar as funcionalidades do gadget quando o assunto é a segurança e o bem-estar dos animais de estimação, priorizando o propósito da Petlove de transformar o mundo em um lugar onde os pets possam ser mais felizes e saudáveis.

O Galaxy SmartTag2 permite o acompanhamento da localização dos pets em tempo real*, quando acoplado à coleira – um verdadeiro aliado para a rotina dos mesmos, que são membros essenciais da família multiespécie. A novidade tecnológica pode ser adquirida nas lojas e-commerces das duas marcas. No caso da Petlove, as vendas serão realizadas tanto no site e aplicativo da marca quanto nas nove lojas físicas da empresa.

A união das duas marcas, ambas referências em seus segmentos, chega como uma potente solução para uma das questões mais dolorosas do mundo pet: a perda dos animais de estimação. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil conta com mais de 30 milhões de animais em situação de vulnerabilidade atualmente1 e, dentro desse número alarmante, estão os pets que se perderam definitivamente de seus lares, acabando em abrigos ou nas ruas.

Neste sentido, prezando pela facilidade de uso, conveniência e proteção, o Galaxy SmartTag 2 tem como principal premissa garantir que os tutores encontrem e monitorem seus pets de maneira fácil e intuitiva, acompanhando suas movimentações em tempo real. Para cumprir essa função, o dispositivo deve ser pareado com um smartphone Samsung Galaxy elegível* e, posteriormente, acoplado nas coleiras dos animais de estimação.

O dispositivo - Foto: Divulgação

Com um design leve e anatômico, o Galaxy SmartTag2 foi desenvolvido pensando, também, no conforto dos cães e gatos. Entre as diversas funcionalidades de destaque está o alerta emitido pelo gadget caso o pet se afaste do endereço residencial cadastrado.

O Galaxy SmartTag 2 também leva em consideração o instinto explorador dos animais, por isso, é resistente à água e à poeira2, proporcionando maior durabilidade ao produto e permitindo a vivência ao ar livre nos parques e espaços destinados a eles, sem prejudicar o funcionamento do dispositivo.

Além disso, a vida útil da bateria do Galaxy SmartTag2 pode se estender até por 700 dias quando acionado o Modo de Economia de Energia3, enquanto o funcionamento normal oferece carga para até 500 dias, cerca de 50% a mais que os modelos anteriores da Samsung.

O Galaxy SmartTag 2 possui uma outra novidade: o Modo Perdido, que possibilita a inclusão de informações de contato por meio de mensagem e que podem ser acessadas por qualquer dispositivo móvel com leitor NFC e navegador da web caso o animal seja pedido4.

Deste modo, passeios e viagens se tornam muito mais seguros e tranquilos para pets e tutores, uma vez que as informações de contato estarão presentes na tag para quem encontrar o seu animal de estimação.

"Lançar o Galaxy SmartTag 2 no Brasil é um passo importante para demonstrarmos a importância da tecnologia como uma aliada fundamental para aprimorar a vida dos tutores de animais. A capacidade de acompanhar em tempo real a localização de seus pets, oferecer alertas quando eles se afastam do lar, e disponibilizar informações de contato em caso de perda são recursos que demonstram como a tecnologia pode proporcionar mais segurança e tranquilidade para aqueles que consideram seus animais de estimação membros essenciais da família”, afirma Lucia Bittar, diretora de Marketing de Mobile Experience da Samsung Brasil. “Na Samsung, estamos comprometidos em inovar e desenvolver produtos que não apenas atendam às necessidades de nossos clientes, mas também promovam bem-estar, tanto para as pessoas quanto para seus queridos animais de estimação”, completa.

“Como especialistas em pets, nós sabemos que o sumiço e a perda de animais de estimação fazem parte da realidade. Essas situações são extremamente dolorosas, mas podem ser evitadas. Nós, da Petlove, enxergamos a parceria com a Samsung como uma oportunidade importante para conscientizar os tutores e, principalmente, promover uma solução poderosa para mudar o cenário quando o assunto é a segurança dos animais de estimação, que são parte essencial da família multiespécie. Temos como prioridade nos unirmos com marcas e empresas que estejam alinhadas com o nosso propósito inegociável de transformar o mundo em um lugar onde os pets possam ser mais felizes e saudáveis”, ressalta André Romeiro, diretor de Marcas & Comunicação da Petlove.