Beleza B+: Blush: saiba por que o item é um toque necessário na make

Na correria do dia a dia, é comum aderirmos a maquiagens mais simples, de execução prática e que possam ser feitas com poucos itens. Máscara de cílios, batom e corretivo costumam ser os essenciais nas necessaires dos amantes de make.

Contudo, há um item que é capaz de fazer diferença no visual e trazer a “cara de saúde”, que tanto se fala: o blush. Seja em pó, líquido ou cremoso, ele é capaz de transformar a maquiagem e entregar um melhor resultado final.

O blush adiciona cor e dimensão às bochechas, ajudando a criar um aspecto radiante e de equilíbrio à aparência geral, criando uma harmonia entre as cores usadas no rosto.

A adição do rubor natural faz diferença e imita com êxito a aparência de uma pele saudável. Ele pode fornecer um brilho rosado ou pêssego, dando um aspecto vibrante e fresco ao rosto.

Outra vantagem do produto é a sua aplicação para aprimorar a forma do rosto. Ao aplicar o blush nas maçãs da face, é possível criar uma aparência mais definida e destacar a estrutura óssea.

O item também pode ser utilizado para dar profundidade e dimensão ao rosto. Quando aplicado corretamente, ele cria sombras sutis e realça certas áreas, como as têmporas, por exemplo, proporcionando uma aparência mais esculpida e atraente.

Foto: Divulgação

Recentemente, as paletas de blush têm sido a principal escolha para o cotidiano das mulheres que usam maquiagem principalmente no dia a dia.



A Espaço Make, marca que disponibiliza diversas opções do produto dá dicas de como usar esse item tão essencial. As opções variam entre trios de bronzer, iluminador e o blush ou kits com diferentes cores do item, que podem ser escolhidos de acordo com a estação e efeito que se deseja com a maquiagem.

- Este é outro fator que é relevante quando se trata do produto - é fundamental escolher um tom que se adeque ao tom de pele individual e a ocasião.

- Tons mais abertos, por exemplo, são ideais para visuais fresh, que combinam com eventos diurnos e em cenários como praias, piscinas ou ambientes abertos. As cores mais densas e fechadas são um toque necessário em maquiagens para saídas noturnas e momentos mais elegantes.

- Vale ressaltar que dar cor às bochechas é possível com outros itens de maquiagem. Aplicar o batom nas maçãs do rosto é um truque prático e que faz a diferença no visual. Até mesmo algumas cores de sombra podem ser adaptadas para funcionar como um blush improvisado.