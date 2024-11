B+: Empresa que oferece serviços de lavagens diferenciadas no país é finalista de prêmio alemão

Tradicional pelos bairros nobres de São Paulo, empresa foi finalista do Global Best Practices Awards 2024. - Foto: Divulgação/Glauco Epov

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Lavanderia Wash, especializada em roupas finas, é referência no mercado têxtil de São Paulo (SP) há 49 anos, estando entre as 10 melhores lavanderias do Brasil.



A vasta experiência no atendimento de lavagem de roupas da alta sociedade concedeu à marca o título de finalista do Global Best Practices Awards 2024 (GBPA24), uma das principais premiações do setor no mundo que aconteceuneste mês de novembro em Frankfurt, na Alemanha.



A marca oferece três tipos de lavagens: convencional a água, limpeza a seco e lavagem wet cleaning todas processadas em unidade Central que permite garantir a mesma conduta e procedimentos padronizados para as roupas recebidas de todas as lojas. Em todos os processos úmidos são utilizados produtos de origem Alemã, referência no mercado internacional têxtil.

"Utilizamos produtos alemães, certificados e sustentáveis, com o objetivo de manter a integridade do tecido, coloração, textura e todas as características iniciais da peça, sendo uma prioridade nossa atender às expectativas do nosso público, que é exigente e confia no nosso trabalho ao contratar o serviço", diz Alaor Chiodin, sócio-diretor da Lavanderia Wash.

A marca foi reconhecida marca pelo Comitê de Seleção Internacional (CINET) do "Programa Global Professional Textile Care Best Practices Awards 2024" como finalista na categoria "Retail Textile Cleaning- Sme" ("Limpeza Têxtil Varejista PME", traduzido do inglês). A avaliação foi feita entre mais de 100 candidaturas de 30 países. A Lavanderia Wash também vai receber um certificado "Indicado oficial GBPA24" em Frankfurt. A competição premiou as empresas vencedoras com o "Prêmio Global de Melhores Práticas Gerais 2024", o "Prêmio Global de Melhores Práticas de Inovação 2024", o "Prêmio Global de Melhores Práticas Sustentáveis 2024" e o "Prêmio Global de Melhores Práticas Empresariais 2024".

"Isso é resultado da qualidade e da inovação que são oferecidas aos nosso clientes há mais de quatro décadas. Temos em mente que a roupa não é apenas um vestuário, mas é uma composição do seu dono, é uma identidade, é uma marca, vai muito além de só mais uma peça.



Todo esse cuidado é um diferencial da 'Wash', desde o momento da recepção ou retirada por delivery, até o momento final da sua entrega. Fazer parte do evento é o que atesta a nossa estratégia de negócio e posicionamento no mercado como certeira e vitoriosa. Estamos muito orgulhosos!", celebra Maria Ramos Soares, diretora da Lavanderia Wash.

A Wash é a primeira lavanderia domiciliar a receber a Certificação de Qualidade ISO 9001:2015 pela RINA oi REGISTRO ITALIANO NAVALE e IQNET - Organizações certificadas pela RINA podem demonstrar ao mercado que foram certificadas através do logotipo da certificação. Organizações certificadas por membros da CISQ, parceira da IQNET na Itália, recebem um certificado da IQNET, o que lhes permite competir no mercado global.