Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Diálogo

Até parece piada o que vem ocorrendo lá pelas bandas da Câmara Municipal... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (24)

Felpuda

24/10/2025 - 00h01
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Robin Williams - ator americano

Eu pensava que a pior coisa na vida era acabar sozinho. Não é. A pior coisa na vida é acabar com as pessoas que fazem você se sentir sozinho”

Felpuda

Até parece piada o que vem ocorrendo lá pelas bandas da Câmara Municipal de Campo Grande. Uns e outros estariam, digamos, “muito sensíveis” em relação a gestos. Desta feita, uma das excelências teria ficado “chateada” porque colega andou, segundo ela, dando-lhe uma “banana”, utilizando dos braços. A continuar assim, levantar sobrancelhas, passar as mãos pelos cabelos, entrelaçar os dedos ou gesticular com as mãos serão considerados “quebra de decoro” e os casos serão encaminhados ao Conselho de Ética. Nada como viver numa cidade sem problemas.

Alcoolismo

Informações divulgadas pelo Senado dão conta de que o consumo abusivo de bebida alcoólica pelo público feminino triplicou em 40 anos e praticamente dobrou nas últimas duas décadas, passando de 7,8%, em 2006, para 15,2%, em 2023, com maior impacto entre mulheres jovens e as negras.

Mais

Entre os homens, o índice se manteve alto, mas com certa estabilidade, passando de 25% para 27,3%. Os dados são do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) do Ministério da Saúde.

Maria Luiza Sperb (Zucca) e Cidinha Ribeiro

 

Raquel Jones, Cassia Avila e Carla Guarita

Reação

Muitos prefeitos e alguns deputados têm dito que, se o PL fizer aliança com o PSD e der a segunda vaga do Senado para Nelson Trad Filho, o PP poderá reagir, lançar Gerson Claro, presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, priorizar sua eleição e a de Capitão Contar, que disputaria a vaga pelo Republicanos. Essa “infidelidade” poderia causar problemas na jornada confiante de Reinaldo Azambuja, que estaria à frente das articulações das alianças.

Afinados

A minirreforma administrativa promovida pelo governador Eduardo Riedel alçou ainda mais ao papel de destaque a atuação da Vice-Governadoria, que somará seu trabalho à Casa Civil, hoje sob o novo comando de Walter Carneiro Jr. Será o desenvolvimento de programas em conjunto, afinados com as determinações do governador, principalmente na interlocução com municípios, lançamento e entrega de obras e relacionamento institucional com lideranças políticas e comunitárias.

Presente

O vice-governador Barbosinha, inclusive, tem participado com o governador Riedel na definição das agendas para cumprimento em todos os setores. Além disso, desde maio deste ano, a dinâmica política ganhou mais impulso. O chefe de gabinete de Barbosinha, Dorival Betini, tem sido a peça que interliga o eixo Gabinete do Governo, Vice-Governadoria e Secretaria de Estado da Casa Civil. 

