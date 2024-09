Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 16 e 22 de setembro

Correio B+

Com editoriais internacionais para revistas como Elle, Glamour, Grazia, a fotógrafa transita entre moda e música, já tendo trabalhado com artistas como Pabllo Vittar, Duda Beat e Demi Lovato.

A fotógrafa Alice Cipriano tem feito muito sucesso dentro da área, além de fotografar, ela traz um diferencial na hora da edição. Seu amor pela arte faz com que ela se aprofundasse na criação na pós em trazer universos lúdicos e visuais diferentes nas suas fotos.

- Aprendi a criar digitalmente antes de saber usar uma câmera, então quando eu passei a unir os dois, tudo se encaixou. Eu gosto de compor imagens e universos em cima das fotos que tiro, brincar com texturas, cores e montagens. Às vezes, eu apenas altero o fundo de estúdio por outro local que eu criei como conceito para a foto – mar, céu, montanhas, fim do mundo. Outras, eu mexo na parte de texturas, movimento, luz, cores. Eu gosto muito de inovar nas minhas edições, então estou sempre experimentando nos programas de edição. Por mais que eu ame essa parte digital, eu também fotografo muito com filme, amo a fotografia analógica e todo processo que a foto passa – explica ela.

A curitibana de 27 anos teve o primeiro contato com a fotografia quando ganhou um concurso para estudo no Instituto Marangoni em Miami.

- Foi meu primeiro contato formal com a fotografia, em 2018, ganhei um concurso e fui estudar no Instituto Marangoni em Miami, me encontrei imediatamente e estudei na minha faculdade no Brasil. Segundo minhas professoras na época, me destaquei muito. Logo em seguida, passei a levar a área a sério, sabendo que seria minha carreira. Porém, desde mais nova eu sempre gostei da parte criativa de edição de fotos, e aprendi a usar o Photoshop sozinha com tutoriais no YouTube, lá por 2010/2011. Na época, eu postava minhas edições e gifs no Tumblr, de séries como Castle, Suits, Grey’s Anatomy, e de artistas como Katy Perry, Jessie J e Madonna. Era um hobby que passava madrugadas fazendo – diz.

Além de fotografia, ela é formada em design de moda, o que a ajuda a trazer todo a arte no seu trabalho.

- Minha especialização é fotografia de moda e música. Sou formada em Design de Moda, inicialmente eu achava que seria estilista, mas sempre fui mais encantada pela parte visual como de registros, imagens, estampas, design gráfico, toda essa parte de criação de imagem veio muito natural pra mim, então quando realmente percebi isso, eu uni minha paixão por moda na parte de fotografia. E a parte de fotografia de artistas musicais também está conectado demais a isso, porque é uma área mais criativa, e eu sou apaixonada por música, então estar nesse meio e poder registrar os momentos, pessoas de quem sou fã, pessoas que também vivem de arte e se expressam por meio da arte, me completa muito. Sei que é um discurso meio idealista, mas é a verdade – revela.

Muitos dos trabalhos de destaque de Alice foram feitos quando ela esteve nos Estados Unidos em 2023 e 2024.

- Quando eu estava na faculdade – não era de moda ainda – eu ganhei a bolsa do Ciências Sem Fronteiras, e tive a sorte de entrar em uma faculdade em Nova York. Morei lá por um ano, me apaixonei, sabia que seria a cidade que eu queria morar pra sempre. Durante esse ano também cursei duas matérias no FIT (Fashion Institute of Technology), que solidificou minha conexão com a moda. Desde então, eu sempre voltei por qualquer motivo que eu encontrasse, e fazer com que projetos coincidirem com a minha presença lá – conta.

Com pouco tempo de mercado, a fotógrafa já tem trabalhos de destaque em revistas internacionais com nomes bem importantes do mercado da moda e da cultura.

- Meu primeiro trabalho foi em assistência de produção para um editorial com a Gisele Bündchen, ela seria a capa da revista Forbes Life Brasil. Já fiz alguns editoriais internacionais para revistas como a Elle, Glamour, Grazia, além de algumas fotos minhas terem sido selecionadas pela curadoria da PhotoVogue da Vogue Italia, incluindo na categoria “Melhor da PhotoVogue” – complementa.

Outro viés do seu trabalho está atrelado a bastidores e shows, onde tem estado em contato constante com nomes bem conhecidos do grande público nacional e internacional.

- Tive a oportunidade de fotografar nos bastidores e apresentações de algumas artistas como a Duda Beat e a Pabllo Vittar, isso foi um sonho virando realidade. A Pabllo estava em turnê internacional, a Duda foi para Nova York para um festival chamado Brazil SummerFest, que acontece anualmente. Além dos bastidores - elas são grandes queridas - também fotografei as performances ao vivo. Algumas outras artistas que já tive a oportunidade de clicar foram Fletcher, Demi Lovato, St. Vincent, Aly&AJ, Verité, e MARINA (anteriormente Marina and the Diamonds) – ela inclusive postou minhas fotos em seu feed do Instagram. Eu sempre fui fã do mundo pop, sempre amei acompanhar a identidade visual de cada lançamento e ensaio das artistas, então amo poder fazer parte disso de alguma maneira – ressalta.

Para o futuro, Alice já prepara novos trabalhos com artistas musicais.

- Estou cada vez mais trabalhando com artistas musicais, para os próximos meses estou planejando alguns conteúdos para imprensa com essas pessoas, tanto nacional como internacionalmente – complementa.