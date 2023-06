Beleza B+: Aprenda a fazer a make viral do momento: Diamond Lips

"SONHO REALIZADO"

Ex-presidente da Assembleia Legislativa, Walter Carneiro ganha biografia, escrita pelo jornalista Edson Moraes, que acompanha sua trajetória desde a infância ao cenário da política

“Um Benedito Guaicuru…de Caneta, Chapa e Cruz…Maltino” (Life Editora). Cheio de referências sutis a detalhes da vida do homenageado, esse é o título da biografia do médico veterinário e conhecido político Walter Benedito Carneiro.

Escrita pelo jornalista corumbaense Edson Moraes, a obra revela histórias, curiosidades e detalhes da trajetória pessoal e política de Walter Carneiro, desde a infância em Cuiabá até a formação e a atuação como médico veterinário e a entrada na política, por meio da qual participou de momentos marcantes da história do Estado, como a elaboração da primeira Constituição e a instalação da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).

O livro será lançado amanhã (27), às 8h30min, no saguão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems). A escolha do local tem ligação estreita com a história do biografado, pois ele foi deputado estadual por três mandatos, presidiu a Casa e acompanhou a mudança da sede da Assembleia para o Parque dos Poderes, onde foi responsável pela instalação do painel pintado por Leonor Lage que retrata os índios guaicurus, que dão nome à sede da Alems, Palácio Guaicurus.

“MUITO FELIZ”

Aos 81 anos, Carneiro afirma que o lançamento do livro é “um sonho realizado”. “Fico muito feliz porque deu tudo certo, nós fizemos esse trabalho todo e eu pude, junto com a minha família, realizar esse sonho”, comenta.

O jornalista Edson Moraes fez uma ampla pesquisa sobre Walter Carneiro nas cidades de Cuiabá, onde ele nasceu, Rio de Janeiro, onde se formou, Barretos e Uberaba, onde começou a trajetória profissional, e Dourados, onde se estabeleceu profissionalmente e que se tornou sua base eleitoral.

Foi um extenso trabalho que foi interrompido pela pandemia da Covid-19, mas que superou as dificuldades para culminar, agora, no lançamento do livro, que tem 150 páginas e conta com depoimentos das principais personalidades políticas do Estado e de outros profissionais de destaque no âmbito estadual.

A trajetória de Walter Carneiro na política de Mato Grosso do Sul se mistura com a história do próprio Estado, pois ele fez parte, com outros 17 deputados, da Assembleia Estadual Constituinte, que culminou com a promulgação da primeira Constituição Estadual, em 13 de junho de 1979.

UEMS

Entre outras ações e projetos ousados, Carneiro deixou sua marca ao ser o autor da emenda constitucional que deu origem à Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), com sede em Dourados, que está presente, hoje, em 28 municípios.

Essa história é uma das que têm seus bastidores contados no livro, pois a criação da universidade se deu após emenda escrita à mão por Carneiro, às pressas, em papel de ofício, no limite do tempo para ser votada na sessão plenária daquele dia.

O papel, registrado no livro, ele tem guardado até hoje, assim como a caneta usada para dar posse, como presidente da Assembleia Legislativa, ao primeiro governador eleito de Mato Grosso do Sul, Wilson Barbosa Martins. Walter Carneiro também teve atuação na emancipação de dois municípios, Douradina e Juti.

“O nome de Walter Carneiro é um dos orgulhos de Mato Grosso do Sul, com importantes e decisivas contribuições para o desenvolvimento e o futuro do Estado”, afirma, em depoimento que consta no livro, o ex-governador Reinaldo Azambuja.

“Posso dizer que escrever essa biografia foi uma experiência enriquecedora e gratificante para mim, porque eu experimentei, na elaboração do livro, um conhecimento mais profundo da vida de um homem público de Mato Grosso do Sul. E com certeza vai ser uma experiência ainda mais enriquecedora para toda a sociedade, que terá a oportunidade de conhecer um pouco mais da vida de Walter Carneiro”, resume o autor do livro, Edson Moraes.

E O TÍTULO?

Sobre o título do livro, “Um Benedito Guaicuru…de Caneta, Chapa e Cruz…Maltino”, que chama atenção por reunir termos aparentemente desconexos, o homenageado explica.

“Benedito é por conta do meu sobrenome e da devoção da minha família a São Benedito de Cuiabá. Guaicuru é pela tradição dos índios guaicurus aqui no Estado e pela ligação com a Alems. De caneta por conta de minha atuação na política, de chapa e cruz porque fala-se que o cuiabano nato é ‘de chapa e cruz’, e maltino por conta da minha paixão pelo Vasco da Gama”, detalha, mostrando como o biógrafo Edson Soares conseguiu reunir muitas referências de sua vida para nomear a obra.

Casado com Elizete Vieira Carneiro, pai de quatro filhos e avô de sete netos, Carneiro diz que a ideia de lançar o livro foi do filho mais velho, e que sua maior satisfação é ter, agora, sua história registrada para as próximas gerações.