ANIVERSARIANTES

Lucas Abes Xavier
Suely Gomes Garutti
Dr. Alexandre Lima Raslan
Manoela Maymone Contar
Rosana Martinez
Edmyr Cândia de Toledo
Erica Naomi Naka
Marcio Feitoza Alvares Maciel
Paulo Roberto Garcia
José de Almeida
Denise de Barros Cunha
Waldir dos Santos Pereira Júnior
Carlos da Graça Fernandes
Oswaldo Tavares
Dr. Renato da Rocha Ferreira
Joaquim Barreto
Felipe Peroza
Jociandro Alves da Cruz
Pedro Luiz Domingues
Janete Arcanjo Farias
Regina Célia Delmondes
Dr. Irajá Paulo Chaise
Thiago Rondon
Dr. Marcelo Maki Shinzato
José Armando Matos
Saulo Pereira
Valéria Ferro
Luiz Carlos Simões
José Rubio
Jairo de Vasconcelos
Henrique Luiz Kratz
Fábio Facin
Michelle Pereira Pilegi
Shizue Mori
Antônio Pinto de Moraes Neto
Luiza Leite de Souza
Eli Bastos Cruz
José Carlos Trevizan
Maria Monteiro Batistoti
Ledil Jesus de Amorim Pereira
Aidy Alves da Costa
Kalil Karmouch
Kelle Cristina Capile
Dr. Hamilton Rodrigues dos Santos
Richard Hudson Souza Fomm
Mauro Alves Chaves
Pedro Ernesto Gameiro de Senna
Felisberto Yocimassa Asato
Roberto Almeida Lourenço
Lourenço Pereira Rezende
Eduardo Augusto Barcellos
Laís de Almeida Modesto Coelho de Paula
Linery Barbosa
Antonia Rosa de Andrade
Iranildo José do Nascimento
Marcelo Ferreira Mello
Martins Motoro Yoshioka
Ademar Freire da Silva
Edson Massacazu Ochigame
Maridalva de Souza Sampaio
Adalberto Dias Duarte
Daniel Alexandre Monfardini Moreira
Ercidone Custódio de Queiroz
Lourival Augusto de Souza
Marcelino Soares de Almeida
Ana Cláudia Conceição
Gendron Carlos de Rezende
Rosângela Satico Shiroma Higashi
Charles Bernardi Altounian
Dr. Marcos Leite Gomes
Renata Begnini Azevedo
Benedito Roberto de Melo Valente
Wilian Rubira de Assis
Deodato de Oliveira Bueno
Andréa Cristina Martins
Ewerton Simioli de Brito
Enestor Luiz de Medeiros
Huederson de Oliveira
Esio Mello Monteiro
Nádia Ferreira Pereira
Fábio Ricardo Mendes Figueiredo
Dr. José Janildo de Araújo Lima
Loir Moreira Bruno
Reginaldo Lemos Gonçalves
Dianne Stefânia Bender Maioli
Ricardo Marcelino Santana
Caroline Prado Martins
Sérgio Luiz Bernardelli Junior
Rubens Matheus
Silvia Christina de Carvalho
Thayse Bertolini Andreatta
Viviane de Moraes Soares Popa Di Bernardi
Ana Paula Carvalho Ferro
Tatiana Correa Mendes
Lúcio Mauro Barbosa
Bárbara Assis Leite
Mário Sérgio Duarte Sampaio
Sandra Rosa Melo de Andrade
João Henrique de Souza Queiroz
José Carlos de Almeida
Luciana Rezende Moreira
Carlos Rezende da Silva
Lorena Oliveira Pereira
Patrícia Nascimento Ferreira
Maria Luiza Torres de Souza
Paulo Sérgio Andrade de Paula
Sílvia Gomes Leite
Letícia Azevedo de Rezende
Ronaldo Mendes Moreira

*Colaborou Tatyane Gameiro

Diálogo

Depois de ter carro apreendido pela Polícia Militar, o proprietário, revol... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (23)

23/10/2025 00h01

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Alvin Toffler - escritor americano

Uma das definições de sanidade é a capacidade de diferenciar o real do irreal. Em breve precisaremos de uma nova definição”.

Felpuda

Depois de ter carro apreendido pela Polícia Militar, o proprietário, revoltado que só, decidiu se vingar e publicou em suas redes sociais uma foto em que segurava arma de cano longo, com dizeres sobre sua “vontade” de atirar nos policiais. A postagem viralizou e chegou ao conhecimento da corporação, que saiu à caça do “Indiana Jones” tupiniquim. O dito-cujo foi localizado e preso. Na delegacia, “afinou”: disse que fez as ameaças por ter ficado nervoso com a apreensão do veículo e explicou que a foto era de uma caçada que fez com um amigo no ano passado.

Pura seda

Quem participou do jantar oferecido pelo senador Nelson Trad Filho (PSD) a prefeitos, vice-prefeitos e outros integrantes da classe política, ontem, saiu convencido de que ele é o “ungido” de Reinaldo Azambuja, presidente estadual do PL, para ser o segundo nome da chapa majoritária ao Senado. Os discursos de ambos foram recheados de trocas de gentilezas, com recordações de caminhadas que têm juntos desde 2018 e da confiança mútua. Os comentários eram de que mais uma peça foi movida no xadrez das eleições de 2026.

Combinaram? 

No rega-bofe, porém, não havia nenhum representante do PP, partido que defende que a segunda vaga ao Senado deveria ser da sigla. O governador Eduardo Riedel não esteve presente porque, segundo Reinaldo Azambuja, estava atendendo a mãe, que havia sofrido uma queda. Do Progressistas, quem quer porque quer ser o indicado é o deputado Gerson Claro, presidente da Assembleia de MS. Ainda durante o jantar, o que mais se ouvia era o questionamento: “Combinaram com a senadora Tereza Cristina?”, liderança maior do PP.

Previsão

O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício financeiro de 2026 de Dourados, segundo maior município de MS em população e na economia, prevê receita de R$ 2,15 bilhões, valor 10,8% maior que o Orçamento deste ano. A peça foi encaminhada à Câmara Municipal pela secretária municipal de Fazenda, Suelen Nunes Venâncio, e entregue à presidente daquele Poder, vereadora Liandra Brambilla.

