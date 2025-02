B+: Declaração Anual do MEI: saiba como realizar e a importância de estar em dia

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Os Microempreendedores Individuais (MEIs) devem estar atentos à Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI), uma obrigação fundamental para manter a regularidade do CNPJ e evitar problemas com o Fisco.



O prazo para entrega da declaração referente ao ano de 2024 teve seu início no primeiro dia deste ano, e se encerra em 31 de maio de 2025, e quanto antes o MEI se organizar, maiores são as vantagens em termos de planejamento financeiro e tributário.



A importância do controle financeiro

Dora Ramos, CEO da Fharos Contabilidade e Gestão Empresarial, ressalta a importância de um bom controle financeiro ao longo do ano para facilitar o preenchimento da declaração.



“Manter um registro atualizado das receitas e despesas permite que o MEI tenha uma visão clara de sua saúde financeira e evite erros na declaração. Além disso, o cumprimento dessa obrigação é essencial para acessar benefícios previdenciários, como aposentadoria e auxílio-doença,” destaca Dora.



Notas fiscais

Entre as orientações para o preenchimento correto da DASN-SIMEI, é importante que o MEI separe todas as notas fiscais emitidas e registre corretamente os valores recebidos.



É recomendável também contar com o auxílio de um contador para revisar as informações e evitar equívocos que possam resultar em multas. Além disso, o pagamento em dia do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) ao longo do ano facilita o processo de declaração.



“O conhecimento e a organização são aliados do empreendedor. É necessária uma gestão financeira adequada para evitar o pagamento de multas e a suspensão dos benefícios oferecidos ao MEI. Por isso, revisar documentos e contar com orientação especializada são passos fundamentais para garantir a tranquilidade no cumprimento dessa obrigação,” complementa Dora.



Quando realizar a declaração

O momento de realizar a declaração é também uma oportunidade para o MEI refletir sobre o crescimento do seu negócio e planejar os próximos passos. A análise dos resultados financeiros ajuda na tomada de decisões estratégicas, como a expansão das atividades ou a contratação de funcionários.



Para facilitar o processo, a declaração pode ser feita pelo Portal do Empreendedor (gov.br/mei), onde o MEI deve inserir o CNPJ, informar o faturamento anual e revisar os dados antes do envio.



Dúvidas podem surgir sobre o preenchimento correto ou otimização da gestão financeira, portanto, um contador pode oferecer suporte especializado para garantir que todas as obrigações sejam cumpridas corretamente e sem complicações.

Dora reforça que a organização das finanças é essencial para evitar contratempos. “Essa é a hora de colocar a casa em ordem, ajustar o fluxo de caixa e planejar investimentos. A Declaração Anual é mais do que uma obrigação, é uma ferramenta estratégica para o crescimento sustentável do negócio”, conclui a especialista.