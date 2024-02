B+: O que significam na prática os termos jurídicos que envolvem o processo de Ana Hickmann

Diálogo

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Sylvia cesco - poeta brasileira "Nasci tatuada de enigmas:

bicho-estranho a degustar a vida

como um sorvete de ameixa com pimenta”. FELPUDA

Figurinha muito conhecida pela forma camuflada de agir nas campanhas eleitorais estaria devidamente instalada e pronta para espalhar seus dardos contra os adversários. Consta, porém, que antídoto está sendo preparado para o contra-ataque, segundo dizem as suas “vítimas”. Aliás, falam inclusive que os “patrocinadores” da, digamos, criatura malvada receberão a mesma dose cavalar como contra-ataque, caso a situação debande para a baixaria. E sai de baixo!

A revista de viagens Travel and Leisure entrevistou comissários de bordo que revelaram quais são os cinco lugares mais sujos nas aeronaves. De acordo com a blogueira de viagens e comissária de bordo Josephine Remo, a parte mais suja dos aviões é o folheto de instruções, que fica localizado na bolsa atrás das poltronas.

Ainda segundo Josephine, outro lugar fundamental que às vezes escapa da equipe de limpeza é o compartimento de bagagens. Já a comissária de bordo Sue Fogwell disse que os passageiros deveriam limpar as bandejas, principalmente antes de comer. Segundo Sue, com a alta demanda de viagens, as capas dos assentos nem sempre são substituídas ou limpas. Apesar de os banheiros serem limpos com frequência, os puxadores e as maçanetas não são. Em 2023, uma repórter do Washington Post coletou amostras de um avião e descobriu que a torneira da pia do banheiro era o item mais sujo, seguido da bandeja de comida. Como se vê...

Vilma Machado e Paulo Machado Sofia Patsch

Lados

Na análise de alguns políticos, as eleições municipais de Campo Grande terão dois campos distintos que deverão concentrar a maioria das siglas. Eles acreditam que, de um lado, estarão o PP, o PL e as legendas de ideologia conservadora, e do outro, o PSDB, o MDB, o PDT e aqueles de doutrina esquerdista.

Novo rumo

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Carlos Augusto Borges (PDB), o Carlão, já admite que o sonho de ser pré-candidato a prefeito ficou, digamos, no passado (recente). Ele tem dito que não descarta uma vaga de vice ou uma tentativa de reeleição.

Aliança

O “despertador” que fez Carlão acordar foi o ainda suplente de deputado Paulo Duarte, presidente estadual do PSB. Ele declarou à imprensa que o caminho mais provável é uma aliança e que seria com o PSDB. Sendo assim...

Parece piada...

Mas tem gente brincando de querer fazer política, pois defende nomes conhecidos como “ficha suja” e algo mais.

Aniversariantes

SÁBADO (24)

DOMINGO (25)

Colaborou Tatyane Gameiro