Fatias

De acordo com a LDO, os órgãos que mais receberão recursos são Saúde (R$ 540.318.660,06) e Educação (R$ 295.000.000,00). A Assistência Social tem despesas orçadas em R$ 38.160.000,00. Já para a Cultura o valor destinado é de R$ 2.143.000,00, e o setor de Esporte vai contar com R$ 7.472.500,00. Segundo Suelen Nunes Venâncio, o interesse do Poder Executivo é aumentar essa previsão no Orçamento de 2027.

DiálogoDra. Vanessa Loureiro e Rosana Gonçalves Gome

 

DiálogoVictor Niskier, Antonia Leite Barbosa e Thiago Pellegrini

Derrubado

Com 17 votos favoráveis e 8 contrários, vereadores derrubaram veto da prefeita Adriane Lopes (PP) ao projeto estabelecendo que o sexo biológico será o único critério para definir o gênero dos competidores em disputas esportivas oficiais realizadas em Campo Grande. A proposta veda a participação de transexuais em equipes que correspondam ao sexo oposto ao de nascimento. Para tentar barrar o projeto, o Executivo alegou que a medida é de competência da União.

Argumento

Os autores da proposta, vereadores Rafael Tavares e André Salineiro, ambos do PL, defenderam que “esta lei não busca excluir atletas transgêneros do esporte, mas assegurar igualdade de condições nas competições, incentivando a criação de categorias específicas para esses competidores, se necessário”. O argumento ganhou eco junto à maioria dos parlamentares, que rejeitaram a justificativa da chefe do Executivo. A Câmara Municipal fará a promulgação da lei.

Dividido

Nesta votação, alguns pontos chamaram atenção. Um deles foi a divisão do placar do PP, partido da prefeita, pois dois vereadores foram favoráveis ao veto e dois contra a decisão da “chefa”. Já Marcos Trad (PDT), arquirrival de Adriane Lopes, votou pela manutenção do veto, assim como seu sobrinho Otávio Trad. Os três integrantes do PT também votaram a favor da decisão da prefeita.

ANIVERSARIANTES

Cláudia Mazza Anache
Paulo Sérgio Domingos Hernandes
Lúcia Martins Coelho Barbosa
Naur Souza Barbosa Junior
Márcia de Araújo Stanzione
Anibal Arce Torres
Olga Brandão
Filemon Medina da Silva
Elson Silva Jara
Paulo Júlio de Souza
Rui Minoru Watanabe
Maria de Lourdes Pinho Soares
Neida Gomes Machado
Antônio Carlos Camponez Petenatti
Marisa Castro Alves Sá
Ana Carolina Pimentel
Ederson Costa de Assis
Vanildo Ribeiro
Maria Abdul Ahad
Arilson Nascimento Targino
Yasmin Ali Omais
Maria Auxiliadora de Barros
Flávia Ocampos Guimarães
Anna Ribeiro Gomes Rodi
Nawalle Nahas Curado
Gilvan Alves Farias
Leny Cunha
Ricardo Ferraz de Camargo
Mateus Alves Chaves
Milene Hernandes Moretti
Nacyr Gomes Proença
Rosemary Matias Coelho
Carlos Alberto Diniz Laburu
Lúcio Franco de Sá Fernandes
Dr. João Cláudio dos Santos
Andréa Ribeiro de Barros
Sérgio Issao Wassano
Ana Helena Catelan Munró
Vanessa Fernandes da Silva
Rodrigo Vargas
Jaime Rodrigues Pinheiro
Cyntia Cristina Camacho Braga
Maria Helena Loureiro da Costa
Simone Scarselli
Leila Nery Miranda
Hudson Shiguer Kinashi
Getúlio dos Santos Mourão
Alfredo José Salomão
Yukiko Shinzato
Darlete Lindesley Barbosa da Cruz
Vitória Alice Vieira de Lima
José Carlos Mendonça
Ursula da Costa Tôrres
Yeda Lima de Souza
Renata Barbosa Cruz
Eulinda da Silva Miranda
Lidia Maria Barros de Lima
José Lincoln Furuguem
Ursula Filártiga Henning
Mayara Areco Pereira
Aline Amaral Pereira
Elton Flávio Montovani dos Reis
Roberto Carlos Meireles Peralta
Edy Cristina Pereira
Juscelino Antonio Correa
Luciene Oliveira Mara
Débora Margarida Quintanilha Gomes
Edna Sanae Yodono Garcia
Kamila de Carvalho Bignardi
Adriano Dias Ferreira Dutra
Rafael Ailton Teixeira Gomes
José Carlos Costa
Carlos Maurício Dias Dantas
Deise Moreira da Costa
Helio Tokuji Higa
Ana Paula Quintela de Paiva
Leticia Maria Pereira Villela
Emílio da Costa Feliz
João Marcos Kintschev Tiburcio
Edesio Calderon Correa
Carlos Casagrande Poleis
Felipe Augusto Dias
Hilarion Gregor Chaparro
Edson Panes de Oliveira Filho
Devair Gonçalves Galdino
Patrícia Baez Furtado de Mendonça
Tertuliano Marcial de Queiroz
Anastácio Dalvo de Oliveira Ávila
Eliselle Lopes Ribeiro de Assis Franco
Jorge Elias Hatchwell de Almeida Junior
Elzy de Oliveira e Souza Gonçalves
Wilson Castro de Sá
Eunice Novais Pereira
Demilson de Santi
Reginaldo Costa de Albuquerque
Paulo Henrique Xavier de Souza
Carlos Henrique Serafim
Edmundo Pereira Calado
Maria Silvia Martins Maia Ricci
Fernando Vigano
Janainna Enedina Teruel
José Lázaro Ribeiro
Lucas Pasquali Vieira
Túlio Cassiano Garcia Mourão
Marielva Araújo da Silva
Onercilene Ricarte de Oliveira
Rosângela Maria Gomes Araújo
Sérgio Augusto Guedes

