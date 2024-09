Beleza B+: Maquiagem com sabor de infância? - 

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A evolução do mercado da beleza tem apostado em abordagens exclusivas e entre as estratégias que vem ganhando destaque são as famosas “collabs” entre marcas, onde as empresas se unem para o desenvolvimento de produtos em uma co-criação.



Essa abordagem ultrapassa a ideia de uma simples parceria e destaca o potencial para o branding, visibilidade das marcas envolvidas e atração de novos clientes. Pensando nisso, a Vult, marca inovadora e referência na beleza da brasileira, pertencente ao Grupo Boticário, anuncia o lançamento de sua mais nova coleção em parceria com a icônica Fruit-tella®.

Inspirada nas cores e sabores das balas que marcaram a infância de várias gerações, esta coleção edição limitada exclusiva combina nostalgia e modernidade, encantando consumidores de todas as idades. A aposta em uma linha nostálgica reforça o posicionamento da Vult, sempre atenta às tendências do mercado.



Segundo o Guia dos Melhores, uma plataforma de avaliação de produtos online, em uma pesquisa realizada com brasileiros de diferentes idades e regiões do país, 83% dos entrevistados afirmaram sentir uma conexão emocional com produtos das décadas de 80, 90 e 2000, e 49% deles relataram consumir esses produtos.

A coleção que pretende resgatar memórias de doces momentos vivenciados com o sabor da icônica Fruit-tella® inclui hidratantes labiais, balms e esmaltes, todos com o inconfundível e delicioso cheirinho das balas. Entre as apostas da coleção, está o hidratante labial que garante 24h de hidratação aos lábios, através de ativos poderosos como ácido hialurônico e vitamina E, promovendo lábios macios, com um lindo efeito gloss e o cheirinho das balas de Fruit-tella®.



“Cada produto foi desenvolvido com o intuito de despertar memórias afetivas nos adultos, ao mesmo tempo que apresenta aos mais jovens uma experiência única, onde a tendência e a criatividade se encontram em harmonia”, reforça Mirele Martinez, Diretora de Marketing de Maquiagem do Grupo Boticário.

A executiva ainda afirma que Vult sempre busca inovar e trazer algo inesperado para o mundo da beleza. “Com esta coleção, queremos conectar diferentes gerações através de um elemento comum: a nostalgia.

A parceria com a Fruit-tella® nos permitiu criar produtos que não só são divertidos, mas que também evocam lembranças queridas, enquanto adicionam um toque de cor e deliciosas fragrâncias ao dia a dia das nossas clientes”, explica. Além disso, a executiva relata que essas co-criações são uma expertise do Grupo desde 2021.

Essa colaboração ainda reforça o desejo da Vult em oferecer experiências mais sensoriais e emocionalmente conectadas aos consumidores, explorando o valor da marca e criando produtos que são não apenas funcionais, mas também carregados de significado.

Confira a seleção de produtos:

- Hidratantes Labiais Vult +Fruit-tella®

- Balms Labiais Vult + Fruit-tella®

- Esmaltes Vult + Fruit-tella® -