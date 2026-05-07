Imóvel Financiado em Atraso?

Ainda é comum encontrar servidores públicos que acreditam que a aposentadoria é um direito automático, que se concretiza simplesmente com o passar do tempo. No entanto, essa percepção não corresponde à realidade atual do sistema previdenciário brasileiro. A aposentadoria do servidor pode, sim, ser negada — ou concedida com valor inferior ao esperado — quando não há planejamento previdenciário adequado.
Após a Reforma da Previdência (Emenda Constitucional nº 103/2019), as regras tornaram-se mais complexas e passaram a exigir maior atenção aos requisitos legais, à documentação funcional e à forma de cálculo do benefício.
Quais são os requisitos para a aposentadoria do servidor público?
Para ter direito à aposentadoria no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), o servidor precisa cumprir requisitos simultâneos, que variam conforme a regra aplicável (permanente ou de transição). Entre os principais, destacam-se:
Idade mínima
Em regra geral, após a reforma:
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65 anos para homens
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62 anos para mulheres
Tempo mínimo de contribuição
Tempo mínimo no serviço público
Tempo mínimo no cargo em que ocorrerá a aposentadoria
Além disso, servidores que ingressaram antes da Reforma da Previdência podem se enquadrar em regras de transição, que permitem combinações diferentes de idade, tempo de contribuição e sistema de pontos.
Entre as principais regras de transição estão:
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sistema de pontos (idade + tempo de contribuição);
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pedágio de 100%;
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pedágio de 50% (em situações específicas);
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regras próprias previstas em legislações estaduais e municipais posteriores à reforma.
A correta identificação da regra aplicável é essencial para evitar prejuízos financeiros ou indeferimentos administrativos.
Como é feito o cálculo do valor da aposentadoria?
Outro ponto que gera muitas dúvidas — e frustrações — é o cálculo do valor do benefício.
Para servidores que ingressaram após a instituição do regime de previdência complementar, o valor da aposentadoria segue o limite do teto do INSS, salvo adesão ao regime complementar.
Já para servidores que ingressaram antes dessa mudança, o cálculo pode variar conforme a regra aplicável:
Regra geral após a reforma
O benefício corresponde a:
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60% da média de todos os salários de contribuição desde julho de 1994
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acrescidos de 2% para cada ano que exceder 20 anos de contribuição (homens)
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ou 15 anos de contribuição (mulheres, em alguns regimes locais)
Essa média considera 100% das contribuições, diferentemente do modelo anterior, que descartava as menores contribuições.
Integralidade e paridade
Ainda podem existir situações específicas em que o servidor tem direito à:
Esses direitos dependem da data de ingresso no serviço público e do cumprimento de requisitos adicionais previstos nas regras de transição.
Por que aposentadorias de servidores são negadas?
Entre os motivos mais comuns estão:
Falta de cumprimento dos requisitos legais
Especialmente idade mínima, tempo de contribuição ou tempo no serviço público.
Erro na aplicação das regras de transição
Situação frequente após a Reforma da Previdência.
Problemas na documentação funcional
Falhas na Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), ausência de laudos técnicos ou inconsistências no histórico funcional.
Negativa de aposentadoria especial
Alguns entes federativos negam o reconhecimento de tempo especial por ausência de legislação local específica, embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a possibilidade de aplicação subsidiária das regras do regime geral nesses casos.
Tempo não averbado corretamente
Períodos trabalhados na iniciativa privada precisam ser incorporados formalmente ao RPPS por meio de CTC.
O que fazer diante de uma negativa?
O servidor pode:
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apresentar recurso administrativo no próprio regime próprio;
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revisar a contagem de tempo de contribuição;
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regularizar documentos funcionais;
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ingressar com ação judicial para reconhecimento do direito.
Nessas situações, também pode haver direito ao pagamento de valores retroativos referentes aos últimos cinco anos.
Importante destacar que eventual condenação penal não implica automaticamente perda da aposentadoria, pois essa medida depende de processo administrativo disciplinar específico.
Planejamento previdenciário é proteção contra prejuízos futuros
Hoje, a aposentadoria do servidor público deixou de ser um evento automático e passou a exigir estratégia.
O planejamento previdenciário permite identificar a melhor regra aplicável, corrigir inconsistências funcionais, evitar negativas administrativas e garantir um benefício mais vantajoso.
Mais do que um direito futuro, a aposentadoria do servidor é resultado de decisões técnicas tomadas ao longo da carreira — e quanto antes essas decisões forem acompanhadas com orientação adequada, menores serão os riscos de surpresas no momento da concessão.