*Colaborou Tatyane Gameiro

Correio B

ASL participa de congresso nacional pela popularização da literatura

Evento em João Pessoa reunirá 25 das 27 Academias Estaduais do país para discutir incentivo à leitura, projetos colaborativos e abertura ao público

22/10/2025 17h00

Compartilhar
Ao centro o presidente do Fórum Brasileiro, Henrique de Medeiros; à esquerda o vice Antonio Penteado Mendonça e à direita o secretário Ernani Buchmann

Ao centro o presidente do Fórum Brasileiro, Henrique de Medeiros; à esquerda o vice Antonio Penteado Mendonça e à direita o secretário Ernani Buchmann Divulgação/Fala BR!

Continue Lendo...

Em um esforço para "abrir as portas" e popularizar a literatura e a cultura, 25 das 27 Academias Estaduais de Letras do Brasil se reunirão no Congresso Brasileiro de 2025, entre os dias 23 e 26 de outubro, na capital paraibana.

O evento, que representa a grande maioria dos estados e do Distrito Federal, tem como objetivo fortalecer a união nacional em prol do incentivo à leitura e consolidar o Fórum Brasileiro das Academias Estaduais de Letras (Fale BR!).

Segundo o presidente do Fale BR!, Henrique de Medeiros, da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, há uma necessidade crescente de as instituições integrarem o intelectual ao popular.

"A literatura precisa de marketing para se tornar cada vez mais formadora de leitores e do pensamento crítico, permitindo que a população tenha propriedade no poder de falar", afirma Medeiros, que destaca a importância de oferecer acesso gratuito a ações literárias e culturais.

O vice-presidente do Fórum, Antonio Penteado Mendonça, da Academia Paulista de Letras, ressalta a representatividade do encontro.

"É uma base fantástica de incentivo e capilaridade cultural, permitindo a realização de projetos cada vez mais relevantes para a educação e a literatura em âmbito nacional", pontua Mendonça.

A programação do congresso inclui debates, painéis, palestras, exposições e lançamentos de livros, que ocorrerão no Centro Cultural São Francisco, na Academia Paraibana de Letras e no Centro Histórico de João Pessoa.

Entre os temas a serem discutidos durante o congresso estão: a troca de e-books entre as Academias, para disponibilizar gratuitamente obras de todo o país em seus sites; o compromisso das entidades com o combate a qualquer tipo de discriminação; o estímulo, nas redes de ensino, à leitura de autores e obras produzidas nos estados; e a realização de concursos nacionais de literatura.

Ao final do evento, será elaborada a "Carta da Paraíba", documento que oficializará as diretrizes e propostas discutidas durante os quatro dias de congresso.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3520, quinta-feira (23/10)
Loterias

/ 7 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3520, quinta-feira (23/10)

2

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1132, quinta-feira (23/10)
Loterias

/ 7 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1132, quinta-feira (23/10)

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6860, quinta-feira (23/10)
Loterias

/ 7 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6860, quinta-feira (23/10)

4

MS deve liberar instalação de mais uma megafábrica de celulose em fevereiro
Indústria

/ 17 horas

MS deve liberar instalação de mais uma megafábrica de celulose em fevereiro

5

Dracco faz devassa em frigorífico que sonegou R$ 779 milhões
POLÍCIA

/ 1 dia

Dracco faz devassa em frigorífico que sonegou R$ 779 milhões

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Exclusivo para Assinantes

/ 2 horas

Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Exclusivo para Assinantes

/ 16/10/2025

Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 14/10/2025

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.